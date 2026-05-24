Deportivo Eldense, orgullo de nuestra ciudad

El Club Deportivo Eldense ha regresado a la categoría de plata del fútbol español, un éxito deportivo histórico que sitúa de nuevo a Elda en el mapa del fútbol profesional. Este hito es el resultado del magnífico rendimiento de una plantilla comprometida y de la gran labor del cuerpo técnico, con Claudio Barragán al frente, quien ha sabido guiar al equipo con maestría desde que tomará las riendas del mismo.

A la acertada labor sobre el terreno de juego, hay que destacar también la ejemplar gestión de la directiva presidida por Carolina Holguín, cuya visión ha devuelto la ilusión a la ciudad. Desde el Ayuntamiento de Elda mantenemos nuestro firme compromiso y apoyo institucional al club, caminando de la mano junto a una afición soberbia, el verdadero motor azulgrana. ¡Enhorabuena, Elda!

Este ascenso representa, una vez más, una plataforma inigualable para la promoción y la imagen de Elda en toda España. Cada fin de semana, el nombre de nuestra ciudad resonará en todos los rincones del país, atrayendo turismo, dinamizando la economía local y proyectando la identidad de una Elda abierta, trabajadora, moderna y ambiciosa.

Esta gesta es, además, el reflejo del excelente momento que vive el deporte en nuestra ciudad, demostrando su poderío y su capacidad para competir al más alto nivel, tanto a nivel colectivo como individualmente. Éxitos como este no solo consolidan la buena salud de nuestro deporte, sino que sirven de inspiración y ejemplo para las bases y las futuras generaciones de deportistas locales, demostrando que con esfuerzo y unión no hay meta inalcanzable.

Porque el Deportivo, como el resto de clubes de Elda, son un orgullo para nuestra ciudad. ¡Aúpa Deportivo!