El voto andaluz en Elche

Las papeletas de los diferentes partidos políticos que concurrieron a las elecciones andaluzas el pasado domingo. / Carlos Barba / EFE

Las elecciones autonómicas andaluzas celebradas este domingo 17 de mayo de 2026 han vuelto a confirmar un cambio de ciclo político profundo en una de las comunidades más importantes de España. El Partido Popular ha ganado los comicios, aunque pierde la mayoría absoluta y queda con 53 escaños. El PSOE, por su parte, firma su peor resultado histórico en Andalucía con 28 escaños, consolidando una tendencia de desgaste con necrosis que ya se arrastra desde 2018.

Este resultado no es solo relevante para Andalucía. En ciudades como Elche, donde la migración andaluza del siglo XX dejó una huella demográfica y cultural muy importante, el impacto simbólico y político puede ser significativo de cara a las elecciones municipales de 2027.

Por décadas, Elche fue una de las ciudades españolas en que mejor se entendía la vieja alianza entre clase trabajadora e identidad socialista. La industria del calzado, los barrios obreros y la llegada masiva de inmigración interior desde Andalucía construyeron una ciudad profundamente ligada al PSOE durante generaciones. Sin embargo, algo parece estar cambiando de manera acelerada. Y las recientes elecciones andaluzas vuelven a ofrecer pistas importantes sobre hacia dónde puede dirigirse políticamente buena parte del electorado ilicitano de origen andaluz.

La historia de Elche no puede explicarse sin Andalucía. Entre los años cincuenta y ochenta, decenas de miles de familias procedentes de Jaén, Granada, Almería, Córdoba o Sevilla llegaron a la ciudad atraídas por el trabajo en las fábricas de calzado. Barrios como Carrús, Toscar, Sector V o San Antón crecieron precisamente con esa inmigración obrera andaluza. Hoy, aunque muchos ya sean segunda o tercera generación, el peso cultural y social andaluz sigue siendo enorme.

Diversos estudios demográficos y estimaciones locales apuntan a que entre 50.000 y 80.000 ilicitanos tienen raíces familiares andaluzas directas. Esto significa que el comportamiento político de ese segmento puede ser decisivo en unas elecciones municipales.

Durante décadas, ese voto fue prácticamente automático para el PSOE. El socialismo representaba ascensor social, estabilidad laboral, sindicalismo y una cierta identidad de clase trabajadora. Andalucía era además el gran bastión histórico socialista. Pero la situación actual es radicalmente distinta.

Las elecciones andaluzas de 2022 ya marcaron un terremoto político. El Partido Popular de Juan Manuel Moreno consiguió una histórica mayoría absoluta con el 43% de los votos y 58 escaños, mientras el PSOE obtuvo el peor resultado de su historia andaluza, quedándose en 30 diputados.

En provincias tradicionalmente socialistas como Sevilla o Cádiz, el PP logró imponerse con claridad. En Sevilla, el PSOE cayó hasta el 26,6%, mientras el PP superó el 40%. En municipios obreros donde históricamente dominaba la izquierda, el cambio fue todavía más visible.

Y la tendencia parece continuar. Los resultados de las recientes elecciones andaluzas vuelven a mostrar un PSOE debilitado hasta la extenuación con tan solo 28 diputados, siendo prácticamente doblado por el PP, en el número de diputados y en el número de votos.

Un PSOE que ha perforado todavía más su suelo electoral hacia abajo, cuestión a la que ha contribuido notablemente la candidata María Jesús Montero, que ahora pasará a la trastienda socialista de Pedro Sánchez, y sin proyección alguna, recorriendo el camino que probablemente en un año y con objeto de las elecciones generales del 2027 siga también el propio Presidente Sánchez.

La pregunta es inevitable: ¿puede ocurrir algo parecido en Elche en las municipales de 2027?

Los politólogos locales -si se me permite utilizar esa calificación- opinamos cada vez más que sí, como constatábamos en una reciente tertulia entre varios de nosotros. Porque el votante andaluz asentado en Elche ya no responde al viejo patrón ideológico heredado de los años ochenta o noventa. Muchos hijos y nietos de aquellos inmigrantes andaluces se identifican hoy con preocupaciones relacionadas con los problemas de la vida cotidiana (y sus soluciones), que es lo que cuenta, más que con la ideología o con la memoria histórica del socialismo obrero.

En barrios tradicionalmente de izquierdas como Carrús, y dentro de éste en zonas como El Toscar, Sagrada Familia, Casablanca, San Crispín, Plaza de Barcelona o Plaza de Madrid, entre otras, ya se percibe desde hace años un crecimiento notable del voto al PP. El fenómeno no es exclusivo de Elche. También se ha visto en ciudades obreras del cinturón de Madrid, Murcia o Valencia: antiguos feudos socialistas en los que la derecha empieza a penetrar entre trabajadores y clases populares.

El PSOE ilicitano arrastra además un desgaste evidente, a lo que hay que sumar un elemento generacional clave: muchos votantes de origen andaluz ya no mantienen un vínculo emocional con el PSOE. Sus abuelos sí lo tenían. Sus padres quizá también. Pero las nuevas generaciones votan de forma mucho más volátil y pragmática, y muchos se dirigen al PP.

En Andalucía se ha producido además una transformación simbólica muy relevante. El PP de Juan Manuel Moreno ha conseguido normalizarse entre amplias capas populares andaluzas que antes jamás habrían votado conservador; ha penetrado con fuerza en zonas obreras y periféricas.

Ese cambio psicológico podría trasladarse parcialmente a ciudades como Elche, donde existe una conexión cultural permanente con Andalucía. Muchas familias siguen teniendo vínculos familiares, sentimentales y mediáticos con sus provincias de origen. Lo que ocurre políticamente en Andalucía influye emocionalmente en una parte importante de la ciudad.

Eso no significa necesariamente que el PSOE vaya a desaparecer en Elche. Sigue teniendo una estructura potente y una base electoral considerable. Pero sí parece plausible pensar que podría sufrir en 2027 uno de sus peores resultados municipales en décadas si continúa la tendencia actual.

La clave probablemente estará en la participación y en hacia dónde se mueva el voto obrero desencantado. Si parte de ese electorado tradicional socialista se abstiene o migra hacia el PP, cosa probable, el mapa político ilicitano podría cambiar de forma profunda, legitimando más si cabe al actual Alcalde Pablo Ruz del PP, que curiosamente tiene ascendencia andaluza.

Porque quizá el gran cambio sociológico de ciudades como Elche sea precisamente ese: que los nietos de la inmigración andaluza ya no votan necesariamente como votaban sus abuelos, y éstos también van cambiando.

Y eso, para el PSOE, puede convertirse en un problema enorme en 2027. Bajo mi punto de vista camino va de ello. Los andaluces también tienen derecho a cambiar su voto, faltaría más. Hasta pronto.