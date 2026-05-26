Regularización vs prioridad nacional

El 16 de abril entró en vigor Real Decreto para la Regularización Extraordinaria de Extranjeros que finalizará el próximo 30 de junio de este año, lo que va a facilitar que miles de personas extranjeras que viven en nuestro país en una situación administrativa irregular tengan la posibilidad de conseguir el acceso a un derecho fundamental como es el de residir y trabajar de forma legal en el sitio en el que viven por un periodo de un año.

Para explicarme de una manera más sencilla, este proceso supondrá que una persona extranjera pasará de vivir "en la sombra" a ser reconocida oficialmente por el Estado con plenos derechos y obligaciones y, subrayo la palabra "obligaciones", por si alguien ponía en duda de que la regularización no solo otorga beneficios, sino que también compromete a las personas migrantes a integrarse en el engranaje del país, contribuyendo económicamente, comenzando a pagar impuestos y a cotizar para su futura jubilación y facilitando su integración social, ya que poder trabajar de forma legal favorece tareas cotidianas como alquilar un piso, abrir una cuenta bancaria, etc. sin depender de ninguna ayuda pública. Sin embargo, parece ser que este tema ha causado bastante revuelo entre algunos sectores políticos, sociales y mediáticos… ¿Por qué?

Parece paradójico que en una sociedad democrática tengamos que estar debatiendo si este proceso es legítimo o no, ya que deberíamos tener más que superado el debate sobre si una persona debe tener acceso a los derechos más fundamentales que existen para garantizar una vida digna independientemente de cuál sea su origen: trabajo legal, acceso a la sanidad y a la educación y el derecho a la movilidad y a la reagrupación de sus familiares, porque a esto es a lo único a lo que responde este mecanismo excepcional articulado por el gobierno y, por cierto, no solo por el actual gobierno, sino que ha sido un mecanismo utilizado por todos los gobiernos que le han precedido en nuestro país en democracia.

Si como ciudadanos tuviésemos la capacidad de abstraernos de todo el "ruido" político y mediático que nos rodea y tuviésemos la capacidad de pensar de una manera crítica sobre este tema, seríamos conscientes de que luchar por los derechos de unos pocos ahora, mandaría un mensaje bien claro a los que gobiernan este país o a los que aspiran a hacerlo y, no solo me refiero a la clase política, que algo mandan, me refiero a todo el espectro de poderes fácticos que están detrás de los que, en teoría, nos gobiernan.

Exijamos a la clase política, como ciudadanos responsables, comprometidos y activos en la construcción de la sociedad que queremos para nosotros y nuestros jóvenes, políticas que no dejen a nadie al margen, exigiéndoles honradez, valentía y compromiso con todos los ciudadanos que viven en nuestro país, vengan de donde vengan, y para los que realmente deberían trabajar, garantizando el bienestar de toda la sociedad y no responder a los intereses perversos de solo unos pocos. Pero para esto, los ciudadanos tenemos que hacer un trabajo que en este momento no hacemos, el sistema ya se ha encargado de que estemos muy ocupados en otras cosas que poco tienen que ver con el interés común.

Hemos llegado a un punto en el que el pobre señala a otro pobre como la causa de sus males y no al opresor que realmente los causa. Mientras haya pobreza, miseria, guerras y falta de derechos en cualquier parte del mundo, las personas que habiten ese espacio se verán obligadas a migrar de forma forzosa con el fin de encontrar un futuro mejor para ellos y sus familias.

Me resulta muy obsceno oír en la calle a gente corriente como yo decir que las personas migrantes lo que tienen que hacer es "marcharse de vuelta a sus países" o "que solo han venido a delinquir y a robar" o tantas y tantas barbaridades que nos alejan de todo atisbo de humanidad y de sensatez. Opiniones que ni siquiera son propias, tan solo son frases que se reproducen sin el más mínimo análisis ni reflexión y que obedecen a un discurso autoritario y racista fabricado para el beneficio de unos pocos.

El autoritarismo se alimenta del miedo que provocan en la gente, consiguiendo que un vecino señale a otro vecino, consiguiendo que gente trabajadora odie a una minoría que sufre y no pongan el foco en el verdadero problema que no es más que el desmán de un sistema político corrupto. Los poderes a los que me refería antes han logrado convencernos de que nuestro enemigo es alguien que se juega la vida en una patera o alguien que huye de una muerte segura en medio de una guerra que algunos gobernantes han iniciado como si de un juego se tratara.

Una vez más, apelo al sentido común de todos y todas para alejarnos de los discursos xenófobos y racistas sustentados en mentiras que solo benefician a unos pocos y que fragmentan a una sociedad. La situación política está muy contaminada y algunos sectores políticos están dificultando este procedimiento utilizando las instituciones públicas de manera poco ética y pervirtiendo la verdadera función de estas. Y en este escenario la cuestión clave es que las instituciones públicas deben cumplir la ley, garantizando y blindando unas políticas públicas que lleguen a todos los que estamos aquí, vengamos de donde vengamos, ya que solo así construiremos una sociedad cohesionada y una convivencia saludable.

No caigamos en la trampa de comprar un eslogan tan simple y facilón como el de "los españoles primero" como si para estos sectores políticos e ideológicos la prioridad nacional no fuese realmente poner en primer lugar a alguien que no sean ellos y solo ellos. Con sus políticas no solamente quieren excluir a la persona migrante sino a todos los que no cumplan con las condiciones de ser un "buen español".

¿Es que los españoles pobres, o los pertenecientes al colectivo LGTBI, o los feministas, o los que apoyan la ley del aborto, o los que exigen una educación y sanidad pública de calidad, o los que necesitan de la ley de dependencia, o los que exigen el cumplimiento de los derechos fundamentales no son lo suficientemente españoles? Venden la idea de "los españoles primero" para que pienses que tú, por el hecho de ser español nunca quedarás fuera, pero no es cierto. Estos eslóganes son muy viejos ya, los escuchamos en otras épocas de la historia y el resultado fue devastador para toda la sociedad. Los seres humanos no nacemos con prejuicios, siempre son creados para nosotros por alguien que tiene unos intereses muy concretos y que nada tienen que ver con el interés colectivo.

Por ello, desde Elche Acoge, celebramos que se haya articulado el actual proceso de regularización extraordinaria para que, aquellas personas que son invisibilizadas, administrativamente hablando, pero que trabajan cada día de forma clandestina en nuestra ciudad sin derecho alguno y explotados laboralmente en muchos casos, que cuidan de nuestros mayores, que limpian nuestras casas, que recogen la fruta y verdura que comemos, etc., tengan la posibilidad de regularizar su situación administrativa y vivir con la dignidad que jamás debieron perder. Gracias a este mecanismo, alrededor de 500.000 personas podrán hacerlo en España. Los necesitamos, necesitamos de ellos para poder crecer como sociedad y ellos nos necesitan a nosotros para poder encontrar una vida digna y segura.

Elche Acoge seguirá defendiendo los derechos humanos y trabajando para que las personas más vulnerables puedan acceder a los derechos más básicos y, hoy más que nunca, instamos a la sociedad a ser inflexibles ante los retrocesos que están suponiendo algunos acuerdos políticos en cuanto a derechos fundamentales se refiere. Sin justicia social no hay futuro.