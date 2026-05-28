Opinión | Medicina
Cuidado con precipitarse en la reaparición de Lamine Yamal
El doctor Pedro Ripoll analiza la recuperación del crack español de cara al inminente Mundial de selecciones
No son buenas noticias para el FC Barcelona y para la selección española tras la lesión que ha sufrido el futbolista Lamine Yamal. Concretamente ha sufrido una lesión en los músculos isquiotibiales. Estos músculos, que están situados en la parte posterior del muslo, son frecuentemente lesionados en el futbolista.
Cuanto más tendón haya lesionado y más grande sea el tamaño de la lesión, mayor tiempo de evolución y mayor gravedad. Por el contrario, si las fibras musculares son las afectadas, el pronóstico es mejor.
Numerosos futbolistas del FC Barcelona han sufrido esta lesión en la presente temporada. Concretamente nueve futbolistas, de los cuales han sufrido un total de 14 lesiones. Esta lesión tiene una tasa de recidiva en torno al 30% y aquí está el gran problema de esta situación. Es decir, jugadores como Raphinha y como Pedri han sufrido recaídas a lo largo del año, lo cual es el gran riesgo que puede tener Lamine Yamal.
El partido de la selección española que abre el Mundial es el 15 de junio. No es tanto el tiempo, puesto que según las normas de FIFA debe completar al menos seis entrenamientos a tope antes de jugar al menos unos minutos. El gran enemigo en esta situación es precipitarnos e intentar pasar por encima de los plazos que son necesarios para recuperarse por completo.
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