Alsina: periodismo con coherencia

Resulta incómoda esa sensación de vacío que se te queda cuando pierdes algo cotidiano, esas pequeñas cosas que das por hecho que siempre han estado y van a seguir estando ahí. No te imaginas que algún día desaparecerán o, simplemente, cambiarán y dejarán de ser como siempre para dar paso a algo nuevo, que algún día, en el mejor de los casos, pasará a ser también parte de la cotidianidad.

Como cuando cierra o se traspasa tu panadería de siempre, o cambian los dueños de tu cafetería de confianza, o se marcha ese compañero de trabajo que estaba desde mucho antes de tu llegada. Esos cambios que, si bien siguen las leyes de la naturaleza y son propias del paso del tiempo, para los que vivimos ensimismados en el día a día, nos rompen la cotidianidad, nos vacían por un instante. Pensando que nada volverá a ser igual, y con un tono algo catastrófico de más, te preguntas ¿y qué hago yo ahora?

Ese sentimiento de vacío es el que me inundó ayer al escuchar a Carlos Alsina anunciar que dejaba su programa -el primer tramo, por el momento- y que ya no dirigirá como hasta ahora "Más de uno". Para quien se lo pregunte, sí, los jóvenes también escuchamos la radio, también somos críticos y también estamos interesados por la actualidad política. Todos los días, sin falta, como uno de sus fieles parroquianos adeptos a sus "sermones", escucho atento el monólogo diario de las 8 de la mañana -la mayoría de veces en diferido por pura rutina-. No más de 15 minutos que día a día me hacen reflexionar, mantener una postura crítica y escuchar un punto de vista que no todos por motu propio podemos alcanzar.

Sus análisis, siempre críticos -que no contrarios- con quienes ostentan el poder son el fiel reflejo de lo que debería ser el periodismo, una herramienta de control al poder político y de análisis para la opinión pública. Y, sinceramente, aunque su intención nunca ha sido convencer, al final casi siempre lo ha conseguido.

Los oyentes de otras emisoras podrán discrepar -en su derecho están-, pero que a un periodista se le considere de derechas cuando gobierna la izquierda y de izquierdas cuando gobierna la derecha no implica que su línea editorial sea cambiante en función del gobierno, significa simple y llanamente que su línea editorial es siempre la misma: la fiscalización del poder, más allá de quien gobierne.

Aunque no de forma tan asidua, también he seguido sus entrevistas a personajes del mundo de la política y he de reconocer que he disfrutado escuchando como poco a poco la coherencia del periodista iba envolviendo la respuesta del entrevistado, hasta hacer patente la incoherencia tan propia de la política. De lado a lado, de partido a partido, cada político que pasaba por "Más de uno" iba advertido de la pericia que el entrevistador escondía detrás de una simpática y aparente inofensiva media sonrisa. La coherencia, qué arma periodística frente a la política.

Abanderado de la coherencia y del respeto al que piensa diferente, alejado del insulto y con un estilo inigualable, Alsina se despide con una trayectoria de 36 años de éxitos e innumerables reconocimientos por su gran labor periodística -a los que, con su permiso, sumo este humilde artículo-. Se despide dejando un gran legado en la radio: sus oyentes, a los que nos ha dejado una forma de analizar y entender la política que ya forma parte de nuestra cotidianidad. Lo único bueno de este duro golpe para mi rutina diaria -vacío que llenaré con su más que merecido sucesor, Rafa Latorre-, es que hoy estoy prevenido y hasta el final de temporada puedo disfrutar de los últimos 40 "sermones" de Alsina. Siempre quiso que el programa fuese "Más de uno", pero es que Alsina nunca ha sido uno más.