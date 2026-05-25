De la ética socialista y la fiesta del mercado

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026 / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Al margen del auto del juez de la Audiencia Nacional (que, evidentemente, tiene una relevancia jurídica y política que no puede ignorarse) y al margen también del ambiente, cuando menos viciado, que rodea a determinados sectores judiciales y policiales en su relación con el Gobierno de coalición progresista, me gustaría plantear una reflexión que, siendo tangencial a todo ese ruido, me parece políticamente mucho más sustantiva.

La pregunta es simple: presumiendo de antemano completamente lícita la actividad laboral o empresarial de los expresidentes, ¿qué necesidad tienen éstos de participar en la fiesta del mercado?

Los expresidentes del Gobierno perciben una asignación económica del Estado y disfrutan de personal sufragado por el erario público. Cabría esperar, o al menos desear, que esa prerrogativa estuviera orientada hacia alguna forma de labor filantrópica, de servicio público, de devolución a la sociedad de lo mucho que ésta les dio. Sin embargo, visto lo visto con Aznar, con González y ahora con Zapatero, la filantropía no parece figurar entre los planes de quienes un día ocuparon la presidencia del Gobierno.

Comprendo —aunque no lo comparta— que Aznar, cuyo gabinete ha visto a casi todos sus miembros imputados o condenados por actos delictivos, y cuya familia continúa enriqueciéndose con actividades propias de su clase, siga fiel a ese modelo. La acumulación forma parte del ADN de la derecha; no sorprende. Lo que me resulta mucho más difícil de entender es que ex cargos públicos socialistas sientan la necesidad de participar del enriquecimiento —lícito o no— de un mercado que ellos mismos, desde el poder, decían querer regular y humanizar. Y lo entiendo aún menos cuando hablamos de un expresidente que, insisto, sigue percibiendo un sueldo del Estado.

La pregunta que no deja de martillearme la cabeza es: ¿dónde quedan la ética, los principios y los valores que el partido al que representaron —y al que todavía pertenecen— ha defendido desde su fundación en 1879? La respuesta, a juzgar por los hechos, parece residir en la cuenta corriente.

Y aunque las actividades de Zapatero sean perfectamente lícitas, la pregunta persiste, simple y llanamente, porque un socialista que aspira a representar a la clase trabajadora, que quiere hablar y gobernar en su nombre, no puede —o no debería— participar de la fiesta capitalista de la avaricia y la acumulación dejando de parecerse, en lo esencial, a quienes dice y quiere representar.

Para mí, y quiero ser muy claro en esto, al margen de autos judiciales e investigaciones policiales que concluirán o no en una responsabilidad penal, la pregunta que muchos militantes deberían estar haciéndose no es si Zapatero ha cometido presuntamente una ilegalidad. Para eso ya está la derecha, con su nutrida corte de adláteres mediáticos, judiciales y policiales, siempre dispuesta a la caza. La pregunta que me parece verdaderamente relevante es otra: ¿pueden las actitudes propias de la derecha, aunque sean lícitas, ser toleradas sin cuestionamiento en dirigentes y militantes de un partido que se autodefine como el genuino representante de la mayoría social de este país?

Soy consciente de que, en el ambiente absolutamente tribal que vivimos, cualquier cuestionamiento del dogma oficial —en este caso, la defensa sin fisuras del compañero Zapatero— se interpretará como deslealtad o incluso como traición. Pero yo no cuestiono en absoluto la inocencia de Zapatero. Lo que hago es algo diferente, y a mi juicio más necesario: reflexiono en voz alta sobre los valores compartidos, sobre los principios y, sobre todo, sobre la ética de lo que significa ser militante socialdemócrata.

Porque si esa reflexión ya no tiene cabida en el seno del socialismo democrático, el problema es bastante más profundo que cualquier auto judicial.