El Tren Botijo

El 25 de mayo de 1858, por la Reina Isabel II de España, es inaugurada la línea ferroviaria entre Madrid – Alicante con una duración del trayecto aproximada de unas 20 horas. Era todo un acontecimiento, ya que fue la primera línea de larga distancia que se inauguró en España por la compañía M.Z.A. (Madrid Zaragoza Alicante), al mismo tiempo que se inauguraba la estación en el mismo enclave que hoy mantiene, pero con una fachada con columna que la hacían espectacular; sin embargo, estas fueron derribadas por la salida de un tren expreso al no poder frenar y quedó su locomotora asomada en su escalinata y derribada parte de sus columnas.

Por aquellos años, El doctor Don José María Esquerdo (1842 –1912), psiquiatra nacido en Villajoyosa, inauguraba su Instituto de Salud Mental en Madrid, con un anexo en Villajoyosa para los enfermos psiquiátricos.

En aquella misma época, el cuarto Conde de Casa Rojas -nacido en Alicante, 1893- invitaba y atraía a la nobleza europea a sus estancias en su Complejo Turístico Termal y Casino, con excelentes paseos por Aguas de Busot, que atrajo a los más nutridos de la nobleza europea, con problemas respiratorios o pulmonares, o problemas en su piel, por sus aguas termales ricas en minerales en piscinas y bañeras de mármol de una sola pieza (destruidas por algunos bárbaros en los años 60-70 del siglo pasado) que buscaban, simplemente, un aire puro y temperaturas agradables que les brindaban longevidad y bienestar.

El doctor Don Mariano Ruíz Canovas fundador de la Casa Salud de Madrid y Torrevieja en 1910, tenía su centro de verano en Torrevieja, en la playa hoy conocida como la playa de los Locos, por lo que el tratamiento psiquiátrico tanto en Villajoyosa como en Torrevieja consistía en los baños en las aguas de nuestras playas, por su buena temperatura y las horas de sol, que proporcionaban adquisición de yodo y vitamina D, consecuentemente, mejorando la salud en general. Al mismo tiempo, un grupo de médicos alicantinos que ejercían en Madrid, así como los prominentes doctores mencionados anteriormente, fomentaban e impulsaban la necesidad de realizar un “novenario” en las playas alicantinas entre los madrileños, por la calidad de las aguas y rayos solares.

Así mismo, algunos colegios y centros de la capital de España se iniciaron en traer grupos de alumnos y jóvenes para realizar lo que se conocía como un “novenario” de baños, nueve días bañándose en nuestras playas, tomando el sol y respirando aire puro, y se convirtió en un tratamiento singular, en principio para niños y jóvenes y posteriormente para adultos con problemas respiratorios, de piel o con necesidad de yodo. El desplazamiento de estos cientos de personas en verano, con familias o en grupos, hacían el traslado en el tren de correos, que paraba en todas las estaciones, con una duración de aproximadamente 18 horas. Dadas las altas temperaturas en su trayecto por la Mancha, los pasajeros viajaban con su botijo, que colgaban de las ventanillas para poder disfrutar el agua fresca durante su recorrido, de ahí nació el nombre del Tren Botijo.

En 1902, se crea la Leprosería Fontilles, impulsada por un padre Jesuita de apellido Ferris y un ciudadano de apellido Ballester, como una asociación benéfica en el Vall de Laguar y dedicada a los enfermos de lo que se creía una enfermedad contagiosa, la Lepra -posteriormente se demostró que la lepra no era contagiosa, sólo era cuestión de alimentación y el tratamiento adecuado- y asistidas por las monjas Hermanas Terciarias Capuchinas. Hoy siguen operando como Fundación Fontilles, ya dedicada a acoger a personas con problemas de salud y que se benefician de un rincón excepcional de nuestra provincia.

Especial mención merece el doctor Don Evaristo Manero Mollá (1879-1958) nacido en Relleu, y que realizó la primera Topografía Médica Alicantina, que estudió el estado de salud de sus ciudadanos en las distintas comarcas de alicante, observó los estados de salud con relación al sol, vientos, temperatura, altitud y las aguas del mediterráneo que nos baña, así como los oficios de sus ciudadanos. Su obra fue premiada por la Real Academia de Medicina en el siglo XIX.

En todo el Levante Español y especialmente en la provincia de Alicante recibimos el despertar de España, con un sol que nos trasmite el espectro electromagnético visible que influye en nuestro ritmo circadiano, sueño y vigilia, y rayos infrarrojos y ultravioleta, siendo beneficiosos en determinadas horas y perjudiciales para la piel en otras, pero necesarios para sintetizar la vitamina D, por las corrientes de viento, de tierra a mar y de mar a tierra, que se producen todos los días, motivadas por la oscilación térmica entre la noche y el día, la tierra y el mar, barriendo así, toda la contaminación que pudiera existir en las ciudades, y el mar nos devuelve con su brisa la humedad, sus sales y, especialmente, el yodo.

Por todo ello, desde hace ya casi dos siglos, Alicante y la zona del Levante del Mediterráneo tienen unas características de sanar, conocidas científicamente como Climatoterapia (que incluye la talasoterapia, helioterapia, producción de vitamina D, yodo, horas de sol, etcétera, y consecuentemente, una temperatura muy agradable todo el año) que aportan un gran bienestar gracias al Mar Mediterráneo que nos baña y el sol que nos alumbra y nos da sus beneficios.

Si en el siglo XIX Alicante y su provincia, atraía a visitantes de Europa y del resto de España, ha sido por su climatoterapia que nos hace ser apetecibles en toda Europa para vivir, pero no solamente por su luminosidad y buena temperatura, sino también por nuestra agricultura y sus cultivos de primor, que nos garantizan una alimentación de verduras y frutos frescos que nos ayudan a la buena salud.

Por eso, entiendo que el turismo se desarrollara cada vez más, no sólo para estancias vacacionales y/o beneficios para la salud, sino también para el asentamiento de familias en viviendas permanentes, que desean disfrutar de un bienestar de nuestra tierra, y más teniendo presente que las objeciones que resaltaban hace 50 años los europeos que se trasladaban a vivir en la provincia de Alicante, según una encuesta realizada por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Alicante que yo presidía, hacía hincapié en cuatro grandes problemas: la comunicación, correos, sanidad y seguridad. La falta de infraestructuras ha sido resuelta por las vías, carreteras, autopistas y los aeropuertos que posee. El otro gran problema que indicaban era la falta de comunicación con sus familiares en sus países de origen, actualmente solucionado por el internet, teléfonos móviles, etcétera, hoy se puede vivir en cualquier punto de la provincia de Alicante y en unas horas estar conectados directamente con familia y/o desplazarse a su país de origen. El tercer problema que señalaba era el sanitario, por falta de hospitales y centros médicos. Y el cuarto, la seguridad. Estos dos últimos aún no resueltos satisfactoriamente, y agravado el de la seguridad.

Con lo cual, estas características que nos da nuestro clima son unas de las bendiciones que tenemos que desarrollar para el bien de todos, por el beneficio social y económico de la Comunidad y especialmente de la provincia de Alicante.

Por todo lo anteriormente expuesto, creo que se nos brinda otra gran posibilidad de desarrollo económico de nuestra provincia, gracias a nuestra situación geográfica y, por consecuente, su climatoterapia. Entiendo que las actuales entidades que forman el entorno social, como universidades, Colegios Profesionales (especialmente médicos y farmacéuticos) y asociaciones empresariales (promotores, constructores, hosteleros, etcétera) deberían unir fuerzas para realizar un estudio de nuestra provincia, resaltando los beneficios de nuestro clima, destacando el papel de la climatoterapia, que nos brinda la posibilidad de aumentar el bienestar de nuestros ciudadanos, actuales y futuros, siempre y cuando no sea frenada esta posible expansión y desarrollo por la lentitud y trabas de la administración, en sus distintos niveles, por su exceso de burocracia y permisos.