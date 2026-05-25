Alea iacta est

Según Cayo Suetonio eso dijo Julio César al cruzar el río Rubicón sin autorización del Senado para entrar en Roma con sus legiones: «La suerte está echada». El sábado pasado, 23 de mayo, a las once de la noche, supimos que el pueblo ilicitano podía celebrar la entrada gloriosa en la ciudad de la expedición del Elche C.F. tras salvar la categoría en el campo del Girona.

No dejaba de ser una ironía que el fatum de ambos equipos, Elche y Girona, se haya entrelazado dramáticamente en los últimos años. Hace aún menos de seis, siendo el 23 de agosto de 2020, corriendo el minuto 96 del partido de vuelta de las eliminatorias de ascenso a Primera División (lo que llaman play-off los cipayos del lenguaje), un hermoso remate de cabeza de Pere Milla supuso el tanto que nos condujo a la división de honor en tierra hostil, mientras los indígenas tragaban el sapo de la derrota, con su killer Stuani expulsado. (Llamar killer a un delantero goleador debe ser la única acepción honorable del asesino).

Pere Milla fue traspasado al Español en agosto de 2023. Con su gol histórico en Girona, el mejor de su vida según dijo, iba para leyenda, una categoría inducida por los medios en la que se entra por acuerdo popular expresado en las gradas. El relato de una realidad transida de fantasía se encarna en el personaje que la protagoniza. El Elche hizo caja con un jugador que prefería cambiar de aires y la leyenda se esfumó como Brigadoon, la aldea que aparece sólo un día cada cien años.

No recuerdo que en mi juventud se usara el término leyenda, entre medieval y romántico, para honrar a los jugadores que han dejado una huella indeleble. Se lo perdieron César Rodríguez, nuestro jugador/entrenador del primer ascenso, el infatigable Quirant, el ubicuo Lico, el elegante Marcial Pina, los delanteros gorditos que marcaban goles, y tantos otros de nuestra década dorada; tan dorada que duró doce años seguidos, de 1959 a 1971, y hasta diecinueve (1978), si se hace abstracción de dos años pasados en segunda. Este Elche de primera fue esencialmente el Elche del modesto Altabix. El Elche preconstitucional. El espléndido estadio inaugurado en 1976 lo hizo muy volátil.

En Primera División, hay grandes potencias, equipos burgueses y clubes buscavidas. Cuando creíamos haber alcanzado un estatuto acomodado dentro de la elite, tuvimos que volver al barro, subiendo y bajando media docena de veces. Padecimos, incluso, una travesía del desierto de más de veinticuatro años en que hasta fuimos arrastrados a una de las fosas del octavo círculo del infierno dantesco. Ese círculo lo volvimos a rondar no hace mucho (en 2017), pero desde 2013 hasta nuestros días hemos disfrutado de seis temporadas en primera y otras tantas en segunda.

Ciertamente, el lenguaje del fútbol tiende al tremendismo. Los partidos son a vida o muerte como en el circo romano. Los jugadores se disponen a morir en el campo, transformado en templo por hinchas, también dispuestos a morir, sin especificar cómo. El lenguaje se mueve en las redes entre la hipérbole y la onomatopeya y no faltan quienes, como Monsieur Jourdain, hablan en prosa sin saberlo. Nuestro entrenador ha sido sancionado con cuatro partidos por un exceso de sindéresis al calibrar un arbitraje nefasto y aún deberá cumplir dos al comienzo de la próxima temporada (aunque cabe prever que será indultado a poco que le vayan bien las cosas a España en el Mundial ya en puertas). Dependíamos de nosotros mismos y debíamos sobrevivir «a lo Elche», otra frase del argot local que abarca del sufrimiento recompensado al arte del birlibirloque. Llevas una mala racha, pero "sigues creciendo", como los bambúes, en una suerte de gravitropismo positivo.

A Julio César, cinco años después de su entrada triunfal en Roma lo acuchillaron para salvar la República y su muerte fue, paradoja, introito del Imperio. ¿Quién sabe? Acabar con el Girona para salvarnos puede ser el umbral de glorias futuras. Si el Villarreal se mueve entre los grandes por su espléndida gestión, ¿qué impide al Elche soñar con seguir sus pasos con los pies en la tierra?

El empate en Montílivi ha permitido espantar los más negros presagios. Volver a los noventa del siglo pasado o al primer decenio del siglo actual producía escalofríos. No era mejor verse en el espejo de clubes con escudos coronados como el Real Zaragoza, con una gran afición, condenado a abandonar la Liga para perderse en el proceloso mundo de las categorías federativas, en las que se encuentra el Real Murcia, con su imponente estadio, desde hace doce años. Incluso un año en segunda con la esperanza de una inmediata resurrección hubiera sido un agobiante purgatorio. Afortunadamente, los resultados en otros campos nos habrían permitido conservar la categoría incluso perdiendo en Girona, pero psicológicamente no habría sido lo mismo que permanecer en ella por méritos propios y no por carambola. Todos habríamos vuelto a casa aliviados, pero sin entusiasmo; impensable un recibimiento triunfal de madrugada junto al estadio.

La afición ha sostenido al equipo a lo largo del curso que ahora concluye. Hasta ahora ha sido (y es deseable que siga siendo) una afición de hinchas, no de forofos. Es nuestro jugador número doce, no el árbitro, lujo (se dice) de otros clubes. Los números cantan. El 81,4 % de los puntos se han logrado en el Martínez Valero, es decir, el 61,4 % de los puntos en juego. Fuera, hemos sido el visitante más inofensivo de la categoría. Sólo hemos podido rebañar el 14% de los 57 puntos en oferta. Asignatura pendiente.

En estos años una suerte de sortilegio ha ido asentando, de manera irreversible, la identificación del club con la ciudad. ¿Cómo explicar que una sociedad anónima deportiva en manos privadas (del mejor extranjero posible) trascienda a la propiedad para convertirse en una seña de identidad ciudadana, transversal e integradora? Así es Elche. Alma de pueblo en cuerpo de ciudad abierta y desclasada. Es terapia emocional concentrar en el fútbol ciertas pasiones. Mucho Elche, pues. El sábado no pedimos a Dios que repartiera una suerte que ya estaba echada, sino que, al menos, repartiera los puntos en Montílivi. Y así hizo.