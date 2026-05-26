La felicidad según Milá

Mercedes Milá es feliz, inmensamente feliz con el trabajo que realiza. Por eso no se jubilará nunca. Mientras conserve la lucidez que atesora lo pasa mucho mejor involucrada en su profesión de comunicadora que si se quedase en su casa tranquila. En este sentido, su última etapa amparada por la productora Zanskar y cogida del brazo de su director David Moncasi no ha podido ser más halagüeña. A Milá le ha tocado la lotería sin ni siquiera haber jugado un décimo.

‘Scott y Milá’, ‘Milá versus Milá’ y ‘Me meto en un jardín’ son regalos de madurez que muy pocos comunicadores han sido capaces de recibir y paladear en nuestro país. Se trata de tres programas viajeros, libres y ambiciosos, en los que los citados viajes han sido tanto geográficos como personales.

Mercedes Milá ha viajado por todo el mundo para conversar con personas que tenían mucho que aportar a la humanidad. Solamente Iñaki Gabilondo pudo hacer algo parecido en ‘Cuando ya no esté’, aunque aquel con entrevistas presididas por la solemnidad. El caso de Milá es diferente, por cuanto ella transmite la felicidad personificada, y tanto las experiencias que exhibe como las que comparte con sus invitados poseen una vitalidad incontestable. Incluso cuando en una de sus entregas más recientes habló de su severa depresión. Ahí reside su paradoja.

En ‘Me meto en un jardín’ solamente viaja por España. Pero por qué España tan preciosa y con qué lindos compañeros de viaje. Los diez episodios del programa nos sabrán a poco, porque hacía tiempo que la televisión pública no nos regalaba algo así, dignificando el medio. Con ella La 2 se eleva hasta la altura que estaba mereciendo hace tiempo.