¿De verdad nada se puede hacer?

─Estoy espantado con el caso Zapatero, Pa.

─¿Te sorprende? Repasa los casos habidos de corrupción. Son absolutamente universales, desde la izquierda, la derecha, el nacionalismo, el trumpismo, el chavismo, y cualquier ismo que quieras añadir. Es… sencillamente humano.

─Cierto. Pero eso no lo hace aceptable. En España, singularmente, se percibe en todos los ámbitos del espectro político. No hay que recordar más que la lista de implicados en los últimos años, no se libra nadie.

─Pero el problema son aquellos que abrazan la bandera de la superioridad moral, cuentan nubes en el cielo y defienden causas éticas elevadas mientras con la mano se lo llevan crudo.

─Se incluye también a las monarquías.

─Así es, no hay ámbito social ni político que se libre.

─Pero se llega al poder amparado en la idea de regeneración ética, como el Señor Sánchez, y en pocos años te crecen como setas los casos de corrupción: Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, esposa, hermano, fiscal general del Estado, Leyre Díez, Zapatero… No se puede seguir diciendo que la culpa es de los jueces o de los periodistas. Hay que asumir responsabilidades. Y no sirve desplazar la culpa hacia otro lado, ni distraer la atención, como va a hacer ahora el señor Sánchez con la monarquía.

─¿Qué dices?

─Sé de buena tinta que la intención de este caballero es volver a cuestionar la transición de los setenta y, con la excusa de que los españoles están descontentos con la institución monárquica, plantear un referéndum acerca de la República. Ese va a ser uno de los puntos programáticos de la oferta electoral de la izquierda bajo el liderazgo de Sánchez, en compañía de otro Rufián, añadiendo la virtual bilateralidad confederal con Cataluña, el País Vasco y Navarra, comunidades en las que no hay presencia del Estado.

─Eso sería una auténtica huida hacia adelante, la mejor manera de reforzarse, echando la culpa hacia otro lado, en este caso hacia un Rey que ha hecho una labor encomiable, austera y que se está esforzando por recuperar el prestigio de una institución muy apreciada por los españoles.

─Eso parece evidente. No es una cuestión ideológica, es una cuestión de supervivencia en el poder. Una maniobra más de PS, que no parece tener techo en lo referente a su ambición. Aunque nadie sepa para qué, porque lo que se dice legislar en beneficio de los españoles… más bien poquito. Eso sí, subastar su país…

─Pero al margen de eso, la sociedad debería poder protegerse de este auténtico cáncer que es la corrupción.

─Se ha intentado. En los años 90 afloraron innumerables casos de corrupción, y entonces se optó por endurecer el Código Penal y crear nuevos tipos penales. Pero, visto lo visto, esta estrategia ha fracasado.

─Muchos expertos opinan que la lucha contra la corrupción pasa por aumentar la transparencia, tanto en el ámbito público como en el privado, además de diseñar políticas de carácter preventivo.

─¿Por ejemplo?

─Incrementar los canales internos de denuncia, fiscalizar realmente los patrimonios de los servidores públicos, no como una mera formalidad como sucede hoy en día. ¿Quién vigila si la información que suministran los altos cargos sobre su patrimonio es real?

─Lo que sucede realmente es que la Oficina de Conflictos de Intereses de altos cargos carece de medios y de voluntad política, apenas aporta información valiosa. Además, en España no hay regulación de los grupos de presión, algo a lo que no se puede dar la espalda en el siglo XXI. Ni normas estrictas para la devolución de lo distraído. Y si añadimos la proverbial lentitud de su Justicia…

─El resultado, Pa, es que la corrupción campa a sus anchas por España.

─Sí y me temo que seguirá siendo así mientras los partidos sigan pensando que se trata de una baza electoral de primer nivel, algo que sirve para ganarle elecciones a su adversario político, y no una auténtica lacra para su sociedad.

─Así es. Y si no le ponen remedio ese veneno se infiltrará hacia abajo, arruinando los esquemas morales de toda una sociedad, presente y futura.