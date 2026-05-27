27 de mayo. Gabriel Miró

El 27 de mayo de 1930 falleció en Madrid, a los cincuenta años, Gabriel Miró. Se cumplen, pues, noventa y seis desde aquella fecha y tal conmemoración no debería pasar inadvertida. En primer lugar, porque un escritor de su relevancia en la historia literaria debe ser recordado, y de manera especial en la tierra donde nació y en la que ambientó su obra; y también porque tal reconocimiento tiene un sentido de cohesión social y dice mucho de quienes saben reconocer el valor de aquellas obras de cuya excelencia participamos todos.

Pero este año es especial, porque también se cumple el centenario de la publicación de El obispo leproso. Es, pues, un doble motivo el que nos convoca. Porque esta novela, segunda parte de la que apareció en 1921 con el título Nuestro Padre San Daniel, es uno de los monumentos de nuestra literatura; esto es: un monumento de la lengua española.

Cuando, a comienzos de este siglo, la prestigiosa revista barcelonesa Quimera realizó una encuesta para someter a la consideración de escritores, editores, críticos e historiadores de literatura, cuáles -a su juicio- han sido las mejores novelas del siglo XX. De entre los miles de títulos publicados en esos cien años, los consultados recordaron, con sus votos, algo más de doscientas obras, y de ellas destacaron la decena que había obtenido mayor votación. Una de esas diez primeras es El obispo leproso.

No hay que tomar el resultado al pie de la letra, pero tampoco puede ser desdeñado, porque tiene un sentido: para los conocedores de la literatura española, esta novela viene a estar considerada como una de las pocas obras que permanecen una vez superado el momento en que fue creada. Es cierto que se trata de una obra para pocos lectores, pero no lo es por un afán de elitismo -este criterio no es adecuado-, sino por la exigencia estética de su autor; es decir: por su ética de escritor.

Miró se lamentaba de que pudiera considerarse la literatura como un pasatiempo. Es lo contrario de un autor de best sellers; pero, atendiendo a la Historia de la Literatura, tiene un puesto seguro en ella. No puede ser un autor popular, como no lo son Marcel Proust, Virginia Woolf o James Joyce, que son quienes pueden figurar en el contexto que le es adecuado (Márquez Villanueva, catedrático en Harvard, decía a quienes, en aquellas tierras, se interesaban por Miró, que era «el Proust español»). De Gabriel Miró se ha resaltado su «singularidad» en nuestras letras; e incluso se ha llegado a considerarlo como una especie de «anomalía», por diferenciarse en su contexto. Es curioso; porque quien es considerado «anómalo» aquí, es perfectamente normal en el contexto europeo, siendo el mejor representante de la modalidad de novela lírica en España.

Esperemos que, para Alicante, el nombre de Gabriel Miró no se reduzca al de una plaza -la más bella, por cierto- y a lo que informan algunas placas situadas en los edificios en que nació o habitó. Se acercan un par de conmemoraciones importantes: dentro de dos años, la de la publicación de Años y leguas, el gran libro que universaliza nuestro Levante y que viene a ser la mejor novela lírica de la lengua española (recordemos que Azorín escribió que este libro «no solo es una obra capital en nuestras letras, sino que marca una época en nuestro pensamiento literario»), y dentro de cuatro se cumple el centenario de su fallecimiento. Y esperemos que los gestores culturales de nuestra ciudad -y de nuestra provincia- estén a la altura de la circunstancia y sepan honrar la memoria del mejor escritor nacido en Alicante, y figura central del grupo de amigos (Oscar Esplá, Germán Bernácer, Juan Vidal, Emilio Varela, …) en quienes se resume esa Edad de Plata de la que se viene hablando con admiración desde hace algunos años.