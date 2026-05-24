Mayo florido, mayo festivo

Inmersos en pleno mes de mayo, los callosinos hemos pasado ya por casi todas las estaciones: de la primavera al otoño o incluso casi al verano, en el que mayo no solo ha «marceado», sino que casi ha «agosteado». Pero, si por algo se caracteriza este mes en la ciudad, es por ser el mes en el que se celebran fiestas en distintos puntos de la localidad entre el fervor, la tradición y la convivencia vecinal.

El domingo 3 de mayo, se celebraba la festividad de la Santa Cruz, conmemorada cada año por la Archicofradía del Santo Rosario de la Aurora con el acto celebrado en la escalinata del Santuario de San Roque, ante Callosa de Segura y su huerta, para la Bendición de los Términos y, con ella, de las Cruces de Mayo elaboradas con flores que, colocadas en fachadas, ventanas o balcones, mantienen viva esta tradición heredada.

También este Día de la Madre, se celebra la colorida Procesión del Ramico con la Virgen de la Aurora y sus acompañantes, especialmente niños, portando ramos de flores que antiguamente se lanzaban a la Virgen al entrar en la Arciprestal o en su ermita, depositados hoy ante la Aurora.

Vecinas del Barrio de la Cruz. 6 de mayo de 1923 / información

Ese mismo día, el Barrio del Cementerio, celebraba sus fiestas en honor a la Santa Cruz. Esta barriada, surgida en torno al cementerio interparroquial en el siglo XIX, ha celebrado siempre sus fiestas, colocando una cruz envuelta en flores y cubierta con una toalla bordada con los símbolos de la Pasión.

La tribuna donde se colocaba la cruz, rodeada de macetas y adornos festivos, estaba situada frente al número 31 de la calle «3 de mayo», antiguamente llamada «de la Cruz», junto a la casa de mis abuelos José Martínez Mora y Concepción Fuentes Hernández. Con la urbanización de las calles del barrio en los años noventa, se colocó junto al colegio, donde hoy se acondiciona el recinto festivo.

Estas fiestas estuvieron dedicadas a la Cruz quizá por alguna cruz de término existente entre Callosa y Redován. En Callosa existieron además otras cruces de término, como la del Barrio de la Cruz, al norte de la ciudad, con fiestas desde 1977, hoy desaparecidas, y otra situada junto a la esquina de las calles Salitre y León Marco Praes, donde antiguamente se despedían los entierros y que posteriormente fue trasladada a la espalda de la calle Ciudad Jardín.

Imagen de la Virgen de los Desamparados y su benefactora Dolores Grau Alonso. 6 de mayo de 1951. Foto LLORENTE Y LLEDO / Foto LLORENTE Y LLEDO

Los documentos escritos no indican todavía cuándo comenzó esta fiesta, aunque existen imágenes de la década de 1920 que demostrarían su antigüedad y la relacionarían con la propia creación del barrio y la llegada de vecinos procedentes del Rincón de Redován, donde esta devoción ha tenido siempre especial arraigo.

El Pleno Municipal concedió del 23 de abril de 1945 una subvención de cien pesetas a los vecinos del Barrio del Cementerio para la fiesta de la Cruz, «según costumbre de todos los años». Del mismo modo, en mayo de 1947, el Ayuntamiento volvió a colaborar económicamente con estas tradicionales fiestas, que aquel año se trasladaron al día 18 por coincidir con el Congreso Eucarístico.

El segundo domingo de mayo se celebra la festividad de Nuestra Señora de los Desamparados. Este año se ha conmemorado el 75 aniversario de la llegada de la actual imagen, obra del escultor José Noguera Valverde, que sustituyó a otra anterior. La imagen fue bendecida el 6 de mayo de 1951 por el párroco Juan Herrero Guardiola en la casa de su benefactora, Dolores Grau Alonso, viuda de Javaloyes.

Procesionó por primera vez el domingo 13 de mayo sobre unas andas construidas por el propio artista, quedando después en la capilla de la Comunión, donde esta advocación ya tenía altar desde el siglo XIX tras su traslado desde la ermita de Nuestra Señora del Rosario. Después de quince años, sus devotos y especialmente los nietos y bisnietos de la señora Grau han vuelto a procesionarla. El siguiente fin de semana llegaba la festividad de San Pascual, celebrada tradicionalmente con pólvora. Mientras tanto, el 13 de mayo, festividad de la Virgen de Fátima, traía al recuerdo las fiestas celebradas en la entonces calle 18 de julio, hoy Juan Carlos I, surgida con la apertura de la denominada «Carretera Nueva» en la primera mitad de la década de 1920, cuando se colocó la primera piedra del Matadero Municipal. Como ejemplo de la devoción existente a la Virgen de Fátima en esta calle, cabe recordar cómo el 14 de octubre de 1951, con motivo de la llegada de la imagen a San Martín, esta fue llevada en procesión hasta la calle 18 de julio, donde se cantó la Salve Popular.

Hoy esta devoción se celebra en la huerta, en el camino Almajal-Barrio de Lo Cartagena, desde mayo de 2005, cuando se construyó una ermita y comenzaron a organizarse la procesión de antorchas y el rezo del Santo Rosario.

El último fin de semana festivo es el que ahora nos ocupa. El pasado viernes se celebró Santa Rita, festividad mantenida por los vecinos de esta calle surgida con la construcción del Mercado de Abastos y la carretera hacia Dolores -hoy carretera de Catral- en la segunda mitad de la década de 1920. Fue habitada por vecinos procedentes de la huerta callosina a partir de 1940, dando nombre a la calle por la devoción a Santa Rita y el comienzo de esta fiesta en 1944. Fueron Joaquín Berenguer Salinas y su esposa, Baltasara Campello Medina, quienes adquirieron la primera imagen movidos por la devoción a la Santa de Casia, a quien pidieron la recuperación de su hijo Joaquín, gravemente enfermo en 1943.

Al año siguiente comenzó la procesión por promesa del señor Berenguer, adquiriéndose más tarde la imagen que continúa procesionando en la actualidad. Antiguamente, la fiesta contaba con cabezudos, carreras de cintas, bailes y vaquillas en el amplio patio de don Joaquín.

Finalmente, la calle Salitre y el Barrio Lucas celebran cada 24 de mayo, o el domingo siguiente, sus fiestas en honor a María Auxiliadora. Esta advocación adquirió gran fervor tras la Guerra Civil al presidir la capilla de las Escuelas Graduadas, celebrándose su festividad en el Colegio Primo de Rivera hasta hace poco, durante el conocido «mes de las flores».

En esta barriada se organizaba una procesión con la imagen de María Auxiliadora, con gran participación de los vecinos de la calle Salitre y del Barrio Lucas. La primera imagen procesionada fue la adquirida en Olot por don Matías Bernabé Terres, propietario de la fábrica de conservas situada en la salida hacia Orihuela y vecino de esta calle, viviendo su mayor esplendor en las décadas de 1940 y 1950, con calles y balcones engalanados, decayendo posteriormente, tras la crisis del cáñamo y la emigración a partir de 1960.

Recuperada la celebración en 1994 impulsada por Manuel Ruiz Paredes y gracias a la cesión de la imagen por parte de la familia Bernabé Pertusa, se realizaron nuevas andas y comenzaron a organizarse actos religiosos y festivos como teatro, cenas de convivencia, verbenas, juegos, etc.

Ya en la década de 2010, los actos y la misa rociera se trasladaron al Parque José Gilabert Roselló. El 24 de mayo de 2014 fue bendecida una nueva imagen, realizada por Joaquín Mayans Ruiz y sufragada por la familia Manresa Ortiz en memoria de sus padres, Roque y Teresa.

Hoy, con una nueva comisión de fiestas, continúan celebrándose los festejos en honor a María Auxiliadora, siendo precisamente hoy el día grande de estas fiestas en el Barrio Lucas.

Mayo no es solo un mes en Callosa de Segura. Es memoria compartida, tradición heredada y vida de barrio. Un tiempo en el que calles, devociones y vecinos vuelven a encontrarse para mantener vivas unas fiestas que forman parte de nuestra historia e identidad.