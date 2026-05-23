El precio de una oposición irresponsable.

Tener una oposición irresponsable puede salir literalmente muy caro a los ibenses. Vox ya ha demostrado que su estrategia política es paralizar todo lo que pueda. Por otra parte, el PP está totalmente entregado a la defensa de su partido a nivel autonómico y no duda en perjudicar a los ibenses si hace falta. Lo de Som Ibi es más visceral, como de costumbre.

En el pleno de abril, PP y Som Ibi volvieron a entenderse para impedir que el Ayuntamiento pudiera alegar contra la revocación de competencias en el proyecto del geriátrico. Vox se abstuvo, pero eso no le exime de responsabilidad porque, igual que PP y Som Ibi, no apoyaron que el Ayuntamiento se pudiera defender. Ha quedado documentalmente claro que la causa por la que se paralizan las obras del geriátrico es el impago de la Generalitat a la empresa constructora. Para evitar que el Consell exigiera al pueblo de Ibi el abono de casi un millón de euros (600.000 € de obra ejecutada más intereses de demora), era necesario realizar esas alegaciones. Al votar en contra, el PP y Som Ibi, dejaron a Ibi a merced de la conselleria y ya tenemos las consecuencias: Generalitat reclama que Ibi, es decir, todos los ibenses, paguemos ese millón de euros. Vuelvo a recordar: el geriátrico se paró porque la Generalitat dejó de pagar.

Por este tipo de pleitesías, la Sra. Peñalver se ha ganado la condición de candidata del PP. Ahorrarle un millón de euros a la Generalitat tiene su premio. Ya adelantamos que desde el equipo de gobierno vamos a tomar todas las medidas a nuestro alcance para que se haga justicia y no sea Ibi quien pague.

Algo parecido sucedió en el último pleno. PP, Som Ibi y Vox rechazaron tratar y, por tanto, aprobar, el protocolo para prevenir y solucionar casos de acoso laboral en la administración pública ibense. Este expediente lleva un año y medio tramitándose, pero, por razones que desconocemos, siempre hay alguien dispuesto a pararlo. La ley nos exige contar con esta herramienta y la Inspección de Seguridad y Trabajo había puesto la fecha límite para disponer de él en ese pleno. La oposición lo sabía, estaba advertida. Pese a ello se alinearon para paralizarlo una vez más. En el pleno de abril también lo pararon porque no tenían claro si primero había que aprobar un plan y después un protocolo o al revés. Tras consultarlo con Inspección de Trabajo se concluyó que era irrelevante el orden. Ahora que ya lo tienen claro, el resultado sigue sido el mismo: han vuelto a bloquear su aprobación. Gracias a la oposición, el pueblo de Ibi se enfrenta al pago de una cuantiosa sanción.

Queda claro que PP, Som Ibi y Vox están dispuestos a perjudicar a su pueblo por sus intereses particulares. No lo decimos nosotros sino sus actos. Desde el equipo de gobierno seguiremos luchando para defender los intereses de los ibenses.