Elche una ciudad entre el hambre, fiebres y un atisbo de luz en 1887

Lean esto y después me dirán si no es verdad que la historia se escribe con sangre y también con sueños. En Elche, aquel año de 1887, se acostumbraba a decir ese dicho: "Dios aprieta, pero no ahoga". En la ciudad ilicitana estuvo cerca, muy cerca, de ahogar.

Empecemos por lo malo, que fue mucho, porque si hay que contar lo que pasó en la ciudad de las palmeras, no podemos empezar con las inauguraciones ni con los teatros. El azote vino del cielo, pero también de la tierra. El paludismo, esa fiebre maldita que se cría en las aguas muertas, se cebó con los arrabales y los barrios pobres como no se recordaba, y así continuó en los siguientes años. La prensa de la provincia de Alicante, que entonces miraba a Elche con ese orgullo de hermano menos, pero también con preocupación, publicaba noticias que helaban la sangre. En octubre, en periódico El Graduador, decía que la miseria se cernía como fantasma sobre los más hermosos pueblos y que en Elche completaba el cuadro de horrores "con tintas de desolación y martirio". No eran ganas de asustar a la ciudadanía. Era la pura verdad.

Y lo peor no era la fiebre sola, que ya es bastante, sino que la fiebre venía acompañada del hambre. Porque aquel mismo año, se hundió la industria que daba de comer a media ciudad. Hablo de la alpargatería, que era el orgullo de Elche y su sustento desde tiempo inmemorial. Pues bien, las importaciones desde el extranjero, más barato y más resistente, entró como un cuchillo en la mantequilla. Los fabricantes, que no podían competir, cerraron las fábricas una tras otra. Y los obreros, que habían tejido el cáñamo toda su vida, se quedaron en la calle sin un real, sin esperanza y sin saber muy bien qué había pasado. Lo peor de todo, y esto lo contaba el periódico El Liberal en un artículo de octubre, es que la ciudad había volcado sus energías en aquella industria cuando las cosechas fallaban. Esquilmada por sequías e inundaciones, Elche se había agarrado a la alpargata como un náufrago a una tabla. Y la tabla se partió.

Así que imagínense el panorama: familias enteras en barrios extremos, los mismos donde la fiebre golpeaba más fuerte, sin trabajo, sin medicinas, sin casi nada que echarse a la boca. La banda de música, esa que alegraba las fiestas de la patrona y los bailes del casino, recorría las calles con una caja de limosna. Era un espectáculo que partía el corazón, porque la música, que debía ser consuelo, se había convertido en mendiga. Las autoridades, por su parte, hacían lo que podían, que era poco. El alcalde, que era entonces don José Rodríguez, un liberal de los de rompe y rasga, se afanaba en pedir auxilio a la Diputación y al Gobierno central. Pero los recursos tardaban, y mientras llegaban, los enfermos se morían y los niños lloraban de hambre.

Hubo, eso sí, un gesto que merece contarse. En octubre, el diputado don Enrique Arroyo, que aunque los periódicos de la oposición le llamaban "cunero" y otras lindezas, era, parece ser, un hombre de buen corazón y además casado con una señora muy querida en Elche, consiguió que el Gobierno soltara una partida del fondo de calamidades. No fue mucho, unos miles de reales que algunos malintencionados redujeron con sorna a "cinco pesetas" en las columnas del medio El Constitucional Dinástico. Pero luego se supo que eran mil. Mil pesetas que, a bien seguro, salvaron a más de uno de morir en el lecho sin una mano que le socorriera.

Pero si el año tuvo un lado oscuro, también tuvo su claridad. Porque la ciudad de Elche, que nunca se rindió, se empeñó en demostrar que la desgracia no iba a con ella. Y la mejor prueba de ello fue la inauguración de las aguas potables en diciembre. Llevaba años la ciudad peleando por aquello, con proyectos que se anunciaban y luego se olvidaban, con disputas entre el ayuntamiento y los vecinos, con tuberías que prometían y no llegaban. Pues bien, el 11 de diciembre, por fin, el agua corrió. Fue una ceremonia solemne, con el cura párroco de Santa María bendiciendo las cinco fuentes nuevas, el alcalde Rodríguez dando un discurso y la banda de música, la misma que pedía limosna dos meses antes, tocando alegremente. El acto fue muy concurrido, según contaba en El Liberal en su crónica, y hubo palabras de elogio para la corporación municipal, que tantas críticas había recibido durante el año.

Y mientras el agua corría, en el teatro Principal también había movimiento. La compañía dramática del actor Cachet, un viejo conocido de los ilicitanos, abrió temporada en diciembre con La peste de Otranto, de Echegaray. La función fue un éxito, con el público entregado y los actores muy aplaudidos, especialmente el señor Cachet y la señora del Pino. Al mismo tiempo, una compañía de zarzuela dirigida por el tenor don Rafael Pastor, que era paisano de esta tierra y muy querido, había estado actuando en otoño, con obras como La Tempestad y Jugar con fuego, y aunque las entradas fueron regulares por aquello de la crisis, el público no escatimó aplausos. Un corresponsal de El Liberal contaba que los artistas se sintieron muy queridos y que la despedida fue emotiva.

Pero no todo fueron luces. El mismo mes de diciembre, Elche sufrió un incendio que pudo haber sido una catástrofe. Fue en la tienda de don Enrique Bañón, en la calle del Ángel. El fuego empezó de madrugada y se extendió con una rapidez que aterraba. Lo peor no era el fuego en sí, sino que dentro de la casa había una caja con setenta kilos de pólvora de caza. Si aquello estallaba, volaba la manzana entera. Pues bien, el alcalde Rodríguez, que no era hombre de quedarse en el despacho, se metió entre las llamas para ayudar a sacar la caja con la ayuda de un vecino. La caja estaba ya caliente y la madera empezaba a arder, pero la sacaron a tiempo. La casa, eso sí, quedó destruida, y los dueños tuvieron que tirarse por los balcones para salvar la vida. No tenían seguro para cubrir la catástrofe, y se quedaron en la ruina. Los periódicos alabaron el arrojo del alcalde y de quienes le ayudaron, y aquello sirvió para que se hablara de crear un cuerpo de bomberos en la ciudad. La iniciativa, según contaba El Liberal, partió del marqués de Lendínez, un señor muy activo en la vida social ilicitana.

Y hablando de iniciativas, no puedo dejar de mencionar otro proyecto que aquel año empezó a tomar cuerpo: el alumbrado eléctrico. La empresa La Primitiva Valenciana hizo proposiciones al ayuntamiento, y aunque las gestiones estaban en papeleo, se daba por seguro que en breve Elche tendría luz eléctrica, siendo quizá la primera ciudad de la provincia en disfrutar de aquella maravilla del progreso. El corresponsal de El Liberal escribía en octubre que el espectáculo de la ciudad de las palmeras iluminada con luz eléctrica "sería fantástico". No le faltaba razón.

El año terminó, como todos los años, con las fiestas católicas de la Inmaculada Concepción y el bullicio de las calles ilicitanas. Los pobres seguían siendo pobres, las fiebres seguían latentes en los arrabales, y las fábricas de alpargatas seguían cerradas. Pero el agua corría, la luz eléctrica asomaba en el horizonte, y el teatro, ese viejo cómplice de las alegrías y las penas, seguía llenándose de público. Elche, que había mirado a la muerte cara a cara, se negaba a echar el cierre. Y en eso consiste la grandeza de los pueblos: no en no tener problemas, sino en seguir adelante cuando todo parece perdido. Aquel año, en Elche, parecía perdido casi todo, y, sin embargo, no se rindieron.