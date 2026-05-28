Por un fútbol menos cavernícola

Fue en Oliver y Benji, emitida a lo largo de los noventa, donde muchos niños y niñas nos enganchamos a la épica del fútbol. También fue la serie en la que vimos un bofetón a una mujer y observábamos siempre a todo personaje femenino (aquí no había “pinkwhasing” de ningún tipo) siempre en los márgenes del campo, animando, llorando, sufriendo o preguntando dramáticamente aleladas qué estaba pasando. Nadie, en su sano juicio, habría querido ser una de ellas. Recuerdo los ratos que pasé hipnotizada con episodios de césped interminable imaginando, en mi lógica infantil y escapista, que no pertenecía al grupo del personaje abofeteado sino al de los “magos del balón”.

Decía Ana María Matute que “tal vez la infancia es más larga que la vida”, y uno de los recuerdos más nítidos y palpables que tengo del colegio es la desazón al ver cómo los niños a los que María y yo toreábamos con el esférico reventadísimo en el patio podían conjuntarse para jugar al fútbol de verdad por las tardes, mientras las niñas de ese pueblo dedicaban horas al baile, la música, los idiomas o cualquier otro deporte de “chicas”. Suena decimonónico porque lo era.También fue en ese recreo donde descubrimos (más o menos) lo que significaba “tortillera”. Fue María, entre lágrimas, quien me explicó que aquello nada tenía que ver con lo gastronómico. Seguimos ocupando ese patio hasta que comenzó a hacerse insoportable ya en el instituto, cuando todo pesa más y los márgenes constituyen un búnker para la propia supervivencia. Hoy por hoy estos insultos y desdenes se siguen replicando en redes (aunque rara vez muestren nombre y cara).

Sin embargo, en estos años antes de los horrorosos dos mil también hubo padres y madres obcecados con no silenciar los sueños de sus hijas tan pronto: se echaban kilómetros los fines de semana o luchaban por mediar para que la presión de los insultos de los compañeros no les hiciera tirar la toalla. Los padres de Alexia Putellas pertenecieron a este grupo, pero no fueron los únicos. Estos padres fueron el germen del cambio más importante: el que comienza en casa recordándote que puedes (y debes) hacer lo que te haga feliz y que merece la pena esforzarse por ello.

Afirmaba en una entrevista Kika Nazareth sobre aquellos que acusaban al fútbol femenino de no ser fútbol: “No creo que debamos comparar el fútbol femenino con el masculino. Es un mundo diferente. Y yo prefiero el mío.”Estoy segura de que la lusa se refería a aspectos relacionados con la deportividad, la seguridad en ciertas gradas y la horizontalidad y naturalización de las distintas realidades dentro de los vestuarios (Borja Iglesias es un ejemplo de qué ocurre cuando simplemente te pintas las uñas en un campo masculino) pero, más allá de eso, ¿cómo no va a ser diferente cuando se han tenido que sortear tantos obstáculos, cuando los partidos siguen celebrándose a horas intempestivas y las contraprogramaciones salpican hasta una Copa de la Reina?

Danae Boronat publicaba en2021‘No las llames chicas, llámalas futbolistas: del maltrato al reconocimiento. La lucha por la igualdad en el fútbol’, un ensayo con testimonios, cronología y análisis de lo que fue y logró empezar hacer hace muy poco el fútbol femenino. Allí donde las niñas pudieron jugar han salido mujeres que hoy han escrito historia: en Alicante tenemos a nada más y a nada menos que a Sandra Paños, que después de su titularidad en la selección y el Barcelona acaba de firmar una gran temporada en el América, o a Fiamma Benítez, que aún tiene mucho que rodar; o a Paula Tomàs, que dejó el fútbol profesional en una de las mejores ligas europeas (la inglesa) por cuestiones de salud hacía unas semanas.

Decía Putellas en su despedida del Barça este miércoles: “Nosotras hemos movido el mundo, pero las que vienen se lo van a comer”, y yo añadiría “a pesar de todo”. Una historia que ha pasado desde la simple petición de algo más que un campo de piedras a preparadores, fisios y medios para el transporte dignos. Las jugadoras de esta selección siguen llenando estadios en otras ligas mientras aquí los usuarios sin fotos de perfil braman contra la realidad de un Camp Nou lleno de récord para verlas a ellas, un Mundial conseguido con grandes figuras ausentes para protestar por sus derechos, Champions alzadas a pesar de todo...

Niños y niñas vestidos con camisetas con un 11 y un “Alexia” bien grande lloraban desconsolados ayer en el Johan Cruyff porque su ídola se marcha. ¿De verdad no merece la pena seguir construyendo para que esta Liga no llegue la F de “fuga de talentos”, para que todos los clubs puedan estar al mismo nivel, para que los calendarios se adecenten? Estos niños -afortunadamente- no han visto Oliver y Benji, pero sí a estas mujeres levantando Balones de Oro.

Dejemos de llamarlas chicas para llamarlas futbolistas, aunque sea por un futuro en el deporte más humano y menos cavernícola.