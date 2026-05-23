La huelga en la educación pública: reconocimiento, solidaridad y gratitud

Sigo la huelga de enseñantes de educación pública con evidente interés: como padre que tiene que explicar a un hijo adolescente cosas complicadas -el mundo es más grande que su aula, su instituto, sus compañeros y profesores-; como profesor universitario directamente reclamado a la solidaridad; como ciudadano, preocupado por haber llegado a este estado de cosas. La huelga me parece justa, inevitable. No deja de causar una cierta sorpresa que en estas épocas de incertidumbre sea tan masiva y duradera. Algo debe estar pasando que va más allá de las tablas reivindicativas y que concita el apoyo unánime de todos los sindicatos del sector, algo muy difícil de lograr. Que la plataforma de demandas sea tan amplia es especialmente significativo: denota un malestar profundo.

Me fijo en una de esas peticiones: combatir la burocracia. Y la siento como mía: en la Universidad sucede lo mismo, infinitos procedimientos reiterados cuya finalidad se ignora, que sacan de quicio a los trabajadores y que les hacen perder tiempo. Este sometimiento estúpido a la digitalización no es una mera anécdota: encaja muy bien con el horizonte de desdichas que configura la tabla reivindicativa: mientras había una preocupación -comprensible a veces, otras no- por una cierta modernización, se ha perdido de vista la permanente urgencia por una calidad que hace décadas que los enseñantes conocen: ratios adecuadas, equipamientos amables, posibilidades de atención inclusiva a los más frágiles, defensa del valenciano después de los ataques absurdos sufridos que sólo sirvieron para crispar.

Que en ese mapa de necesidades haya también una reivindicación salarial no sólo no es extraño, sino necesario. Es el recordatorio de que la dignidad no tiene precio, pero sí un valor que se olvidaría si maestros y profesores no pueden reclamar y disfrutar de condiciones de vida equiparables a las de otros ciudadanos, tras un trabajo a menudo agotador. Por eso es tan profundamente desalentador escuchar a dirigentes del Consell usar eso como una especie de insulto a los huelguistas, como si fueran unos aprovechados que se escudan en el alumnado en beneficio propio. Este mismo hecho pone de relieve algo central: la ideología conservadora rampante, puesta en tela de juicio por una huelga como esta, sencillamente trata de olvidar la existencia del derecho a la huelga en nuestra Constitución. Derecho importante más allá de su enunciado, pues supuso revertir la salvaje y, a veces, criminal, represión que el franquismo usaba ante los conflictos laborales. El derecho de huelga, el reconocimiento de sindicatos, el derecho a la negociación colectiva, etc., son la otra parte del Estado social y democrático de Derecho y reconocen que una cosa es la prohibición de discriminación y otra el mandato constitucional a los poderes públicos para que remuevan los obstáculos para que la libertad e igualdad sean reales y efectivas. De eso se trata aquí. Que el “empresario” sea un poder público dota al conflicto de más claridad en este caso, pues defienden otro Derecho constitucional. Y tanto más cuando hay indicios para entender que una mayoría de la opinión pública apoya a los huelguistas pues, aunque generen algunas molestias, defienden un modelo mejor para todos.

Que el derecho de huelga no se use en demasía quizá exprese, en algunos ámbitos, una cierta debilidad relativa de los sindicatos, pero, sobre todo, la generación de hábitos de negociación y encuentro que han permitido que la sociedad española no viva crispada. Quizá la cosa cambie ahora, cuando algunos profesionales de la tensión están interesados en provocar a los que representan a la gente común, a los trabajadores. No quiero caer en el tópico indigno, pero cuando alguien dijo aquello de que reivindicaba la libertad de tomar cervezas como manifestación exquisita de democracia, banalizó los derechos. Quienes piensen aquello difícilmente entenderán los esfuerzos y sacrificios de los huelguistas ahora que, de paso, ponen de relieve la fatiga de materiales de los servicios públicos en España, con el paso de vendavales neoliberales. Es ejemplo de todo esto la indefinición del president de la Generalitat y de la consellera de Educación. Sencillamente no saben qué hacer: no tienen una línea comprensible y se diría que, a lo largo de cada jornada, dudan entre imaginar alguna cesión manipulable o la rigidez más tremenda. O la limosna o el silencio.

No es extraño. Parece que el mundo de las ideologías está herido de muerte: no es así. Este Consell, con la inestimable animación de los hooligans de Vox, se han adherido a una mentalidad neoliberal que ellos mismos negarían -su sentido común es reducir impuestos a los ricos y reajustar a la baja las partidas dedicadas a lo público-. Pero me temo que para muchos de ellos la enseñanza pública no deja de ser una anormalidad. Algo residual mientras haya gente incapaz de ser moderna y responsable y llevar a sus hijos a colegios de pago

-aunque sea encubierto-. Deben, pues, asumir que sus condiciones serán peores

-¡si hasta quieren aire acondicionado!-: eso no es más que un reflejo de que la vida es como es. Quizá, en esta selva meritocrática, piensen que es lo mejor para niños y niñas: que se curtan, que sobresalgan, que se endurezcan. No quieren acabar con la educación pública: basta con que sea un rescoldo, un almacén. Y no entienden que los enseñantes no lo entiendan. Se les llena la boca de “la educación en valores”; se refieren a los valores del egoísmo, la incapacidad para cooperar, la estima a los más vulnerables.

No sé cuándo ni cómo acabará la huelga. Supongo que en las salas de máquinas habrá un doble nivel de acción. Por un lado, unos echarán números por ver hasta dónde pueden llegar. Por otro, los más sabios del lugar, con teléfono abierto con Génova y Vox, calcularán el otro precio, el político, en las dos variables: lo que costaría aparecer como débiles, cediendo en lo fundamental; o lo que ya les está costando aparecer como inflexibles. Mientras, los sindicatos están dando muestras de capacidad de movilización, prudencia y consistencia a la hora de establecer lazos con la sociedad. Tienen un camino difícil por delante. Entran en una semana decisiva. Que al menos algunas palabras de reconocimiento, solidaridad y gratitud les acompañen en este camino.