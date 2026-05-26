Algo huele a podrido y no es Zapatero

Archivo - El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 5 de marzo de 2026, en Madrid (España). / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Se afirma en «Hamlet», la tragedia de Shakespeare, que «algo huele a podrido en Dinamarca». Conspiraciones, desorden moral, sospechas o situaciones turbias. Eso se experimenta con lo que ocurre cada día. ¿Por qué será? La maquinaria del fango está engrasada en varios frentes bélicos para tumbar lo que estorba a quienes la utilizan sin pudor. La consigna es aplastar al vecino, ya que no pueden imponerse de otro modo.

Nuestro país, según la Comisión Europea, triplicará este año el crecimiento de la zona euro. Pero no importa. Las derechas están dispuestas a seguir así, a efectos de asaltar la Moncloa y aprovecharse de la buena situación, que no duraría mucho porque el siguiente capítulo consistiría en derogar lo conseguido por el Gobierno progresista de Sánchez, ese «hijo de fruta» por decirlo suavemente respecto a la forma que emplean determinados individuos, jóvenes o mayores, con esa ruin personalidad.

Un amplio número de los que se manifiestan contra él se beneficia de las políticas sustentadas en una mayoría parlamentaria y social menos sólida progresivamente y tocada del ala por la polémica actual del caso Zapatero. La estrategia de la oposición consiste en producir el mayor ruido e inestabilidad de carácter golpista.

La bola de cristal de Ayuso, Rodríguez, Feijóo y del resto adivina lo que va a pasar antes de que ocurra. Y el "p'alante" funciona impunemente. Se delatan ellos. La presunta implicación de Zapatero en el rescate de Plus Ultra huele a más cacería política, mediática y judicial como parte de la crónica de un señalamiento anunciado. Hay casi un veredicto que obliga al investigado a demostrar su posible inocencia porque la presunción no existe y la culpabilidad se impone con suposiciones. Acusar, ofrecer munición y sacar la artillería constituyen los intereses habituales para sostener la fiesta.

Por supuesto, si alguien hace algo punible, usos irregulares, mordidas o blanqueo de capitales, tiene que pagar el precio. Otra cosa es un recital de acusaciones y hostiles calenturas en sesión continua, a las que nos tienen acostumbrados. Ya se sabe. Solo unos cuantos pueden gobernar, y si otros osan meter las narices en terreno ajeno, he ahí el resultado que busca la aprobación de la ciudadanía. Perfectamente democrático, sí. Partiendo de esa base, a viajar al pasado. Y tan felices. La corrupción les sale gratis a los amantes de las cloacas. Han ido p'atrás. Aquí el objetivo fundamental es batir a Pedro Sánchez el Terrible y no pararán hasta que le vean contra la pared. El que pueda hacer guerra sucia, que la haga. A ello dedican los esfuerzos.

Si Rodríguez Zapatero lideró un entramado criminal, nunca le podríamos reír esa gracia. Por ahora, el terremoto sigue en pie y la depresión se apodera de toda la izquierda, hecho que a las hostiles derechas les produce éxtasis y nuevos empujes a fin de mantener esa desorbitada conducta que lleve a un soez triunfo. Al expresidente del Gobierno le han desactivado después de aportar sus granos de arena al PSOE. Ha venido resaltando, sin complejos, los logros de Sánchez y sus socios. ¿La politización de la justicia es real o no? Recuerden las campañas contra Podemos, el espinoso tema del Fiscal General del Estado, los insólitos casos de Mónica Oltra y Begoña Gómez u otras circunstancias inaceptables.

¿Hay una parte de la judicatura, con sentido autoritario, que está dispuesta a hacer todo lo que contribuya a derrocar al Gobierno porque se siente impune? ¿Los pseudomedios y los grupos ultras alientan esa actitud? ¿No es muy peligroso que cualquiera pueda poner patas arriba el panorama nacional, que se normalice y nadie lo remedie? Recuérdese que la Comisión Europea determinó que el rescate de 53 millones se ajustó a la normativa comunitaria en torno a las ayudas del Estado.

Ahondando más en el tinglado de la farsa, están las acusaciones de intermediación contra Zapatero por la compraventa de petróleo y oro de Venezuela sin que haya nada que le implique. ¿Sus negocios de consultoría no son legales y declarados a Hacienda? La gravedad y la inconsistencia, a la vez, conforman esta partitura que cuenta con el aval de la Fiscalía Anticorrupción. Defenderse sí. Pero hace falta poner pruebas que demuestren culpabilidad si la hay. En el colmo del despropósito, se airea la difusión de un informe de Trump que menciona a Zapatero. Le tiene ganas a Sánchez. ¿Esto podría convertirse en causa de nulidad por no haber las debidas garantías?

A los socialistas les acosan varias acciones judiciales con el barniz de las derechas extremas y fraudulentas. Los objetivos consisten en manejar la nave y destruir derechos. Servir a la minoría privilegiada y debilitar a la mayoría. A muchos de los que pueden votarles. No lo tienen difícil ante las izquierdas cautivas y desarmadas. Que luzca la verdad es indispensable, y eso exige no estar solo a la defensiva. La aparente connivencia entre actores políticos y operadores jurídicos erosiona la confianza en la independencia judicial. La peliaguda cuestión va más allá de Zapatero. La democracia está golpeada y el presidente quiere continuar gobernando con la venia del Congreso.