Dos millones de alicantinos

La provincia de Alicante cruzó el Rubicón de los dos millones de habitantes empadronados. Y siguen y siguen llegando, como decía Serrat en la canción “Disculpe el señor”. Creo que la autoridad competente (ni la local, ni la provincial, ni la autonómica, ni la nacional) no ha recapacitado todavía lo que significa que Alicante sea la cuarta provincia más poblada del Reino de España. Que su capital autonómica sea la tercera del Estado no pone las cosas nada fáciles a los alicantinos, aunque gracias a nosotros la Comunidad Valenciana logró ser la cuarta más poblada de las 17 que surgieron cuando alguien decidió que era bueno lo del “café para todos”; y a mucha distancia de la quinta.

Qué cucos fueron los logroñeses cuando crearon una comunidad uniprovincial que ni siquiera suma los habitantes de la capital alicantina (329.000 riojanos por 344.000 alicantinos). Aragón cuenta con 700.000 habitantes menos que Alicante, y a Cantabria le ganamos por millón y medio de empadronados, que se dice pronto. Las cinco provincias de Castilla-La Mancha superan a Alicante 200.000, y las siete de Castilla y León por 400.000. Pero la tendencia demográfica señala que muy pronto Alicante superará a ambas. Extremadura cuenta con la mitad de habitantes que Alicante, y Murcia, con medio millón menos.

Aunque lo que más duele es que el País Vasco sólo nos supere por 200.000. Sin salir del negociado de cultura, las infraestructuras, el poderío y la relevancia de que gozan los eventos que se celebran en sus tres capitales, San Sebastián, Vitoria o Bilbao, están a años luz de los nuestros.

Qué impotencia se siente al comprobar cómo en lugar de servir como potencial para convertirnos en una provincia rica, capaz de gestionar los mejores servicios, habernos convertido en un territorio superpoblado no ha servido más que para colapsar hospitales y colegios.