Roque Baños, pasión por la música

Qué merecido es el homenaje que el Festival de Cine de Alicante va a rendir a Roque Baños. Imagino las palabras amables de Luis Larrodera, mientras suena la música de fondo de los miembros de Jazz Meeting, los queridos Pepe Bornay, Vicente Ruiz y Alexander Saura en el marco del Teatro Principal, en la que será una de las veladas más especiales del año. No todos los días viene a casa un genio de las características de Roque Baños, para mí el mejor compositor español de música de cine de su generación. Por ser capaz de contar con un sonido propio (logrado y pulido muy precozmente en el Berklee College de Boston) y al mismo tiempo poseer la capacidad de escribir la música más ecléctica, adaptándose a cualquier audiovisual. Después de contar con más de un centenar de bandas sonoras en su curriculum, nunca el Premio Música para la Imagen fue tan justo.

Recuerdo mi nerviosismo cuando hace 27 años viajé a su Jumilla natal con el fin de documentarme para escribir el libro que editado por Ocho y Medio vería la luz a principios de siglo. Nervios que se multiplicaron la noche que se presentó en sociedad en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, auspiciado por la Semana de Cine de Medina del Campo.

Descubrí la música de Roque Baños durante el preestreno de ‘Carreteras secundarias’ en el Club Información, en los cines Aana, con la presencia del director de la película, Emilio Martínez Lázaro, presentado por Antonio Dopazo. Sus melodías contenían ecos de las mejores armonías de un cine hollywoodiense casi perdido. Música para soñar y ser mejor persona. Desde entonces Roque Baños no ha dejado de crecer. Que sea por muchos años.