Que digo yo que no era necesario hacernos sufrir tanto

Hay partidos de fútbol, y luego está lo que vivimos el pasado sábado durante el encuentro Girona - Elche CF, que no fue exactamente un encuentro deportivo, qué va, más bien fue una experiencia cercana a la muerte, una especie de simulacro de apocalipsis emocional organizado para comprobar hasta qué punto puede resistir el corazón humano antes de convertirse en una pasa, porque una cosa es sufrir, pero lo del otro día fue innecesario, completamente innecesario, no había ninguna obligación moral, deportiva ni espiritual de hacernos pasar semejante colección de nervios, ansiedad, desesperación y microinfartos consecutivos, ninguna, y sin embargo, allí estábamos todos: agarrados al asiento, mirando el reloj cada doce segundos, negociando con entidades divinas que normalmente la mayoría no visitan desde que hicieron la comunión y pasando más miedo que estando metidos en una cabina telefónica con Freddy Krueger.

Me dispuse a ver el inicio del partido con ese optimismo ingenuo que caracteriza al ser humano antes de que ocurra una tragedia, las pipas preparadas, la cerveza en la mesa, la televisión y el transistor puestos para seguir todos los partidos a la vez, por lo de las combinaciones de resultados y un mensaje claro en la mente: «Hoy ganamos», «esto lo sacamos adelante», claro que sí, hay que ser positivos, a la vez que pensaba que el Titanic iba perfectamente hasta que apareció el iceberg.

Piiiiii, comenzó el partido, minutos de tanteo, tuya mía, tuya mía y para atrás, lo cual ya hacía presagiar que sufrir, lo que era sufrir, nos íbamos a hartar, pases sencillos convertidos en ejercicios de supervivencia, despejes hacia ninguna parte y esa maravillosa sensación colectiva de que cualquier balón dividido podía terminar en un drama griego, el partido prometía intensidad, emociones y espectáculo, pero nadie avisó de que el espectáculo incluiría taquicardias gratuitas. Pasaban los minutos, los nervios aún estaban templados y en estas estábamos cuando a través de un centro lateral se cuelga un balón al área del Girona, este llega a Álvaro, le da tres toques, se lo coloca para disparar y lo clava en la portería ¡gooooooooooooooooo ooooooooolllll! ¡Álvaro de mi vida! ¡Viva la madre que te parió!, mientras levantaba instintivamente los brazos al cielo me he tirado la cerveza por la camiseta, las pipas al suelo y me he abrazado a una maceta que estaba en el salón y no tenía el gusto de conocer, la vida es maravillosa y sin más trámites llegamos al descanso del partido, ganando por 0 a 1 y con ello manteniéndonos en Primera División.

En ese tiempo de descanso, que parece que no pasa, el ritual de costumbre, vamos, lo suyo, otra cervecita y frutos secos, ¡esto va, pensé! Mientras técnicamente preparaba la segunda parte: hay que aguantar por lo civil o por lo criminal el arranque de la segunda parte, que si no, no quiero ni pensarlo, desgraciadamente dicho y hecho, justo lo contrario, no me había dado tiempo a sentarme en el sillón y llegó el empate, ese 1-1 que convirtió mi salón y la ciudad entera en una sala de espera de urgencias, porque el empate en fútbol no es un resultado: es un estado psicológico, supone vivir suspendido en una cornisa mientras alguien mueve ligeramente la escalera, y, qué quieren que les diga, a partir de ahí, el tiempo dejó de funcionar con normalidad, los relojes iban más lentos, cada saque de banda duraba lo mismo que una legislatura, cada córner parecía una escena final de película bélica, yo no dejaba de mirar la televisión con la expresión de quien acaba de descubrir que la hipoteca no era a interés fijo, y faltando diez minutos para el final del partido ocurrió, el momento, el sobresalto, la escena que probablemente ya esté registrada como fenómeno sísmico en varios municipios: Lemar recibe el balón en el centro del campo, se pone a correr como si no hubiera un mañana, nadie lo para, se planta frente al área del Elche y, sin pensárselo dos veces, va y le pega un patadón al balón y lo manda directamente al travesaño, ¡ñas coca!

Durante ese segundo exacto el tiempo se detuvo, miles de personas dejaron de respirar simultáneamente, hubo quien vio pasar su vida delante de sus ojos, otros, directamente, abandonaron el cuerpo y regresaron treinta segundos después, el sonido del balón golpeando el larguero fue algo más que un ruido futbolístico, fue un mensaje del universo diciendo: «A ver cuánto más podéis aguantar, criaturas», y ahí sucedió lo inevitable, más de uno se hizo caca encima, no metafóricamente, literalmente, porque hay un límite fisiológico para el sufrimiento deportivo, el cuerpo humano tolera muchas cosas, pero no un disparo al travesaño en el minuto ochenta con todo en juego, eso ya entra dentro de las competencias de Protección Civil.

Entre la afición se pudieron observar escenas estremecedoras: hombres adultos abrazados entre sí sin conocerse de nada, aficionados rezando a santos que probablemente ni existen y gente prometiendo abandonar el fútbol para siempre mientras seguía mirando fijamente el césped como un adicto frente a la máquina tragaperras, hubo incluso quien intentó aparentar calma, siempre aparece uno, ese individuo que dice «tranquilos, queda muy poco tiempo, está todo controlado», vamos, el típico optimista patológico, controlado dice mi primo, si, tan controlado como está una estampida de bisontes, ¡no te jode!

Yo, para qué quieren que les cuente, me comí los frutos secos de golpe, las hojas de la maceta con la que antes me había abrazado, cambié la cerveza por dos manzanillas y un Trankimazin, me dio un tic en el ojo izquierdo y se me relajaron instintivamente los esfínteres cuando vi el disparo de Lemar.

Y entonces llegó el desenlace, el momento en que el árbitro pitó el final del partido y toda la tensión acumulada durante noventa minutos salió disparada de golpe como el vapor de una olla a presión, porque sí: el empate sirvió, ese sufrido, angustioso y criminalmente innecesario empate permitió al Elche CF mantener la categoría, y de repente todo cobró sentido: los nervios, los gritos, las uñas destrozadas y el trauma colectivo provocado por el disparo de Lemar al larguero dejaron de ser sufrimiento para convertirse en «épica», que es la palabra elegante que usa el fútbol para definir un infarto con final feliz.

Tras el pitido final ocurrió algo extraordinario: miles de personas pasaron en cuestión de segundos de estar al borde del colapso emocional a celebrar como si hubieran conquistado Constantinopla, gente llorando, abrazándose, saltando encima de desconocidos y cantando por las calles con una felicidad tan exagerada que cualquier extraterrestre habría pensado que acabábamos de descubrir la cura del envejecimiento. La ciudad entera se convirtió en una fiesta improvisada: bocinas sonando, bares llenos, camisetas verdiblancas ondeando por todas partes, abuelos emocionados, niños aprendiendo que el fútbol consiste básicamente en sufrir muchísimo para luego gritar durante dos horas en una plaza.

Y ahí estaba la grandeza absurda de todo esto: después de semejante tortura psicológica, la afición sonreía, nadie hablaba ya del miedo, nadie mencionaba las pulsaciones disparadas ni el momento exacto en que media grada vio pasar su vida delante de sus ojos tras el tiro de Lemar al larguero, bueno, nadie excepto los servicios de limpieza de algunos bares, que probablemente sí tuvieron que gestionar ciertas consecuencias fisiológicas derivadas del sobresalto, pero incluso eso mereció la pena.

Porque el fútbol tiene esta capacidad casi milagrosa de compensarlo todo con un simple pitido final, durante noventa minutos maldices este deporte, juras no volver al estadio jamás y te planteas seriamente dedicarte al ajedrez, que parece muchísimo más saludable, pero, en cuanto llega el alivio, el cerebro borra el sufrimiento y solo deja la euforia, porque el aficionado de fútbol tiene memoria selectiva, olvida el dolor y recuerda la esperanza, es una mezcla entre romántico y rehén emocional.

Pero digo yo que no era necesario hacernos pasar por semejante vía crucis emocional, podíamos haber sellado la permanencia de una manera más tranquila, más civilizada y compatible con la salud cardiovascular básica, pero no, el fútbol decidió, una vez más, convertir una tarde deportiva en una experiencia traumática colectiva, y al final entre taquicardias, sudores fríos y el disparo al larguero de Lemar que todavía aparece en las pesadillas de algunos aficionados, el empate acabó sabiendo a gloria bendita.

De este partido recordaremos dentro de unos años que nos salvamos de descender pero también la imagen de Lemar chutando al travesaño mientras media ciudad se hacía al unísono caca encima.