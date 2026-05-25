Todo sale a la luz. Nadie es impune

El silencio, el desconcierto y el miedo, se han hecho en la indescifrable izquierda contemporánea española, que ha entrado en un túnel oscuro del que le será complicado salir. De ser ciertas solo una parte de las cosas que le circundan habría motivos más que suficientes para que el PSOE pasara largos años recomponiendo lo que podría ser considerado ya como una excepción a la democracia. Y, es evidente que el fango, en sus palabras, crece, que la trama que se presume es amplia, aunque está conformada sobre sujetos conocidos hace tiempo y las operaciones aparecen tan trilladas en el ámbito de la corrupción, que desvelarlas no es tan complejo y ocultarlas, menos. Lo de siempre, empresas pantalla, testaferros, operaciones inexistentes y reflejos contables incompatibles con la realidad material. Buscar en la maraña societaria requiere paciencia y conectar indicios y evidencias, serenidad, pero es posible porque la ley y la jurisprudencia han avanzado mucho en los últimos años, la policía tiene una experiencia y formación indiscutible y los tribunales son independientes. No hay ya espacios para la impunidad.

Del conjunto de procesos en curso, que van en aumento geométrico, surgirán condenas y absoluciones, archivos y juicios orales, pero la imagen que afectará a este partido será demoledora, pues presenta en su cúspide mucho más que tolerancia. Ciertas tramas, de probarse, tendrían ramificaciones internacionales que explicarían, con desprecio a la institucionalidad, la ubicación de toda la nación en lugares indebidos y no en el lado bueno de la historia. Porque, de comprobarse algunas imputaciones, no es ya que algunos se hayan lucrado con cohechos, tráficos de influencia etc…sino que, para hacerlo, han debido jugar con la imagen y posición de España. Hay quien empieza a explicar por qué estuvimos con la Venezuela de Maduro, el grupo de Puebla, Irán o China o por qué nos alejamos de la UE y nos acercamos a lugares en los que hace frío, pero que convienen a conciertos onerosos que se van perfilando con cierta nitidez o abren la puerta a descubrir lo sospechado.

Pierde con esto la democracia, cuyo deterioro es notable, generando un desencanto proporcional a la miseria moral, veraz o provisionalmente veraz o incierta, que destilan unos partidos que se han adueñado del sistema en lugar de servirlo. Otra vez España sufre en sus carnes las deficiencias éticas de los que deben gobernarla. Y, en este momento, es el PSOE quien gobierna y es el PSOE el centro de la deriva hacia un futuro que nadie puede tolerar por su elevado precio. Mucha gente desconfía del sistema, se siente desprotegida, diezmada en sus ingresos. Llegar a fin de mes, tener una vivienda o alquilarla es un fracaso que solo puede imputarse a quien gobierna desde hace ocho años y poco ha hecho, salvo equivocarse. Sus opciones, de apariencia utópica, no sirven y están en la base de una realidad que no saben o quieren enfrentar.

Da igual que Sánchez, ahora, cambie el discurso y se entregue a la alucinación de aparentar desconocimiento sobre la actividad de Zapatero. Ya lo ha hecho demasiadas veces. No es creíble tanta ignorancia en quien maneja el partido y el gobierno con mano de hierro y con debilidad en el negocio de la compraventa del voto. No es posible afirmar con rotundidad que la financiación del PSOE sea ajena a todo el montaje ideado, que siempre encuentra en su camino a Ferraz o Moncloa.

Esta fiesta se ha acabado y es inasumible que dure un año más. Zapatero, en su segunda legislatura, sembró la tensión y la división entre las dos Españas que caracterizaba a un partido que solo escapó de esa tormenta los años en que abrazó la socialdemocracia con González. Del Zapatero que se presentó en 2000 con el aura liberal social de aquel presente, en consonancia con Clinton, Blair y otros, al Zapatero reconvertido en una suerte de liberador de memorias nunca gratuitas que atacaron la concordia nacional lograda en la transición, para terminar aliado con las dictaduras más notables del presente, existen vínculos que no se pueden explicar al margen de las sospechas que han surgido. Nadie cobra como consultor millones por hacer informes generalistas e inútiles. La consultoría real no está tan bien pagada y siempre tiene reflejo en trabajos rigurosos. Ni siquiera es Zapatero un lobista; se mueve en ámbitos opacos y con opacidad, limitados subjetivamente y cercanos a los núcleos de poder de los pagadores. Y Sánchez no es ajeno a esta deriva; tampoco el PSOE por desgracia de quienes callan, pero sienten profundamente la decadencia.

Los hechos serán o no delictivos, pero sean o no sean, sí constituyen conductas incompatibles con el sistema democrático que implican a un partido y a un gobierno que resiste para no se sabe qué, pues los proyectos y los programas son inexistentes, no tiene mayoría parlamentaria, pierde apoyos cada día aquí y fuera. Resistir se traduce en la imposibilidad de afrontar los problemas que nos acucian. El ambiente es irrespirable y un gobierno, roto, debe gobernar, lo que es contrario a defenderse de sospechas que no se pueden obviar, se confirmen o rechacen. Resistir no es heroicidad, sino empecinamiento y apego al poder o, simplemente, temor a quedar desguarnecido ante la ley y la Justicia.

Un animal herido, algunos dicen que narcisista en estado puro, sin límites morales perceptibles con nitidez, pero con poder inmenso, puede llegar aún más lejos en su deriva. Debemos prepararnos, pues intentará consolidar la impunidad de muchos al precio que sea. Y su única salida es alterar el sistema en su favor. Lo hará.