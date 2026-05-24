Disponemos de las mejores infraestructuras de transporte de nuestra historia y, sin embargo, en estos últimos tiempos nos ha entrado el agobio. Cavilamos que a la vuelta de la esquina nos espera un desastre de redes, vías y viales, no convenientemente conservados. Estamos asustados y solo esperamos que la devastación nos asalte; y es que últimamente se nos rompen hasta las pasarelas peatonales con trágicas consecuencias. Vamos a dar hoy un repaso al conjunto de nuestras infraestructuras de transporte y tratar de mejorar ese estado de ánimo.

En cuanto al ferrocarril hay que decir que nuestro país llegó tarde a la revolución del transporte y creó un ferrocarril de ancho extraño y condiciones mediocres. La guerra civil y la pasión de los militares por destruir trenes y vías férreas para imposibilitar los transportes enemigos nos llevó a una penuria extrema tras la guerra. Durante años, apenas se pudo reconstruir el nivel anterior. Sin embargo en los últimos tiempos la situación ha revertido y hemos pasado a vivir una amplia mejora en el sector. Así, nuestra red de alta velocidad se encuentra entre las mejores y más modernas y además hemos corregido el ancho de nuestras vías de tal manera que los nuevos trazados del AVE ya disponen de ancho europeo. Tenemos una red importantísima que conecta todas las capitales de España y que está en obras constantemente para incorporar nuevos trazados. El uso del ferrocarril esta creciendo de un modo importante. En nuestra zona hay que decir que resulta indispensable impulsar el nuevo trazado del tren de cercanías Murcia- Elche- Alicante.

De otro lado, la utilización de la red por parte de nuestros trenes sigue siendo baja. Aunque la entrada de las empresas Iryo y Ouigo ha supuesto un aumento importante en la utilización de las redes y las estaciones, aún estamos por debajo de parámetros europeos. El ratio de circulación de trenes por kilómetro en España es la mitad que en Francia. A pesar del bajo uso, tras el accidente de Adamuz hemos comenzado a sospechar una falta de mantenimiento en la red, corroborada por el ministro del ramo que ha reconocido falta de inversión en el mantenimiento de las líneas. Estas declaraciones evidentemente han producido una honda preocupación. Resulta perentorio remediar esta situación de falta de financiación, identificar los problemas que tiene nuestra red y solucionarlos.

En cuanto al Transporte Metropolitano en España, el autobús ha sido el medio más utilizado, aunque en las grandes metrópolis con Metro este es el gran protagonista. Los ferrocarriles de cercanías parece que tampoco han recibido la dedicación y la atención necesarias.

La Red de Autovías y Autopistas se encuentran a un buen nivel. La red de carreteras es grande y permite una amplia distribución de mercancías. El transporte de mercancías a través de camiones es muy importante en nuestro país y las redes se saturan con tráfico pesado. Hay que tener en cuenta que disponemos de más de 150 parques logísticos que facilitan un transporte multimodal e intermodal eficiente. En los próximos años es importante que el ferrocarril realice parte de estos transportes.

Nuestra Red de Aeropuertos cuenta con un gran desarrollo. Casi todas las provincias tienen aeropuerto, aunque alguna con un uso de menos de diez pasajeros al mes. Los mayores aeropuertos como Alicante cuentan con amplias conexiones internacionales. Nuestro aeropuerto es el de mayor crecimiento en nuestro país y necesita que se realicen a corto plazo obras de ampliación. Lo cierto es que nuestra red aérea tiene un gran crecimiento y en general estamos bien conectados.

En cuanto al transporte marítimo contamos con una amplia red de puertos entre los que destaca el puerto de Valencia como uno de los más importantes de Europa. El puerto de Alicante es la principal plataforma logística de nuestra provincia y debe crecer. Para ello es imprescindible implementar las obras de ferrocarril que permitan al puerto conectarse con el corredor mediterráneo.

Como corolario a todo lo dicho, podemos afirmar que nuestras empresas de ingeniería y arquitectura del transporte se encuentran a un gran nivel, participando y ganando concursos antes restringidos a estudios pertenecientes a otros mundos como el anglosajón.

Pero para terminar el artículo tengo que decir que, ante tanto desarrollo, tengo la sensación de ser como aquel nuevo rico que se ha comprado varios vehículos y no ha previsto los gastos de mantenimiento. Como conclusión diré que resulta perentorio dotar a nuestra amplia red de transportes de las inversiones necesarias tras años de déficits, corregir errores, mantener un alto nivel de eficiencia y superar una época marcada por la ineficiencia, el poco gasto en mantenimiento y la corrupción.