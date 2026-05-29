Entre la "prioridad nacional" y la "prioridad federal"

La prioridad nacional es el gran filón político que la extrema derecha de Vox ha encontrado. La condición inexcusable para pactar los gobiernos con el Partido Popular es la llamada "prioridad nacional", un criterio según el cual los españoles tienen preferencia en el acceso a los servicios públicos sean sociales, sanitarios, educativos, desde las dotaciones urbanas hasta el transporte podrían incluirse y terminaríamos en la discriminación por raza, origen o religión. Y, como suelen añadir "pero no somos racistas".

La bicoca de la prioridad nacional se asienta en la difusión (falsa) del rumor de que los no españoles reciben más atención de las administraciones, hasta consolidar el prejuicio (entre los mas desfavorecidos principalmente) de que las administraciones son culpables de su situación, y los inmigrantes quitan a los españoles lo que les pertenece. Estadísticamente, es indiscutible la falsedad de que los extranjeros están mejor atendidos en ayudas y servicios públicos. Hay numerosos estudios que lo demuestran, pero no es cuestión de traerlo aquí, porque el tema de fondo es otro. Y razonamientos y sentimientos son planos distintos.

El chollo de la prioridad nacional no tendría el eco que tiene si los servicios públicos fueran suficientes para atender a todos los ciudadanos. Si la sanidad tuviera recursos para respaldar su carácter universal; si la educación pública tuviera suficientes maestros y profesores, y la universitaria las plazas necesarias para atender a nuestros hijos. La prioridad nacional cuando se establece en los servicios públicos universales es la coartada para minorar la inversión en esos servicios básicos y es el truco para reducir los impuestos especialmente a los más ricos. Y, de paso, potenciar haciendo imprescindibles la sanidad o las universidades privadas para los que pueden pagarlas. El negocio de la prioridad nacional lo que busca es recortar el peso del sector público en la economía, y a la vez aparece como una necesidad tras haber esquilmado la recaudación fiscal. Por eso el PP no tendrá ninguna dificultad en aceptar la "prioridad nacional" de la ultraderecha. Ese ha sido el resultado en las comunidades y ayuntamientos en que han gobernado juntos. No olvidemos que el sector público es el que, directa o indirectamente, está regido democráticamente por personas elegidas por la ciudadanía.

Para una finalidad descaradamente defensora de intereses económicos de los mas ricos, la prioridad nacional apela a los sentimientos a todos lo relacionado con lo que supone ser español, el arraigo a lo propio desde la lengua a las tradiciones. Sin embargo, olvidan la soberanía e independencia de España, o la autonomía europea en especial ante las injerencias de Donald Trump, (veremos, espero, qué papel han jugado los servicios de información norteamericanos en las acusaciones a Zapatero. Ese es otro tema).

Jordi Pujol, el líder catalán de Convergencia (hoy, Junts) decía que catalán es quien vive y trabaja en Cataluña. Esta semana Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, declaraba a La Vanguardia que "nosotros siempre hemos defendido y continuamos defendiendo que es vasco y vasca aquel que vive y trabaja en el País Vasco y quiere ser vasco". "Nosotros no equiparamos a los inmigrantes a la inseguridad". A preguntas sobre la aparición de Gabriel Rufián en la política nacional y los resultados en Andalucía, Otegui añadió los resultados en Gales, Escocia o Irlanda, "la gente necesita sentir que forma parte de una comunidad en un mundo de identidades artificiales y volátiles. La gente aprecia la política de kilómetro cero: respuestas concretas a problemas concretos, proximidad, contacto". "Frente a la prioridad nacional que propugna la extrema derecha, prioridad plurinacional, popular o soberanista y antiautoritaria".

Una política socialista o de izquierdas se hace desde un aquí y un ahora. El PSOE lleva su definición en sus siglas también es un partido Federal, algo que la actual dirección ha dejado en segunda fila. La dirección federal del PSOE, debe refrescar su carácter federal, como hizo en Castilla y León, por ejemplo. La defensa de una política de izquierdas, de unos servicios públicos eficientes y de una política fiscal justa que reduzca las desigualdades, se hace desde una identidad local, nacional y federal. Esa prioridad es la que acepta la igualdad de todos los seres humanos en su diversidad. La llamada "prioridad nacional" encubre una política xenófoba, autoritaria, racista y clasista. No es una suposición, es lo que han hecho y hacen allí donde gobierna la derecha del PP con la ultraderecha de Vox. La alternativa es una política socialista y federal que responda a los problemas desde la identidad local (sí también local) y nacional.