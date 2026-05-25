La Mostra de Rock como espejo de la Educación Pública de Calidad

El pasado sábado 23 de mayo se celebró por fin, tras varios retrasos burocráticos y con la sombra de la cancelación amenazando hasta el último momento, la IV Mostra de Rock Intercentres d’Elx. Y, de nuevo, fue un gran éxito en el que nos sumergimos toda la comunidad educativa que llenó durante toda la tarde y parte de la noche la Rotonda del Parque Municipal.

Fue un éxito, además, dentro del contexto de una lucha por mejorar las condiciones de la Educación Pública. Una lucha en la que llevamos dos semanas de huelga indefinida, y en la que el actual gobierno de la Comunidad Valenciana se ha enrocado en no atender las demandas necesarias y urgentes que llevamos todo el curso planteando. En cambio, está dedicando todo su esfuerzo a intentar desprestigiar al profesorado frente a las familias, el alumnado y el resto de la sociedad.

Mientras la Conselleria se esfuerza en caricaturizar a los docentes como unos vagos que solo saben pedirse bajas, insistiendo en que queremos cobrar más y más mientras desatendemos y nos despreocupamos del alumnado, la realidad se parece mucho más a lo que vivimos en la Mostra: un montón de proyectos, de cada vez más centros, en los que los profes, de forma voluntaria, sacamos tiempo más allá de nuestro horario lectivo para pasar muchas más horas con nuestros adolescentes, preparar los conciertos y organizar todo el festival.

La Mostra solo tiene cuatro ediciones, pero ya se ha consolidado como un proyecto histórico para la ciudad. Comenzamos con seis institutos que teníamos proyectos musicales en nuestros centros (Sixto Marco, Misteri d’Elx, Torrellano, Carrús, Cayetano Sempere y Vicente Verdú), y en esta edición habíamos llegado hasta once, con la progresiva incorporación al proyecto de los institutos Pere Ibarra, Tirant lo Blanc, Victoria Kent, Severo Ochoa y La Torreta. Aunque, finalmente, estos últimos no pudieron participar en esta cuarta edición debido al cambio de fechas.

Como buen reflejo de la educación pública, los proyectos de cada centro son muy diversos. Hay algunos en los que los profesores tocamos junto al alumnado, preparando los temas y coordinando los ensayos, pero dejando el protagonismo principal a ellas y ellos. En otros proyectos se ha creado una escuela de rock donde se contrata a expertos externos para enseñar a los chavales a tocar los instrumentos, y en la Mostra solo tocan alumnos y alumnas. También está el caso especial del Misteri d’Elx, muy vinculado al Bachillerato Artístico de Artes Escénicas y a la cercanía del conservatorio. E incluso hay proyectos en los que son las propias chavalas quienes, tras ver la Mostra en ediciones anteriores, disfrutar y morirse de envidia al mismo tiempo, tomaron la iniciativa y montaron una banda para su instituto.

Además de esta diversidad entre los proyectos, la Mostra refleja también la diversidad de personas que enriquece nuestros centros. Todo el mundo es bienvenido a tocar y participar, con la única condición de dedicarle tiempo a la banda. Desde auténticos futuros profesionales con un talentazo que desborda por todos lados, hasta simples aficionados que tenemos que dedicarle mucho esfuerzo para no desentonar y conseguir que las canciones brillen con la colaboración de todos. Chavales de familias migrantes que han venido a Elche a encontrar un futuro mejor (este año tenemos en Carrús al gran Ouxsama, pero recuerdo de otros años a gente de Chile, Honduras, Argentina, Georgia...), pero también otros con raíces ilicitanas que encuentran en la música su forma de socializar y construir su personalidad.

Hay alumnos con notazas, pero también otros que hasta ahora habían sido un problema en el aula y que, preparando la Mostra, han descubierto que pueden ser metódicos aprendiendo las partes que tocan, empáticos observando cómo lo hacen y cómo se sienten los demás, y pacientes, porque a veces toca esperar mientras se construyen las canciones.

En estos años en los que la educación se enfrenta a tantos retos, creo que todo lo que rodea a la Mostra es la mejor Situación de Aprendizaje que me he encontrado jamás. Y la hacemos gratis y fuera de nuestro horario.

Citando al gran Antonio Romero, cuyas palabras cerraron esta IV Mostra Intercentres d’Elx:

“Todo esto que hacemos, lo hacemos los profesores y los alumnos unidos. Nosotros, los profesores, los coordinamos, pero ellos nos enseñan. Aprendemos juntos. Y esto es lo que hacemos día a día en la educación pública: aprender todos juntos. Por eso estamos luchando, y por eso la lucha merece la pena. Por estas cosas, y por lo que hacemos día a día, por nuestro trabajo y por nuestra sociedad. Visca l’Educació Pública, siempre”.