Desperezarse toca

El cordón umbilical de Angels Barceló con su casa ha acabado rompiéndose y en el arranque madrugador los colegas que la rodean se esfuerzan para que se parta con cualquier ocurrencia, además de ponerle Abba a diario con tal de que desengrase. Alsina no va a la zaga, rememora que son ya treinta y tres años dándole que te pego y anuncia que deja de presentar el primer tramo tras decidir relegarse por sentirse gastado. A Intxaurrondo se le escapa la risa floja al tiempo que no deja de repetir que el juez da por sentado que el galán se sitúa al frente de la trama. Ipso facto, el país se despereza sin escapatoria.

Aitor Esteban se jubiló en la carrera de San Jerónimo y ahora le toca currar los domingos como este último en Durango donde, a su pesar dada la tajada que los suyos le sacan al desmadre, se vio abocado a decirle al inquilino de la Moncloa que mueva ficha porque no está en condiciones de pensar en comerse el turrón. Se anticipó Page cómo no, quien ya conminó al jefe a que se olvide de la puñalada trapera que representaría promover de aquí a un año el superdomingo electoral que se lleve a todos «p'alante», mientras que Tellado apareció en escena para tildar al PNV y apoyos restantes del Ejecutivo de estar «podridos» con la sutileza característica por bandera. Y como gana puntos, Felipe, por su parte, se ha permitido no solo sumarse al aserto manchego de no perjudicar a la infantería, sino desdeñar al investigado poniendo en duda su capacidad para situarse al frente de un operativo fraudulento de semejante catadura. A esta hora Sánchez se encuentra en Roma en brazos del pontífice buscando el calorcito de la cercanía que atisba en él y no se descarta que cuando León XIV haga acto de presencia próximamente en el Congreso no lo deje irse. De momento no se tienen indicios de que el presidente baraje su ingreso en los agustinos.

El rey interviene de lleno en la situación y da la salida a los señalados para representar a España en el Mundial, aunque es el aspirante de Cox a tomar el cielo merengue el que pone el dedo en la llaga al recalcar que es la primera vez en la historia de los mundiales que, salvo percance, ningún jugador del Madrid vestirá los colores nacionales. Y lo más chocante es que el seleccionador no es Luis Enrique, presunta criatura de Amunike, sino un riojano adusto que siempre que puede va a la iglesia.

La que está armando Zapatero.