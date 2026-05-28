Opinión | El teleadicto
Ir a terapia
Sucedió en ‘Al cielo con ella’, al que acudieron las actrices Macarena García y Laura Weissmar a promocionar la serie del momento, ‘Se tiene que morir mucha gente’. En un momento dado de la charla con Henar Álvarez se mezcló la ficción con la vida real cuando las invitadas comenzaron a hablar de sus vivencias personales. Como por ejemplo, de cómo acuden con toda naturalidad a hacer terapia. Afortunadamente, ahora es lo más normal del mundo, para quien se lo puede costear, cuidar su salud mental. Me llamó la atención el comentario que hizo Macarena García al confesar cómo en su cita semanal, y en determinadas sesiones en las que no tiene un problema real que contar a su terapeuta, se lo inventa. Más que nada, ironizaba, porque de alguna manera había que amortizar el rato.
No pude evitar que mi mente pensase aquello de ‘juventud, divino tesoro’. Por supuesto que nunca hay que generalizar, que ‘cada mes trae sus flores’, sus conflictos, que nunca debemos infravalorar. Pero lo que había expresado Macarena sin reparar en ello señalaba un lujo por encima de las posibilidades de muchos. A falta de problemas, en sus sesiones de terapia, se los inventaba. Quién tuviera una vida tan feliz.
Entonces me acordé del ‘fomo’ (acrónimo en inglés de fear of missing out), uno de las mayores dificultades con que se enfrentan nuestros jóvenes de hoy: la ansiedad o el temor persistente a perderse experiencias gratificantes o eventos sociales que otros están disfrutando. Necesitan estar conectados de forma permanente para no quedarse fuera, redes sociales mediante.
Mucho antes de que se pusiera de moda la palabra yo también supe lo que era sentir ‘fomo’. Y sufría. Pero ya que todos mis problemas se hubiesen reducido a no poder ser ubicuo.
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