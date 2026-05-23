¿De quién nos podemos fiar?

Hubo un tiempo, muy lejano, en una lejana galaxia en el que el homo sapiens tenía certezas. En una manada que se juega la vida todos los días para que no te coman los lobos, no te envenenes con plantas y consigas algo de comer, si no te fías de los líderes mejor que te vayas de la cueva. Y si los líderes no son de fiar para más de dos, les quedan dos piedra-telediarios para ser despeñados y servir de alimento gourmet para hienas y buitres. Buenos tiempos de vino y rosas.

Si creemos estar en los felices años veinte es que nos hemos equivocado de siglo. Díganme quién es de fiar aquí, a ver si me convencen.

¿Son fiables los políticos? Ni un poco. Antes se decía que la prueba del nueve para votar a un candidato era saber si le comprarías un coche usado. Ahora yo me conformaría con cualquier nadería, como una comisión de investigación en el caso Baño o en Les Naus que pareciera medianamente interesada en conocer qué pasó y no en salvar el culo de Barcala, del hermano o del hermano del hermano. Ya ni disimulan, esperan que nos cansemos, se nos olvide y otro escándalo tape este escándalo. Aviso, spoiler: ni de coña.

¿Podemos fiarnos de los jueces? En conjunto, quizá sí. Si subimos por el escalafón, vemos que muchos entraron en política militante cansados de influir desde las sombras y se pusieron la escarapela de partido. Tengo pendiente el libro del juez del Supremo Martín Pallín, “Visto para sentencia”, donde narra, desde un fundamentado punto de vista judicial, cómo hay desde el Procès una ofensiva judicial desde la derecha, apoyándose en la acusación popular que ejercen organizaciones ultraderechistas y en el tumulto que organizan con esos mimbres la prensa de derechas y los confidenciales de todo pelaje. El problema es que la ofensiva es unilateral, ni se persigue todo, ni a todos. Si fuese multidireccional la investigación serían mis héroes, lamentablemente no es así y eso da mucho en lo que pensar.

¿La religión o las religiones? Pues bueno, nunca he esperado mucho de unas organizaciones centradas en lo indemostrable, pero viendo a los evangelistas de Trump o a los conspiranoicos de Iker Jiménez, que no dejan de ser otra religión, cada vez admiro más al Papa Berglolio y al Papa Prevost, y me chiflaban los zapatos rojos de Ratzinger. Para que eso me lleve a confiar en ellos falta un mundo o, por mejor decirlo, creo tanto en el paraíso celestial como en el del proletariado.

¿Sindicatos y patronales? Pues, hombre, como he sido cocinero antes que fraile, este asunto lo domino. El sindicato te apoya, la policía te guarda, la justicia te defiende y los pajaritos cantan y las nubes se levantan. Viendo la cúpula de la CEOE o de la Cámara de Comercio de Alicante, entiendes que a los empresarios serios les importe un ardite el asunto. A mí también, francamente (aunque lo disimulo para servirles a ustedes y como martillo de herejes, que alguien tiene que desempeñar ese papel).

¿El ejército? Aunque parezca mentira en alguien tan poco castrense como yo, de ellos sí me fío casi siempre, también de la Guardia Civil. En alguien hay que confiar y ellos están habitualmente por encima de la melée. Tipos raros también los habrá, pero la disciplina es muy útil para frenar excesos, aunque peligrosa de manejar.

¿La monarquía? Lo mismo. Siendo profundamente republicano no pongo pegas al rey y mucho menos a la compañera Letizia. No está mal que haya alguien que guarde la cabeza fría en estos tiempos de terremoto diario.

¿Nos podemos fiar de los periodistas? Me alegro que me haga esa pregunta, señora Eduvigis. Pues depende. Como no soy nada corporativista les diré que hay cada ejemplar como para no abrir ni un periódico ni conectar los informativos, pero si tienen la paciencia de leerlo todo a lo mejor consiguen separar el grano de la paja. Yo lo intento con mayor o menor fortuna y, a veces, me funciona. Prueben. Y luego están los que ni son periodistas ni lo pretenden: mercenarios pagados para contar mentiras, tralará, pero eso es comparar el New York Times de sus mejores tiempos con la Hoja Parroquial de Villanueva de la Serena. O peor.

En realidad solo me fío de los sanitarios. Por dos cosas: ellos saben cómo funcionan los cuerpos, y yo no, y además me provocan un miedo superior a “It” de Stephen King. Como para plantearme no confiar en que sepan lo que hacen cuando me meten mano, en las raras ocasiones en que me dejo.

Me pasa como a ese personaje que interpretaba Alfredo Landa, que sólo creía en Dios y en don Santiago Bernabéu. Yo, ni eso. Ya ni en Florentino se puede confiar.