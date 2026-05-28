El segundo y la década

Me refiero al artículo de Carlos Gómez Gil publicado el pasado domingo en INFORMACIÓN con el título de Madonna en Alicante. Él mismo nos habla de los bulos y promesas lanzadas al aire por autoridades municipales sobre importantes obras y mejoras urbanas que, transcurridas décadas, esta unidad de tiempo la utiliza varias veces, todavía las esperan los ciudadanos mientras "Alicante sufre un profundo retroceso fácilmente detectable en barrios, calles y espacios públicos cada vez más degradados". Como dicen en mi pueblo, más razón que un santo tiene Gómez Gil. Y a los bulos y promesas de las que él nos habla yo me permito añadir que han pasado décadas también de cuando nos prometieron un Palacio de Congresos, el acabado de la Vía Parque, el adecentamiento urbano de Sangueta, el traslado "provisional" de la estación de autobuses a terrenos portuarios en espera de su ubicación definitiva en la futura "Intermodal", provisionalidad de una y futuro de otra que se eternizan, un Parque Central, un paseo marítimo desde Urbanova a Campello, una Casa Mediterráneo que no ha cubierto vientos desde su inauguración, una Avenida de Elche llena de vías ferroviarias desmontadas y cubiertas de maleza desde hace cuarenta años, etc, etc.

Pero pese a todo lo anterior entiendo que no debemos caer en el desánimo, sino más bien lo contrario, hacer el máximo acopio de candor para seguir creyendo a pie juntillas todo lo que con cierta periodicidad se nos ofrece. Y un ejemplo de ello son las dos últimas noticias, la que hace dos o tres semanas nos ofreció la Federación de Empresarios de Obra Pública resucitando el tema del soterramiento del tráfico rodado en la Avda. Mártires de la Libertad, léase lateral de la emblemática Explanada de España y la más reciente anunciada por nuestro Ayuntamiento respecto a la oferta que va a dirigir a Adif para la firma de un convenio sobre la cuestión de la Avda. de Elche. En evitación de futuras decepciones se aconseja seguir llenando el zurrón de ingenuidad.

Mi opinión sobre esta cuestión de obras prometidas y nunca realizadas o demoradas décadas desde su anuncio ya la expresé en mi escrito publicado el 17 de mayo de 2022 con el título El tiempo según la Rae, en el sentido de que cuando se estableció el "segundo" como unidad de tiempo en el sistema internacional, por alguna extraña razón nosotros nos confundimos y adoptamos la década, causa posible por la que proyectos y promesas se dilatan en su ejecución tantos años y en muchos casos ni se realizan. La RAE define el "segundo" de esta guisa: "Unidad de tiempo del sistema internacional, que equivale a la duración de 9.192.631.770 períodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133". Tal verborragia y facundia contenida en esa definición favorece sin duda cualquier interpretación errática de la misma.

Alguien dijo que gobernar es saber priorizar, o sea, jerarquizar u organizar una serie de cosas según un orden de importancia o de preferencia. Y, en este sentido, teniendo en cuenta la cantidad de proyectos y promesas citados anteriormente y pendientes de llevar a cabo, algunos desde hace más de treinta años, no estaría de más que nuestras autoridades municipales se pusieran las pilas de una vez, priorizaran y remataran alguno de ellos. Pueden empezar si así lo estimaran oportuno por adecentar el barrio Heliodoro Madrona, céntrico, pegado a la estación de autobuses, primer escaparate de Alicante para miles de viajeros diarios, nacionales e internacionales y en el que se han tabicado de ladrillo las puertas y ventanas, ensanchando el espacio para grafiteros y mostrando un lamentable estado de abandono, penuria y dejadez. Ignoro si este caso corresponde al Ayuntamiento o al Puerto, pero en todo caso hagan algo por fin, prioricen ya caramba, ahora que está tan de moda ese verbo.