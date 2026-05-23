Madonna en Alicante

En mayo de 2008, Alicante vivió un mes particularmente lluvioso tras una prolongada sequía, al tiempo que se multiplicaban las reuniones y negociaciones entre el entonces alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, con el constructor Enrique Ortiz para el diseño a medida del nuevo PGOU, iniciativas que pasaron a formar parte de lo que luego sería el caso Brugal. Pero uno de los acontecimientos históricos de la ciudad, como era el 70º aniversario del bombardeo del Mercado Central en plena Guerra Civil por la aviación fascista italiana, que causó una de las mayores matanzas de esta contienda, era despreciado por el gobierno municipal del PP dirigido por Díaz Alperi, quien trató de impedir que diferentes grupos cívicos alicantinos acudieran a la plaza del mercado para homenajear a las víctimas, negándose a realizar un acto institucional.

Pero el 19 de mayo de 2008 se lanzaba desde el Ayuntamiento de Alicante una auténtica bomba, al anunciarse la actuación de Madonna en la ciudad en el marco de los conciertos organizados desde la Volvo Ocean Race. Así lo comunicó el alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, al término de una rueda de prensa, afirmando que “sería algo espectacular y tendría trascendencia internacional”, fijando como fecha para este histórico acontecimiento el 19 de septiembre.

Hay que reconocer que el anuncio no comenzó con buen pie, ya que los organizadores de los actos de esta regata reconocieron de inmediato que no tenían noticia alguna sobre el concierto de la reina del pop mundial, llegando a negar que hubiera negociaciones de ningún tipo. Mientras, Alperi seguía confirmando a quien le preguntaba la presencia de la estrella en Alicante, con un concierto que sería histórico y que causó una lógica expectación.

Pero a medida que los días pasaban, las informaciones sobre este concierto eran más contradictorias, hasta el punto de que la promotora española de la cantante negó que se hubiera cerrado ningún concierto en Alicante de su gira “Sticky and Sweet Tour”. Y por si fuera poco, El Periódico de Catalunya informaba de un espectáculo de la cantante en el estadio olímpico de Montjuic, en Barcelona, el mismo día del concierto anunciado por Alperi, de manera que su presencia en Alicante pintaba muy mal.

Y efectivamente, una semana después del anuncio, el mismo alcalde, Díaz Alperi, negaba que se hubiera cerrado ningún concierto de Madonna en Alicante, afirmando que podría ser una posibilidad por estudiar, como si la cosa no fuera con él, responsable del falso anuncio.

Díaz Alperi era un maestro en difundir bulos, en vender promesas inexistentes para una ciudad abandonada y degradada hasta extremos insoportables. Ya en diciembre de 2005 anunciaba una inversión de 300 millones de euros para crear una “China City” en Alicante a modo de ciudad temática oriental única en el mundo. Como sucedió meses antes con el concierto de Madonna, a las pocas semanas, el mismo Díaz Alperi negó la existencia de cualquier proyecto del que nunca se volvió a saber más.

Eran tiempos en los que Alperi pretendía construir un palacio de congresos en el monte Benacantil, algo que con un importante trabajo de oposición ciudadana, fue finalmente rechazado por el TSJ de la Comunidad Valenciana. Pero ello no impidió que Alperi anunciara en enero de 2008 la construcción de un gran aparcamiento en el solar que iba a ocupar el Palacio de Congresos, al tiempo que construiría un teleférico para subir a la cumbre del castillo. El afán constructor de Alperi le llevó a proponer como sede de Casa Mediterráneo, al ser anunciada por el entonces presidente Zapatero en Alicante, la mismísima cumbre de la Serra Grossa. Afortunadamente, nada se supo de estos anuncios disparatados que eran simplemente humo y, sin duda, oportunidades de negocios para sus amigos.

Lo llamativo es que veinte años después, desde el mismo equipo de gobierno municipal que dirige Alicante, se mantiene idéntica estrategia de lanzar anuncios mentirosos y vacíos que prometen una y otra vez proyectos que nunca se llevan a cabo o que, en el mejor de los casos, se prometen para dentro de varias décadas, cuando todos nos hayamos olvidado del compromiso. Así, con motivo de la revisión del Plan General Estructural se ofrece convertir las lagunas de Rabasa en un parque natural de 152 hectáreas, cuando todos los parques de la ciudad sufren un abandono sistemático que ha convertido amplias zonas verdes en secarrales, sin plantas ni árboles. Se anuncian 14.000 viviendas cuando se apruebe un PGOU al que le faltan muchos años para su validación, cuando se han tardado 20 años en construir las únicas 15 viviendas sociales municipales en El Portón y la primera promoción de VPP en Les Naus se las han repartido cargos del PP, familiares, funcionarios y élites empresariales o se prometen 10.000 plazas de aparcamientos disuasorios cuando en los ocho años de mandato de Luis Barcala apenas se ha construido uno.

Sin embargo, frente a tantas falsas promesas, nada parece detener el profundo retroceso que atraviesa Alicante desde hace décadas, visible en barrios, calles y espacios públicos cada vez más degradados, con una desidia y abandono generalizados que se han convertido en emblema de la ciudad.