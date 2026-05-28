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Pedro Luis Ripoll

Pedro Luis Ripoll

Director del Ripoll y De Prado Medical Group, centro de excelencia FIFA

Cuidado con precipitarse en la reaparición de Lamine Yamal

El doctor Pedro Ripoll analiza la recuperación del crack español de cara al inminente Mundial de selecciones

Lamine celebra su gol el día de su debut con Nico Williams en Tiblisi

Lamine celebra su gol el día de su debut con Nico Williams en Tiblisi / EFE

No son buenas noticias para el FC Barcelona y para la selección española tras la lesión que ha sufrido el futbolista Lamine Yamal. Concretamente ha sufrido una lesión en los músculos isquiotibiales. Estos músculos, que están situados en la parte posterior del muslo, son frecuentemente lesionados en el futbolista.

Cuanto más tendón haya lesionado y más grande sea el tamaño de la lesión, mayor tiempo de evolución y mayor gravedad. Por el contrario, si las fibras musculares son las afectadas, el pronóstico es mejor.

Numerosos futbolistas del FC Barcelona han sufrido esta lesión en la presente temporada. Concretamente nueve futbolistas, de los cuales han sufrido un total de 14 lesiones. Esta lesión tiene una tasa de recidiva en torno al 30% y aquí está el gran problema de esta situación. Es decir, jugadores como Raphinha y como Pedri han sufrido recaídas a lo largo del año, lo cual es el gran riesgo que puede tener Lamine Yamal.

Lamine Yamal, nombrado presidente de su sociedad matriz, rebautizada como Ally Global

Lamine Yamal, con el Barcelona / Agencias

El partido de la selección española que abre el Mundial es el 15 de junio. No es tanto el tiempo, puesto que según las normas de FIFA debe completar al menos seis entrenamientos a tope antes de jugar al menos unos minutos. El gran enemigo en esta situación es precipitarnos e intentar pasar por encima de los plazos que son necesarios para recuperarse por completo.

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