Mienten, luego engañan

Nueva comedia francesa que nos recuerda a «Mejor no decirlo», vista recientemente en este escenario, o a «Los hombres no mienten», representada en 2013 por aquel rey de los líos, Arturo Fernández. Años más tarde vimos «La ilusión conyugal», que es el nombre auténtico de esa obra, y ahora hemos podido ver «La verdad», del exitoso Florian Zeller, del que se han visto, en el Principal de Alicante, piezas como «La madre» y «El padre». En el caso que nos ocupa aquí, se trata de una historia con un mentiroso compulsivo al que también engañan. La rutina y las infidelidades en el matrimonio salen a colación en ese juego de engaños en cadena, donde Joaquín Reyes interpreta a un esposo que mantiene una aventura con la esposa de su mejor amigo, papeles interpretados por Alicia Rubio y Raúl Jiménez. La cierta popularidad televisiva de Reyes predispone favorablemente al espectador por sus naturales formas.

Con el rostro serio y cómico a la vez es él mismo, por encima de su personaje, en escenas ligeras e irónicas que desdramatizan situaciones tensas en varios espacios. Resbala en sus propias trampas y, previsiblemente, en el enredo florecen giros y giros teatrales que enganchan a la mayoría del público y provocan risas y carcajadas. Ella amenaza con revelar esa relación y la mujer, Natalie Pinot, sospecha. El elenco resuelve con seguridad los pasajes dirigidos por el peruano Juan Carlos Fisher. Y la realidad puede ser peligrosa. Mentir tiene sus consecuencias. Eso de que el listo se convierta en el tonto es un clásico de la literatura dramática, como ocurre en el mundo de los payasos y con algunas parejas de cine. Hablar claro presenta inconvenientes, y callar y las mentiras piadosas pueden ofrecer algunas ventajas. Todos manipulan a su antojo y las falsedades al descubierto y las controversias dañan la convivencia. ¿Cuál es la verdad exactamente en un campo de hipocresías y medias verdades? El sentido crítico empuja a la reflexión más allá del ámbito de esta obra.