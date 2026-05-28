El error europeo

Tal vez el amable lector recuerde la campaña a favor del alquiler de vivienda, en vez de su compra, que a principio de siglo se llevó a cabo desde determinadas instituciones y en algunos medios de comunicación españoles. Se decía que para parecernos más a otros países europeos los españoles debíamos dejar de comprar viviendas y optar por el alquiler. Era la época en que los españoles todavía mirábamos a los principales países europeos como el ejemplo a seguir. Solo habían transcurrido 14 o 15 años desde la entrada de España en la entonces llamada Comunidad Económica Europea y el prestigio de países como Francia o Alemania seguían intactos en el imaginario español por la fortaleza de sus economías y el prestigio de su ámbito cultural.

La vieja idea orteguiana de que la solución estaba en Europa estaba más vigente que nunca. Algo lógico si se tiene en cuenta que gracias a los fondos de cohesión europeos y a las inversiones provenientes de empresas pertenecientes al club europeo, como se decía, España dio un salto cualitativo. La España que recogió el PSOE en 1982 y la que dejó en 1996 eran dos mundos distintos. El PP con Aznar a la cabeza lo tuvo muy fácil: solo tuvo que seguir el camino marcado por los anteriores gobiernos socialistas.

Como decía se empezó a extender la idea de que los españoles estábamos obsesionados con la compra de una vivienda. Debíamos ser más europeos y, al parecer, pasar la mayor parte de nuestras vidas, e incluso toda, viviendo de alquiler. Los motivos de ese intento de modificar la tradicional querencia de los españoles por comprar su vivienda principal e incluso una segunda residencia nunca se supieron con exactitud. El más evidente fue que se pretendía bajar el calentamiento en la compra y venta de viviendas, lo que se llamó la burbuja inmobiliaria. Hubo personas que se creyeron aquella campaña publicitaria que imagino aún se deben arrepentir de haberlo hecho. Los precios de compra nunca dejaron de subir y después pasó lo mismo con el precio de los alquileres.

Además, las entidades financieras españolas, siempre tan reacias a colaborar en el bienestar de la sociedad española, parece que les fastidia ver a la gente feliz, fueron cortando poco a poco el grifo de las hipotecas. En su momento había un superávit de viviendas en alquiler gracias a la burbuja inmobiliaria y después por la crisis financiera del año 2008 achacada de manera injusta al presidente Zapatero. Ambas circunstancias abarataron el precio del alquiler de vivienda durante unos cuantos años. O mejor dicho alargaron la tónica inmobiliaria española de encontrar una vivienda en alquiler a un precio relativamente barato. Sobre todo las viviendas antiguas y de menor calidad.

Hubo otro grupo de personas, sobre todo jóvenes, que ante el precio bajo de los alquileres, repito que hablo de principio de siglo, sobre todo en poblaciones medianas y pequeñas, pudo llevar una vida y tener unos hábitos que nunca antes había habido en España. La generación anterior, la mía, teníamos todos en nuestro ADN la idea de que todo joven debía, después de terminar sus estudios, ahorrar para la compra de una casa al precio que fuera. Esto empezó a cambiar con el nuevo siglo. Recuerdo personas que además de no tener ninguna intención de comprar su primera vivienda llevaban una vida muy diferente a la que habían tenido sus padres: cenas en restaurantes, conciertos de música, copas casi a diario en el chiringuito de la playa, viajes y hábitos nocivos para la salud. Gracias, en parte, al bajo precio de los alquileres en comparación con los que habíamos comprado nuestra primera casa que debíamos hacer frente a la hipoteca (cuyo importe era el doble de un alquiler) y a los gastos de mantenimiento. Además, te restregaban por la cara su modo de vida.

A lo que quería llegar con esta breve introducción es a una noticia que hace unos días pude leer en el diario digital elEconomista.es en la que se advierte sobre lo que ya es un hecho de la economía alemana. Alemania, cuya economía lleva años estancada con un incremento anual que rara vez supera el 0,2 % o el 0,3 %, se enfrenta a un empobrecimiento real de su población que se incrementará en los próximos años. La principal causa es la histórica preferencia de los alemanes a vivir de alquiler y a un sistema de pensiones que es uno de los más austeros de la Unión Europea en tasa de sustitución. Las autoridades alemanas están advirtiendo que las pensiones de los alemanes solo van a tener una cobertura básica. A esto hay que sumar que los ahorros de los alemanes han ido perdiendo valor consecuencia de la inflación. Según afirman las estadísticas del Banco Central Europeo el patrimonio neto de los hogares alemanes es de 127.000 mientras que en España es de 227.000 euros, gracias, sobre todo, a la tendencia de los españoles a tener como mínimo una vivienda en propiedad.

España, un país que durante décadas fue mirado por encima del hombro por los principales países europeos, es hoy ejemplo de una economía próspera y de un estado del bienestar consolidado.