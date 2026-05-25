Urbanizar no era suficiente

Que casi la mitad de los alicantinos vivan hoy en barrios vulnerables debería hacer pensar a quienes han gobernado esta ciudad durante tantos años.

La derecha alicantina apostó durante décadas por construir y expandir la ciudad hacia nuevas zonas mientras muchos barrios iban quedando olvidados. Se levantaron urbanizaciones, avenidas y edificios. Se construyó mucho, pero se transformó poco. Se habló de modernidad, pero no se creó una economía capaz de ofrecer empleo de calidad y oportunidades para nuestros jóvenes.

Porque Alicante lo tenía casi todo para haber sido una gran ciudad mediterránea: clima, puerto, aeropuerto, universidad y una calidad de vida envidiable. Pero mientras otras ciudades avanzaban apostando por empresas, innovación y empleo de calidad, aquí seguimos dependiendo demasiado del turismo y de la construcción.

Ahora vemos las consecuencias: sueldos bajos, jóvenes que se marchan y barrios que cada año parecen más abandonados.

No se trata de señalar a unos únicos culpables, pero sí de reconocer que durante demasiado tiempo se confundió crecimiento con progreso.

Gobernar una ciudad no es solo inaugurar plazas, promover eventos o anunciar proyectos llamativos. También es pensar cómo vivirán las próximas generaciones.

Y en Alicante, demasiadas veces, se pensó más en la siguiente promoción urbanística que en la próxima generación.