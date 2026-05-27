No soy madre, pero sí soy tía

Familias, alumnos y docentes llenan las calles de Alicante en defensa de la educación / Rafa Arjones

Cada día, al entrar al aula, veo a hijos e hijas, sobrinos y sobrinas, nietas y nietos… me gustaría poder atender a mis alumnos/as de 1º ESO como creo que merecen ser atendidos por el sistema educativo público.

Comienzo el día con energía y con foco, trato de respirar y ser consciente de mi estado emocional, pues la convivencia en el aula requiere de una preparación previa. Necesito calma y sosiego, presencia para gestionar imprevistos y atender desde la paciencia.

Hora tras hora, me zambullo en una caja de resonancia. Cada niño y cada niña es un altavoz que refleja la situación familiar y social, trayendo al aula las tensiones, la polarización y la falta de valores y respeto que han ido enraizando en el calado social actual.

Primera hora: no se trata de entrar al aula y abrir el libro por la página 31. Preparo material para adaptaciones de dislexia, las pautas para déficit de atención, para el que está aprendiendo el algoritmo de la raíz cuadrada, y para la que está dos pupitres a su derecha que está aprendiendo a restar. Preparo ficha en castellano, y a ratos monto mi propio portátil con mi propio micro para traducir simultáneamente ciertas explicaciones a alumnado recién llegado, que con la tablet del instituto sólo pueden traducir los textos escritos.

Segunda hora: hoy toca examen, llevo copias de cuatro exámenes diferentes para abarcar las adaptaciones del grupo.

Tercera hora: reuniones con familias.

Recreo: guardia de patio. Hay cinco alumnos usando el móvil, los retiro con mucha dificultad. Especialmente en un grupo donde me han rodeado alumnos de 4º ESO, he necesitado mucha paciencia y templanza. No es fácil que te den el móvil, me insisten tanto, que al acabar el recreo sólo quiero llorar de impotencia. Yo sólo quiero hacer cumplir las normas del centro, y siempre por el bien de la salud mental del alumnado que necesita aprender a desconectar.

Cuarta hora: preparo materiales. Llamo a las cinco familias de los móviles requisados. Contesto mensajes, escribo a otras familias para informar sobre el seguimiento de sus hijos/as. Dejo trabajo para casa: seguir preparando materiales, corregir exámenes, subir tareas a Aules, recopilar información del equipo docente…

Quinta y sexta hora: dos horas seguidas de Ámbito Científico con 1º ESO. Al menos durante la segunda tengo la compañía de mi codocente Carmen, juntas podremos atender mejor al alumnado. Respiro, me centro, saludo y comienza la clase.

¿Cómo no voy a llegar a final de la mañana agotada, si he dedicado muchísimo tiempo y energía a tratar de que entren a clase, que no jueguen a pegarse, que preparen el material, que se mantengan en silencio durante las explicaciones… que atiendan en lugar de pegarse, jugar, romper bolis, levantarse, gritarse o incluso insultarse…? Y mientras, sigo siendo “la mujer orquesta”.

Veo de reojo a aquel a quién no he podido preparar la ficha que necesita, no me ha dado tiempo. Veo a aquella que sé que no está haciendo bien la tarea, pero no puedo acercarme porque hay siete más a quién explicar paso a paso, individualmente. Presiento que hay otro muy triste, otro disperso, otra nerviosa. Recibo información de casi cada uno de ellos. Quisiera ayudarlos a todos y no llego. Necesito protegerme a mí misma para no sentirme una fracasada, y sigo con la clase como puedo.

Hay momentos en que miro a las niñas y niños que quieren atender y aprender, que tienen que esforzarse más en este ambiente tan complejo. ¿Y si fuera mi sobrino? No sé quién compadece más a quién, si yo a ellos, o ellos a mí.

El cambio en las aulas está siendo exponencial. Cada septiembre asisto a la reunión inicial donde nos trasladan la información relevante de cada alumno/a, y llego a casa con el conocimiento de que otra vez, no alcanzo.

Curso tras curso, las necesidades educativas aumentan significativamente, en frecuencia y magnitud. Prácticamente la mitad del alumnado requiere adaptaciones de algún tipo. Lo que para una niña o niño puede comenzar en primaria como una necesidad cognitiva, va aumentando como aumenta la separación de las dos líneas que forman un ángulo.

El equipo directivo de mi centro apoya la inclusión organizando Aula de Acogida y codocencias, cotutorías y muchas más actuaciones, optimizando recursos muy escasos. Trabajamos para mejorar la convivencia a base de horas de profesorado que apoya de manera voluntaria, fuera de horario.

Me siento enormemente orgullosa del equipo humano que formamos en mi centro, pero el sistema no se puede sostener a base del esfuerzo de un profesorado exhausto.

La sociedad es diversa, las aulas son diversas. Cada alumno/a es una familia, un origen, una forma de entender la sociedad, una escala de valores. Y no olvidemos que son y serán los ciudadanos del futuro, y la escuela pública debe garantizar que accedan al mundo laboral en igualdad de condiciones.

Veo a cada uno de los niños y niñas, con sus padres y madres, tíos, tías, abuelos, abuelas… y sus corazones. Cada uno de ellos merece un profesorado entero, sano, digno, con capacidad de atención y de respuesta.