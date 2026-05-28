Opinión
Él jodido, yo fastidiada
Rufián está jodido porque, si es verdad lo de ZP, es una mierda y si es una mentira más, aunque esta segunda parte no la entiendo, pues todo buen progresista en España, y también muchos que no lo son tanto, desean en estos momentos que todo el cúmulo de indicios y datos nunca alcance la categoría de pruebas y que al final el buen nombre del expresidente quede sin tacha ni mácula. Dice Lucía Méndez que el imputado parece aceptar su destino, que no suena nada bien ese futuro y que lo que más le duele al personaje es el marronazo que se van a comer las hijas y la esposa. Aunque, por otro lado, he leído que él mismo califica el informe de la UDEF de fantasías disparatadas, que no sé si en verdad lo ha dicho, pues con tanta información ya es todo un marasmo y no es raro que se junten los bulos con las exageraciones con las mentiras a medias con las medias verdades.
Claro que tampoco favorece nada a su causa todas esas joyas estrepitosas y nada ponibles aparecidas en la caja fuerte intervenida, que no le pegan nada al estilazo minimalista y elegante que siempre fue marca de Sonsoles. Al parecer proceden algunas de herencia, lo raro es que otras provengan de regalos en viajes, lo peor es que son tan ostentosas que sonrojan en poder de un prohombre del perfil desinteresado, ético y de bonhomía que tanto se ha trabajado y le han trabajado a Zapatero.
Rufián imagino que seguirá jodido según lea el sumario, pero una por lo que está realmente fastidiada es por la sentencia que obliga a dejar de emitir El Rosco. Lo mismo que Alsina ha decidido ante el pasmo general dejar la información política que le tiene j… como a Rufián, aunque supongo que por otras razones, para dedicarse a disfrutar en la radio, recuerdo el estribillo de la canción aquella de no sé quién: ¡voy a pasármelo bien! Y duele en mi bienestar cotidiano que nos quiten ese disfrute final de Pasapalabra que formaba parte de los momentos bonitos en que realmente nos lo estamos pasando bien, gratis, en casita, sin escándalo, sin bulos, de una forma amable y tan, tan educada.
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