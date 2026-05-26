El alcalde que odiaba a su ciudad

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en el primer pleno tras destaparse el escándalo de Les Naus.

Alicante no está sucia solo por lo que se ve en sus calles. Está manchada por la frustración de la ciudadanía al comprobar que han pasado otros ocho años con un gobierno municipal que ha mentido, con cientos de promesas incumplidas, y que ha desperdiciado los fondos europeos, echando a la basura las transformaciones que necesitábamos.

Después de estos años, podemos decir alto y claro que Luis Barcala ha sido el peor alcalde de la historia democrática de Alicante: presupuestos sin ejecutar, barrios abandonados, contratas descontroladas y un gobierno municipal que no ha movido un dedo por su ciudad ante Valencia y Madrid.

Un gobierno al servicio de las contratas, los fondos de inversión, los especuladores, los rentistas y los grandes lobbies. La gente está cansada. Estamos cansados de una forma de gobernar que confunde la propaganda con la gestión.

Después de ocho años de Luis Barcala en la Alcaldía, Alicante no necesita más titulares: necesita cuentas claras, buena gestión, servicios dignos y un proyecto de ciudad que mire más allá de la foto.

Y el primer gran síntoma de agotamiento del gobierno de Barcala se escribe con números: incapacidad crónica para ejecutar lo que promete. El equipo municipal presume de presupuestos récord, pero en 2024 solo fue capaz de ejecutar el 37,5 % de las inversiones reales previstas. Entre 2019 y 2024, la ejecución media de inversiones apenas superaba el 35,4 %. A esto hay que sumar los millones de euros devueltos a otras administraciones, dinero que Alicante perdió por pura inoperancia.

Esa incapacidad para ejecutar va acompañada de una manera de presupuestar basada en improvisaciones y ocurrencias. Las modificaciones de crédito se han convertido en rutina. El presupuesto inicial se aprueba como escaparate político y después se recompone con parches.

Lamentablemente, mientras tanto, la desigualdad avanza. Alicante tiene 19 barrios catalogados en situación de vulnerabilidad, donde residen cerca de 80.000 personas. Lo hemos dicho muchas veces: la Zona Norte, Carolinas y tantos otros barrios no necesitan visitas de campaña ni declaraciones solemnes: necesitan planes de rescate, regeneración urbana, inversión sostenida y presencia municipal real.

La paradoja es que, donde sí parece haber dinero es en la estructura política del propio gobierno. La proliferación de directores generales cuesta más de 1,5 millones de euros al año, con sueldos que en muchos casos superan a los de los concejales. Se ha creado una administración paralela que no ha servido para mejorar la ejecución ni reforzar los servicios públicos.

Además, Barcala ha renunciado a la participación real de la ciudadanía, sustituyéndola por un sistema clientelar. El caso de Les Naus ha terminado de retratar esta forma de gobernar: ante el escándalo de la primera promoción de vivienda protegida en suelo público en 20 años, el Partido Popular lejos de responder con transparencia y depuración de responsabilidades, ha levantado muros, y se ha esforzado en ocultar la información y en vaciar la comisión de investigación.

En el día a día, este agotamiento se traduce en un deterioro constante de los servicios. Alicante funciona con contratas caducadas, impugnadas y prórrogas forzosas en transporte, zonas verdes, mantenimiento urbano y atención a mayores, dependientes y personas sin hogar. La mala planificación de los pliegos significa servicios obsoletos, descontrol de las contratas —casi todo privatizado— y mayor coste público. A esto se suma una administración colapsada por falta de personal, con ejemplos tan sangrantes como los casi 200 agentes que faltan en la Policía Local.

Frente a este panorama de inoperancia y desgaste, Alicante merece y puede ser algo muy distinto. Puede y debe ser una ciudad justa, limpia, habitable, orgullosa de su identidad y de sus barrios. Una ciudad que se transforme con valentía en lo social, lo verde y lo digital, y que genere oportunidades reales para la mayoría y no solo para unos pocos.

Para lograrlo hace falta precisamente lo que hoy brilla por su ausencia en el Ayuntamiento: planificación seria, transparencia y una verdadera voluntad de gobernar para la gente. Un buen gobierno que escuche, atienda y resuelva problemas, en lugar de generarlos o ignorarlos.

Y para ello solo hay una opción: sacar al PP del gobierno municipal.

En ello estamos. A por todas.

Alicante necesita un cambio de gobierno por emergencia social, medioambiental y democrática.