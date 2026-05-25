La peligrosa normalidad de desconfiar

No solo se erosionan las instituciones cuando se corrompen. También se erosionan cuando dejan de parecer creíbles. Y probablemente ahí resida uno de los problemas más profundos y peligrosos que atraviesan hoy muchas democracias: la creciente percepción de que los poderes del Estado ya no actúan con la distancia, la prudencia y la independencia que deberían caracterizarlos, sino desde espacios cada vez más contaminados por intereses cruzados, estrategias partidistas y luchas de influencia que la ciudadanía contempla con desconcierto, cansancio y una desconfianza creciente.

Cada cierto tiempo emerge un nuevo caso político o judicial que reabre el debate. No importa demasiado el nombre concreto, el partido afectado o incluso el desenlace final. Lo verdaderamente relevante es el efecto acumulativo que producen determinadas actuaciones, filtraciones, imputaciones mediáticas, absoluciones tardías o decisiones judiciales aparentemente contradictorias. Porque más allá de los procedimientos, lo que queda instalado en buena parte de la opinión pública es la sensación de arbitrariedad.

No hace falta cuestionar el Estado de Derecho para advertir que algo falla cuando decisiones similares reciben tratamientos radicalmente distintos dependiendo del contexto político, mediático o territorial en el que se produzcan. Tampoco hace falta ser jurista para percibir cómo determinados procesos parecen acelerarse o ralentizarse al ritmo de los calendarios electorales, las tensiones parlamentarias o las necesidades estratégicas de unos y otros. Y no es necesario abrazar teorías conspirativas para entender que el problema no es solo lo que ocurre, sino cómo acaba siendo percibido.

Resulta difícil explicar a una ciudadanía cada vez más saturada de ruido político y mediático por qué en ocasiones basta una denuncia sustentada en recortes de prensa, declaraciones de tertulianos, sospechas difundidas en redes sociales o informaciones sin contrastar para activar procesos con enorme repercusión pública, mientras en otros casos pruebas aparentemente sólidas, documentos acreditados o indicios claramente verificables encuentran resistencias, dilaciones o interpretaciones extraordinariamente restrictivas.

Y ahí el problema deja de ser estrictamente jurídico para convertirse en un problema de percepción democrática. Porque cuando la sensación que se instala es que el umbral de exigencia probatoria cambia dependiendo de quién sea el investigado, del contexto político o del interés mediático del momento, lo que se resiente no es solo la credibilidad de determinadas actuaciones judiciales concretas. Lo que empieza a deteriorarse es la confianza en la existencia misma de reglas comunes.

La justicia debe ser independiente. Pero también debe parecerlo. Y para ello no basta con reivindicar formalmente esa independencia. Es necesario que las decisiones transmitan coherencia, proporcionalidad y criterios reconocibles para la ciudadanía. De lo contrario, el riesgo es que los procedimientos judiciales dejen de percibirse como instrumentos de garantía para convertirse, ante los ojos de muchos, en herramientas variables sometidas a dinámicas de poder, presión o conveniencia.

Porque las democracias no se sostienen únicamente sobre normas. Se sostienen sobre legitimidad. Sobre confianza. Sobre la convicción colectiva de que las instituciones funcionan con reglas estables, previsibles y equitativas. Y cuando esa percepción desaparece, lo que emerge no es necesariamente una ciudadanía más crítica o más comprometida, sino una ciudadanía más escéptica, más cínica y progresivamente más desvinculada de la realidad democrática.

Resulta paradójico escuchar constantemente apelaciones solemnes a la separación de poderes mientras la conversación pública parece girar precisamente en torno a las sospechas de interferencia entre ellos. La política acusa a la justicia de politización. La justicia denuncia presiones políticas. Los partidos utilizan resoluciones judiciales como munición partidista antes incluso de conocerlas completas. Determinados medios convierten autos, declaraciones o imputaciones en espectáculos seriados de consumo inmediato. Y mientras tanto, la ciudadanía asiste a esta representación con la sensación creciente de que todos los actores parecen demasiado preocupados por controlar el relato y demasiado poco por proteger la credibilidad institucional.

La ironía más amarga es que quienes más apelan a la defensa institucional suelen contribuir activamente a su desgaste. Unos desacreditando jueces cuando las resoluciones les perjudican. Otros utilizando procesos judiciales como herramientas de confrontación política. Algunos medios amplificando interesadamente filtraciones parciales. Y no pocos opinadores reduciendo debates extremadamente complejos a consignas emocionales de consumo rápido. Todo ello configura un ecosistema donde el matiz desaparece, la prudencia resulta sospechosa y la desconfianza se convierte casi en una obligación moral.

La democracia no puede sostenerse indefinidamente sobre la desconfianza estructural hacia sus propios pilares. Porque cuando la ciudadanía deja de creer en la imparcialidad de la justicia, en la honestidad de la política o en la independencia efectiva de los contrapoderes, lo que se debilita no es solo un gobierno concreto o una resolución judicial determinada. Lo que se debilita es la propia idea de convivencia democrática.

Porque una democracia no muere únicamente cuando desaparecen las urnas. También empieza a deteriorarse cuando la ciudadanía deja de confiar en la imparcialidad de las instituciones y percibe que quienes deberían protegerlas las utilizan como espacios de confrontación, influencia o poder.