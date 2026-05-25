Cómo nos gustan las galas

A Juan Luis Iborra le gusta que le digan «galero». No en vano es el encargado de dirigir numerosas galas de cine, teatro y lo que se tercie a lo largo del calendario anual. En el diccionario de la RAE el término «galero» define un sobrero deteriorado. Es mucho más hermosa la acepción de «entusiasmado o dedicado por entero a la realizar las galas y eventos que premian a los mejores profesionales de un ramo profesional».

Lejos de simplificarse, las galas aumentan en extensión. No hay entidad que no desee tener su noche de fiesta. Las de cine son las que más han proliferado. Al principio del principio sólo existía la fiesta de la revista Fotogramas. Luego llegaron los Forqué, los Goya, los Gaudí, los Feroz, los Platino y en la actualidad cada comunidad autónoma desea tener sus premios. Ello sin contar que cada Festival de Cine otorga los suyos. Algunos como los de San Sebastián, Valladolid, Málaga y Almería cuentan con un convenio por el cual TVE emite sus ceremonias de entrega.

El teatro no anda a la zaga. Tras el corto periodo en que disfrutamos de los Premios Ceres en el Teatro Romano de Mérida han cobrado fuerza tanto los Max como, desde hace cuatro años, los Talía. Otros, como los premios a los mejores musicales o los de Aisge, todavía no son transmitidos por la televisión, pero todo se andará.

Esta semana hemos tenido la ocasión de ver la gala de los Premios de la Academia de la Música, que preside Sole Giménez (bravo por el premio honorífico a Serrat), del mismo modo que asistimos a los de la moda española. En el área deportiva pudimos ver los Laureus y los que entrega la Asociación de la Prensa Deportiva. Ya no quedan días en el calendario para acoger tanto premio. ¿Habremos tocado techo?