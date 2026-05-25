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Opinión | Cartas de los lectores

Julio Martín García de Blas

Urbanizar no era suficiente

Urbanizar no era suficiente

Urbanizar no era suficiente

Que casi la mitad de los alicantinos vivan hoy en barrios vulnerables debería hacer pensar a quienes han gobernado esta ciudad durante tantos años.

La derecha alicantina apostó durante décadas por construir y expandir la ciudad hacia nuevas zonas mientras muchos barrios iban quedando olvidados. Se levantaron urbanizaciones, avenidas y edificios. Se construyó mucho, pero se transformó poco. Se habló de modernidad, pero no se creó una economía capaz de ofrecer empleo de calidad y oportunidades para nuestros jóvenes.

Porque Alicante lo tenía casi todo para haber sido una gran ciudad mediterránea: clima, puerto, aeropuerto, universidad y una calidad de vida envidiable. Pero mientras otras ciudades avanzaban apostando por empresas, innovación y empleo de calidad, aquí seguimos dependiendo demasiado del turismo y de la construcción.

Ahora vemos las consecuencias: sueldos bajos, jóvenes que se marchan y barrios que cada año parecen más abandonados.

No se trata de señalar a unos únicos culpables, pero sí de reconocer que durante demasiado tiempo se confundió crecimiento con progreso.

Gobernar una ciudad no es solo inaugurar plazas, promover eventos o anunciar proyectos llamativos. También es pensar cómo vivirán las próximas generaciones.

Y en Alicante, demasiadas veces, se pensó más en la siguiente promoción urbanística que en la próxima generación.

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