El verde también enseña

Estos días mi uniforme no es el habitual. No llevo solo ropa cómoda para atravesar pasillos, subir escaleras, entrar y salir de aulas, corregir, escuchar, acompañar, improvisar soluciones y sostener lo que a veces ya no se sostiene. Estos días llevo una camiseta verde. Y, desde que la llevo, noto que mucha gente me mira de otra manera.

En el autobús, si alguien lleva también camiseta verde, nos reconocemos. A veces basta una sonrisa. Una complicidad silenciosa que dice: "Yo también estoy ahí", "yo también sé lo que pasa", "yo también he llegado al límite". El otro día subí al autobús y éramos cinco compañeras de lucha vestidas de verde. Un señor, con mucha amabilidad, me preguntó: "Vas a la manifestación, ¿a que sí?". Y en esa pregunta había algo más que curiosidad. Había empatía. Había respeto. Había ganas de entender.

Porque estos días la gente pregunta. Quiere saber. Y eso ya es importante.

La huelga educativa en la Comunitat Valenciana no es un capricho, ni una rabieta, ni una cuestión de "vacaciones", como algunos discursos interesados pretenden insinuar. Es una huelga que ha sacado a la calle a docentes, familias y alumnado para reclamar algo tan básico como una educación pública digna. Pedimos reducción de ratios, aumento de plantillas, mejora de infraestructuras, menos burocracia, una inclusión real, la dignificación del valenciano y la recuperación de derechos laborales y salariales perdidos.

Y sí, me enorgullece estar en huelga.

Ayer, en San Vicent del Raspeig, fue emocionante. No solo por la cantidad de gente, sino por lo que se respiraba. Había cansancio, claro. Pero también dignidad. Había docentes, familias preocupadas y alumnado que entiende que defender la educación pública también es defender su futuro. Esto no va solo de quienes damos clase. Va de quienes están ahora en las aulas y de quienes vendrán después.

No estoy en huelga por dinero. O no solo por dinero, porque también es justo hablar de condiciones laborales dignas sin pedir perdón por ello. Estoy en huelga porque quiero que mis hijos sigan estudiando en condiciones dignas. Porque quiero que mi alumnado tenga los apoyos que necesita cuando los necesita, y no cuando el sistema llegue tarde. Porque quiero una biblioteca que pueda usarse como tal y no como aula improvisada. Porque quiero aulas, no saunas. Porque quiero que se construya un instituto nuevo. Porque quiero formarme más y mejor, no enterrarme en papeles, duplicidades, plataformas y tareas administrativas que me roban tiempo para pensar, crear, leer, acompañar y enseñar.

Estoy en huelga porque quiero seguir disfrutando de mi trabajo. Porque me apasiona ser profesora. Porque todavía me emociona ver cómo un alumno que decía "yo no sé escribir" entrega un texto del que se siente orgulloso. Porque todavía creo en las tutorías, en las conversaciones que cambian una mañana, en los proyectos que unen, en los libros que abren ventanas y en la educación como posibilidad.

Pero también estoy en huelga porque no puedo más.

Y decir esto no es una debilidad. Es una verdad.

¿Cuántas veces el cuerpo nos avisa antes de que nos atrevamos a decirlo en voz alta? Una afonía. Una contractura. El cansancio acumulado. El estrés convertido en síntoma. El cuerpo diciendo "hasta aquí" mientras una sigue preparando clases, atendiendo familias, corrigiendo, gestionando conflictos, adaptando materiales, acompañando emocionalmente y sonriendo al entrar al aula porque el alumnado no tiene la culpa.

La vocación no puede seguir funcionando como excusa para sostenerlo todo.

Nos han repetido tantas veces que nuestro trabajo es vocacional que parece que esa vocación deba justificarlo todo. Pero querer mucho tu trabajo no significa aceptar cualquier condición. Al contrario: precisamente porque lo queremos, lo defendemos.

La educación pública se defiende con inversión, planificación, plantillas suficientes, edificios dignos, reducción real de ratios y tiempo para enseñar, no solo para justificar que enseñamos. Se defiende escuchando a quienes estamos cada día en las aulas.

Por eso estos días el verde no es solo un color. Es una forma de decir basta. Una manera de recordar que no estamos solas. Que hay familias que entienden. Que hay alumnado que mira y aprende también de esto: que los derechos se defienden, que la dignidad se reclama y que la escuela pública merece ser cuidada.

Me apasiona mi trabajo. Me sigue apasionando. Pero precisamente por eso, hoy digo alto y claro:

Basta ya.

Porque el verde también enseña. Y estos días nos está enseñando a no callar.