Irán: Balance de una guerra

La guerra de Irán comenzó a gestarse en 2018. Ese año, Trump rompió unilateralmente un plan impulsado por Obama y firmado en 2015 por la República Islámica, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Rusia y China. Irán renunció al enriquecimiento de uranio durante 15 años admitiendo inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica y, como contrapartida, se levantaron las sanciones económicas que pesaban sobre el país. La ruptura del pacto contribuyó a que llegara a la presidencia de la República Islámica Ebrahim Raisi, líder del ala más integrista del régimen, que reinició el programa nuclear y frustró el intento de Biden de renegociar el plan de Obama.

La política internacional del segundo mandato de Trump se ha caracterizado por el abandono del multilateralismo y el apoyo incondicional a Israel. Entre el 13 y el 23 de junio de 2025, los dos países bombardearon las instalaciones nucleares iraníes después de que el Organismo Internacional de Energía Atómica informara que el país poseía 409 kilos de uranio enriquecido al 60%.

El 24 de junio, Trump y Netanyahu proclamaron que habían destruido todas esas instalaciones, algo que negaron Teherán y algunas agencias de inteligencia, reconociendo no obstante que los daños fueron importantes. Los bombardeos forzaron al ayatola Alí Jamenei a reabrir la vía diplomática en un momento en el que, además, grandes manifestaciones contra la carestía de la vida se habían convertido en protestas contra el régimen teocrático.

Las conversaciones se iniciaron el pasado mes de febrero en Ginebra con la mediación de Omán. Trump exigió la cancelación del programa nuclear, la entrega del uranio enriquecido y el cese de la construcción de misiles. Irán, el derecho a desarrollar un programa nuclear de uso civil y a fabricar misiles para su defensa. La guerra comenzó el 28 de febrero de modo unilateral y en plenas negociaciones de Ginebra. Netanyahu convenció a Trump de que, tras una campaña relámpago, se alcanzarían dos objetivos: un cambio de régimen en Irán, ya que las masivas protestas terminarían por derrocarlo y un nuevo orden en la región con dominio norteamericano y plena seguridad para Israel.

El pasado 25 de mayo, la prensa dio por hecho que Trump y la República Islámica habían alcanzado un acuerdo basado en la apertura sin peajes del estrecho de Ormuz, la limitación de las sanciones a Irán, el levantamiento del bloqueo a sus puertos y el aplazamiento de la negociación sobre su programa nuclear. El acuerdo es lógico porque ambas partes lo necesitan. La popularidad de Trump se ha desplomado y las autoridades de Teherán deben amortiguar la crisis económica recuperando parte de los 120.000 millones de dólares de activos congelados y reanudando las exportaciones de petróleo.

El 28 de mayo, Israel lanzó otra ofensiva terrestre en el Líbano para boicotear el acuerdo y los halcones del Partido Republicano exigieron a Trump dar marcha atrás. Esa doble presión explica que el presidente declarara que no le importaban ni las presidenciales de mitad de mandato ni los precios del petróleo y que "terminaré el trabajo si Irán no cede". Sin embargo, un día más tarde, un alto funcionario de la Casa Blanca informó de un preacuerdo en los términos arriba citados y, para mayor confusión, Teherán lo negó. Prevalece, pues, la incertidumbre, lo que no es óbice para realizar un balance de una guerra que puede acabar dentro de unos días o no hacerlo.

Imaginemos que ha terminado. Este sería el balance: alrededor de 9.000 muertos, la inmensa mayoría en Irán y Líbano, incluyendo crímenes tan atroces como los que ocasionó el bombardeo de la escuela primaria de Shajareh Tayyenen. Pérdidas de centenares de miles de millones de dólares en infraestructuras civiles y militares de Oriente Medio. Un crecimiento del PIB mundial en 2026 del 2,5% y no del 3,3% y una inflación no del 3,5%, sino cercana al 5% según el FMI.

Un rotundo fracaso de Trump por dos razones. La primera, no haber derrocado la República Islámica (gobernada ahora por dirigentes más fanáticos), ni tampoco haber conseguido el uranio enriquecido ni paralizado el programa nuclear. La segunda (opinión no mía, sino del Partido Demócrata y parte del Republicano y del Ejército), haber destrozado la reputación de los Estados Unidos, ya que un país con un presupuesto militar de 954.000 millones de dólares ha sido incapaz de derrotar a otro con 23.000 millones por culpa de una estrategia militar errónea: tratar de vencer solo con bombardeos y subestimar que Irán podía cerrar el estrecho de Ormuz y utilizar misiles y drones baratos contra objetivos civiles y militares de los países del Golfo, Israel y las bases americanas. Finalmente, Netanyahu habría logrado crear una zona de seguridad al invadir el sur de Líbano, pero no derrocar la República Islámica.

Imaginemos ahora que la guerra continúa. Habrá más víctimas; más destrucciones; es improbable que caiga el régimen iraní sin que tropas norteamericanas ocupen el país y se cumplirán las previsiones del Premio Nobel de Economía Paul Krugman y de la de Agencia Internacional de la Energía que resumo a continuación: