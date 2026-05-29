Pensiones tras una ruptura matrimonial

Entre las obligaciones derivadas de una ruptura de pareja o matrimonial es consustancial la obligación del pago de la prestación alimenticia o compensatoria cuyo incumplimiento conlleva un delito del art. 227 del Código Penal. Porque cuando se produce la ruptura las partes deben ser conscientes que hay unas consecuencias económicas que deben ser atendidas por el obligado que fije el juez. Pero es que resulta indudable que la obligación prevista en el código civil de suministro de alimentos, vestido y asistencia médica es una obligación de derecho natural, que ni tan siquiera debería exigirse que se imponga por obligación judicial, por lo que aquellos actos de incumplimiento de la prestación alimenticia tienen su reflejo en el orden penal. Porque nuestro ordenamiento jurídico no consiente que si se rompe una relación de pareja con menores, o sin ellos, las obligaciones económicas que existan se queden sin cumplir como si se tratara de una mera "deuda". Y es que el impago de una pensión compensatoria al miembro de la pareja necesitado de protección, o la alimenticia a los menores no es propiamente una "deuda" civil como otras, sino que su incumplimiento constituye un delito sancionado con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.

En consecuencia, una ruptura de pareja conlleva unos importantes gastos que afrontar que serán cuantificados y fijada su obligación de abono a quien deba responder por ello y a la parte de la pareja que queda en desequilibrio, así como a los menores.

Hay que señalar que según el INE en España se registran al año más de 85.000 rupturas, siendo un porcentaje aproximado del 95 % por divorcios y un 5 % de separaciones. Pero en la referencia a cuántas rupturas lo son con menores hay que señalar que el 46 % se divorcia sin hijos dependientes, un 42,6 % con hijos dependientes, un 3.9 % con hijos mayores dependientes y un 7,5 % con hijos menores y mayores dependientes. Además, en el 50,8 % de los divorcios existían hijos menores sobre los que había que tomar medidas sobre la custodia.

Pues bien, a estos datos hay que añadir que en el 54,8 % de los divorcios entre cónyuges de distinto sexo se acordó una pensión alimenticia, y en el 7 % se acordó una pensión compensatoria. Pero hay más cifras de interés, porque en el 52,9 % de los casos la pensión alimenticia la paga el padre y en el 3,8 % la madre, y en el 43,3 % ambos progenitores. Y sobre la pensión compensatoria en el 90,9 % de los casos la paga el esposo.

Con ello, en más de la mitad de los procedimientos de divorcio se incluyen pensiones alimenticias, mientras que la compensatoria solo se acuerda en el 7 % al depender del desequilibrio económico en la pareja.

Pero sea como fuere la realidad es que son decisiones que se adoptan en un elevado número y las cifras de incumplimiento del pago de estas pensiones se cifran según el V Observatorio de derecho de familia de la asociación española de abogados de familia en 3 de cada 10 divorcios

En la actualidad se están produciendo incumplimientos relacionados con impago de pensiones alimenticias, compensatorias o incumplimientos del régimen de visitas y custodia, siendo el impago de la pensión alimenticia el más frecuente y alrededor del 13 % de las ejecuciones derivan específicamente del impago de la pensión compensatoria.

Pues bien, resulta absolutamente inadmisible en un Estado de derecho que cuando se produce una ruptura de una relación de pareja, con hijos o sin ellos, se produzcan situaciones de impago de la prestación de alimentos, porque no se trata solo de que se tenga que cumplir una prestación de alimentos impuesta por orden judicial, sino que se trata de una obligación moral que tiene una persona de suministrar el pago de las cantidades que sean necesarias para que quienes son sus familiares directos, y que, - no lo olvidemos-, siguen dependiendo de él económicamente. Y ello se cumple con el pago de la prestación de alimentos a la parte más necesitada de protección, por lo que su incumplimiento tiene un reproche penal en favor de las víctimas del delito.

Porque víctimas son quienes tienen la necesidad contemplada en una resolución judicial de que se le suministre la prestación de alimentos y, además, de la obligación natural de seguir entregando lo necesario a quienes son su ex pareja e hijos para cubrir sus necesidades. Es una obligación que aunque no se fijara por un juez debería cumplirse, porque se trata de humanidad, no de cumplir obligaciones o contratos. Se trata de seguir cubriendo las necesidades de quienes son su familia. Porque aunque exista la ruptura lo siguen siendo, sobre todo los menores. Por ello, pagar la pensión es cuestión de respeto y de valores.