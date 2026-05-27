Puede parecer una osadía lo que ha hecho Elena S. Sánchez. En un terreno como es el de la comunicación en donde, como todos, doctores tiene la iglesia, irrumpió desde el área de Sociedad y Cultura de TVE como una de las especialistas de la información cinematográfica. Como el mundo es de los ambiciosos, no solo se conformó con presentar 'Días de cine', sino que quiso crear su propio programa de tertulia y diálogo, que ya había nacido de la mano de Carlos F. Heredero, y que en sus inicios (emitido de lunes a viernes) consistía en una historia cronológica de nuestro cine.

Elena logró darle la vuelta. Tras convertir el contenedor en un programa doble con un par de títulos procedentes del ayer y el hoy de nuestra cinematografía, se atrevió a dar un salto mortal y ha creado un formato precioso. Ahora la mayoría de entregas de 'Historia de nuestro cine' son monográficos. Los coloquios con cuatro invitados han sido sustituidos por entrevistas en profundidad a los grandes del séptimo arte. Y el programa ha ganado muchos quilates.

De entre las últimas entregas emitidas destacan las de Eduard Fernández, José Luis Garci y Ana Belén. Pocas veces, en los últimos años, nuestra televisión ha proporcionado veladas tan hermosas en torno a nuestro cine. Habría que remontarse a 1984 y a 'La noche del cine español' para encontrar algo igual. Su hacedor, Fernando Méndez Leite, que el 20 de junio volverá a ser elegido como presidente de la Academia por otros tres años, podría ser uno de los próximos invitados de Elena. Un decorado con una puesta en escena exquisita hace el resto. Cada entrega de 'Historia de nuestro cine' es una exquisitez que no debe pasar desapercibida.