Opinión | Cartas de los lectores
Julio Martín García de Blas
Urbanizar no era suficiente
Que casi la mitad de los alicantinos vivan hoy en barrios vulnerables debería hacer pensar a quienes han gobernado esta ciudad durante tantos años.
La derecha alicantina apostó durante décadas por construir y expandir la ciudad hacia nuevas zonas mientras muchos barrios iban quedando olvidados. Se levantaron urbanizaciones, avenidas y edificios. Se construyó mucho, pero se transformó poco. Se habló de modernidad, pero no se creó una economía capaz de ofrecer empleo de calidad y oportunidades para nuestros jóvenes.
Porque Alicante lo tenía casi todo para haber sido una gran ciudad mediterránea: clima, puerto, aeropuerto, universidad y una calidad de vida envidiable. Pero mientras otras ciudades avanzaban apostando por empresas, innovación y empleo de calidad, aquí seguimos dependiendo demasiado del turismo y de la construcción.
Ahora vemos las consecuencias: sueldos bajos, jóvenes que se marchan y barrios que cada año parecen más abandonados.
No se trata de señalar a unos únicos culpables, pero sí de reconocer que durante demasiado tiempo se confundió crecimiento con progreso.
Gobernar una ciudad no es solo inaugurar plazas, promover eventos o anunciar proyectos llamativos. También es pensar cómo vivirán las próximas generaciones.
Y en Alicante, demasiadas veces, se pensó más en la siguiente promoción urbanística que en la próxima generación.
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