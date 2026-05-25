Ismael Serrano, el alimento de la alegría

Para nadie es un secreto mi reposo obligatorio, que me impide moverme de mi silla de ruedas y, por lo tanto, desplazarme más allá de mi ciudad, excepto en situaciones puntuales.

Ayer fue el concierto de mi ídolo, Ismael Serrano, en Elche y, por primera vez en la historia desde que era una adolescente, es la primera gira a la que no he podido acudir. No pude dejar de pensar en ello durante la noche, pero como siempre me acompaña su música, que es la banda sonora de mi vida.

Seguro que cantó canciones de acústico y versiones muy alejadas de su género, como Inevitable de Shakira, que es una de mis favoritas de la artista colombiana y que, para mí, este cantautor supera con creces. Quienes me conocéis sabéis que soy su fan incondicional. Incluso tengo la suerte de conocerlo de tanto acudir a sus recitales, pero para mí fue un antes y un después Papá, cuéntame otra vez y toda su música vinculada a la lucha, como la de las Madres de Plaza de Mayo, donde decía que la única lucha que se pierde es la que se abandona.

Muchos años antes de que yo pudiera ir a Argentina tres veces, o recorrer el sur de Chile y conocer toda su historia de memoria democrática y, por qué no decirlo también, las palabras típicas de ese país que hacen de su peculiaridad lingüística un idioma bastante alejado del resto de Latinoamérica y de España.

Por supuesto, Ismael Serrano ha conseguido un lugar en la música simplemente siendo quien es y hablando de lo que quiere hablar: de un mundo más justo, con su guitarra y acompañado de grandes músicos, pero sobre todo de sus grandes composiciones, que hablan de justicia social y política, pero también de situaciones personales, de amor y vitales, que nos hacen conectarnos con el mundo real.

Gracias por ser esa persona que siempre me acompaña y me recuerda que siempre hay un motivo por el que luchar y seguir adelante para que este mundo sea un poco más justo, aunque hoy en día la realidad parezca mostrarnos lo contrario.

Por ello, este artículo hoy va dedicado a tu música, a tu persona y a tu coherencia como artista, que nos hace felices a muchas personas y hace que vidas como la mía, en reposo y por primera vez sin poder ir a verte, sean mucho más agradables y llevaderas.

Sí, ya sé que todos son alabanzas, pero verlo a él es como ir al teatro. Siempre cuenta historias que nos dejan con la boca abierta. Su faceta de actor, poco conocida en España y únicamente más visible en Argentina, quizá no sea su mejor cara, pero debo reconocer que también he visto sus películas. Eso es lo que se llama ser una groupie, como dicen ahora; una fan incondicional, que dirían en mi época.

Gracias por siempre abrir las puertas de tus conciertos para poder saludarte y hacerme la foto. Esta vez no pudo ser, pero espero pronto poder recuperarme para hacerlo y poder ir a verte cuando participes en el espectáculo de Federico García Lorca en Madrid.

Mientras la espera llega, seguiré escuchando tu música y, sobre todo, veré tus conciertos en directo para sentirme menos sola, como siempre dices tú.

Quiero agradecer especialmente a Belén por siempre acordarse de la loca de la colina que va a sus conciertos por esta zona y que, en los últimos tiempos, no ha podido. Pero tranquilos, sigo ahí; volveré, pues gracias a tu música y a mis amigos, como ellos me dirían, no estarás sola, como mi canción favorita en el mundo.

Gracias, Ismael. Aquí seguimos. Ven pronto al Teatro Principal de Alicante.

Esta semana tampoco pude ir al aniversario del restaurante por excelencia de mi familia, el Dársena, donde siempre hacíamos las celebraciones familiares. Así que prometo que, cuando recupere mis energías, iré a tomarme un buen arroz y un buen pescado para celebrar mi recuperación, al igual que hice en la comida de mi tesis doctoral.

Tanto el concierto, en cualquier parte de España, de Ismael Serrano, como la comida en el Dársena, serán la mejor celebración posible. Gracias a ambos por ser alimento: uno para el espíritu y otro para el cuerpo. Espero que llegue pronto ese momento.

Gracias, Ismael. Gracias, Antonio y Cristina, dueños del Dársena, por acordaros de mi familia como parte de la historia del restaurante.

Cuando la vida vuelva a girar, allí estaré disfrutando, comiendo y escuchando la mejor música en directo. Esa persona también soy yo: soñando y materializando que el mundo sigue girando y que podré hacer realidad todos esos sueños.