La huelga que nadie quería

“Estimada” consellera de Educación, reaccione ya. Se lo pido por favor. Los maestros y profesores de la Comunidad Valenciana iniciamos la tercera semana de una huelga indefinida que nadie quería: ni ustedes, los políticos que nos “gobiernan”; ni el cuerpo docente, que solo aspira a enseñar en unas condiciones dignas; ni por supuesto las familias y el alumnado. Nadie está contento con esta huelga. Pero no nos ha quedado otra. Hemos dicho basta.

Basta a años de abandono, recortes salariales y ajustes de plantillas. Basta a prolongar semanas y semanas las sustituciones cuando se produce una baja laboral. Basta a dar clases en hornos o iglús -dependiendo de la época del año-. Basta a centros completamente saturados. Basta a hacer frente a ratios que impiden la atención individualizada. Basta a una terrible burocracia que nos aparta de nuestra razón de ser: la educación. Basta a la sobrecarga asfixiante que sufren los equipos directivos. Basta al frenazo en la construcción de nuevos centros. Basta a la eliminación de los auxiliares de conversación. Basta, en definitiva, a promesas incumplidas. Son tantos y tantos los aspectos que se han dejado de atender que no nos ha quedado otra salida.

Consellera, se lo digo con total sinceridad. Deje a un lado el partidismo. Y si la formación política a la que representa no le da margen de maniobra, reflexione y actúe en consecuencia. Usted es inspectora, conoce perfectamente cómo funciona la educación en esta Comunidad y debería saber mejor que nadie que los intereses políticos no pueden ni deben sobreponerse al interés de miles y miles de jóvenes a los que, en los tiempos que corren, les espera un futuro cuanto menos incierto. Solo faltaba que encima pusiéramos trabas a su educación.

Su gobierno ha cifrado en 2.400 millones de euros anuales el coste de su última propuesta para tratar de desactivar esta huelga histórica en la enseñanza pública. Dicen simplemente que las cuentas no les salen, cuando a la vez están renunciando a la oportunidad histórica de ingresar desde Madrid 3.669 millones anuales del nuevo modelo de financiación autonómica. Un modelo, por cierto, caducado desde 2014 y que ni PP ni PSOE han sido capaces de reformar desde entonces para poner fin al agravio histórico que hemos sufrido alicantinos, valencianos y castellonenses. Aquí, señora consellera, sí que dejan perder esos fondos por puro rédito político. Y eso nadie lo entiende. ¿Dónde queda el interés general? No la quiero aburrir con datos, pero solo le recuerdo que Alberto Fabra, el último presidente del PP en esta Comunidad -Carlos Mazón al margen-, cifró en 1.000 millones de euros anuales el dinero que haría falta para cubrir el desfase en Sanidad y Educación. Fue en 2014, sí, pero es que hora le están casi cuadruplicando esa cifra. Y ustedes han dicho que no, teledirigidos desde Génova.

El problema de ese acuerdo que nos han planteado a los docentes, y que afortunadamente hemos rechazado, no son solo los 200 euros mensuales que nos quieren subir hasta 2028, que también. Sin una cláusula asociada al IPC, esos 200 euros no nos permitirían recuperar, ni tan siquiera mantener, el nivel adquisitivo que venimos perdiendo desde hace años. Pero insisto, aquí el problema no radica en el dinero que nos ofrecen. Delo por hecho. Estriba más bien en el desmoronamiento progresivo de la educación pública, uno de los pilares de nuestra sociedad.

¿Usted se imagina sentada ahora en su despacho negociando el acuerdo con el termómetro rozando o sobrepasando los 30º? ¿Y en una sala llena a reventar? ¿Y con unos recursos más que limitados? ¿Qué mensaje se envía al alumnado cuando quienes los educan trabajan al límite? ¿De verdad considera que una huelga es la primera opción de un docente?

“Estimada” María del Carmen Ortí, estamos hartos. Y necesitamos soluciones. Ni yo ni ninguno de los miles de docentes que estamos inundando las calles desde hace dos semanas queremos que esta situación se prolongue más en el tiempo. Queremos ir ya al aula, atender a nuestro alumnado en condiciones y disfrutar de esta maravillosa profesión. Y por favor, dígale a su partido que deje de insultarnos en las redes sociales. Que aquí no se pone nadie malo por gusto.