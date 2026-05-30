Opinión | El deure d’actuar
El Palmerar davant la crisi climàtica i l’amenaça sanitària
El Dia del Medi Ambient ens recorda que protegir la biodiversitat és també protegir la salut humana
Cada 5 de juny celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient. Però enguany resulta impossible separar aquesta commemoració de dos advertiments globals que convergeixen amb força creixent: l’agreujament de la crisi climàtica i el risc creixent de noves epidèmies d’origen zoonòtic.
Ja no es tracta de protegir paisatges o conservar espècies. Hui sabem que la destrucció ambiental afecta directament la salut humana i l’estabilitat social.
L’Organització Mundial de la Salut i nombrosos organismes científics insisteixen en una idea fonamental: el deteriorament dels ecosistemes, la pèrdua de biodiversitat i el canvi climàtic augmenten el risc d’aparició i expansió de noves malalties infeccioses.
La covid-19 va ser un avís enorme. Però probablement no ha estat una excepció, sinó un precedent.
Cada vegada hi ha més evidències que la pressió humana sobre els ecosistemes -desforestació, urbanització accelerada, alteració d’habitats naturals o crisi climàtica- afavoreix el contacte entre humans, fauna silvestre i agents patògens que abans romanien més aïllats.
I en aquest context, el canvi climàtic actua com un accelerador de la crisi ambiental.
Les temperatures extremes, les sequeres persistents o les alteracions dels cicles naturals no sols afecten l’agricultura o la disponibilitat d’aigua. També alteren ecosistemes sencers, modifiquen la distribució d’espècies i faciliten l’expansió de vectors infecciosos.
Les darreres previsions de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) sobre un possible episodi intens d’El Niño reforcen encara més aquestes preocupacions. Els científics alerten d’un episodi climàtic especialment sever en un planeta que ja registra temperatures extraordinàries.
No és una qüestió abstracta ni llunyana.
Les ciutats mediterrànies, i especialment en territoris semiàrids com el nostre, es troben entre els espais més vulnerables davant l’augment de les temperatures, l’estrés hídric i la degradació ambiental.
I és ací on cal fer-nos un pregunta fonamental: com es prepara la nostra ciutat, com ens preparem col·lectivament, per a fer front a aquesta amenaça?
No hi ha una resposta senzilla. Però si que hi ha una idea que ja no podem continuar ignorant: protegir ecosistemes i biodiversitat és essencial per preservar la salut i la supervivència col·lectiva davant la crisi climàtica.
I és precisament en aquest punt on el Palmerar adquireix una nova dimensió.
Ara mateix sembla que el govern municipal ha pres consciència de que el palmerar s’ha de cuidar: evitant usos inadequats, cultivant-lo i reposant les palmeres que calga. I això, sens dubte, és positiu.
Però això no és suficient.
En un món marcat per la destrucció accelerada d’hàbitats, el Palmerar actua com un refugi de biodiversitat i estabilitat ecològica. I cada vegada hi ha més evidències que conservar ecosistemes equilibrats és també una forma indirecta de protecció sanitària. Més encara quan, com és el cas, aquest ecosistema es troba en ple centre de la ciutat.
El Palmerar no és únicament un paisatge històric i un llegat cultural excepcional. És també una infraestructura verda capaç de moderar temperatures, generar humitat i augmentar la resiliència ambiental d’una ciutat especialment vulnerable davant l’escalfament global.
Per això, el debat actual sobre el futur PRUG del Palmerar no hauria de limitar-se a qüestions urbanístiques, paisatgístiques o patrimonials. El que està en joc és també el model ambiental i climàtic de ciutat que volem construir en les pròximes dècades.
Però, paradoxalment, quan més evident resulta aquesta funció ambiental i protectora del Palmerar, menys present sembla estar en el debat polític i institucional actual.
Resulta especialment preocupant que el PRUG previst en la Llei del Palmerar, pel que s’ha publicat, haja quedat reduït a un simple PUG. És a dir, que al Pla Rector d’Ús i Gestió se li ha eliminat precisament el terme «rector».
Però «rector» no és una paraula ornamental. És el que dota aquest instrument de caràcter normatiu i vinculant.
Eliminar aquest caràcter rector significa reduir el pla a un document merament orientatiu, sense la força necessària per afrontar els enormes desafiaments ecològics, urbans i climàtics que ja tenim damunt. Una decisió que planteja seriosos dubtes sobre la seua adequació a la LOTUP i a la mateixa Llei del Palmerar.
A més, en cap moment es planteja la recuperació de les funcions sistèmiques del Palmerar com a infraestructura ecològica de la ciutat. Tan sols els seus valors estètics i paisatgístics, reduint el Palmerar a un element essencialment ornamental.
I això és un error històric.
Perquè probablement el gran repte del segle XXI no serà només conservar monuments o preservar paisatges, sinó mantindre les condicions ecològiques que fan possible la vida urbana en territoris cada vegada més vulnerables.
El Palmerar ha sobreviscut durant segles gràcies a una extraordinària intel·ligència ecològica acumulada. No és únicament una herència cultural del passat: és també una defensa davant la crisi ambiental.
La gran pregunta és si serem capaços d’entendre-ho a temps per evitar aquest error.
Perquè en un món exposat a crisis climàtiques i noves amenaces sanitàries, protegir la biodiversitat significa també protegir la salut i les condicions de vida de les generacions actuals i futures.
I potser això és el que encara no hem acabat d’entendre: que defensar el Palmerar ja no significa només conservar un paisatge excepcional, sinó preservar una de les poques defenses ecològiques reals que encara conserva aquesta ciutat davant un futur cada vegada més hostil.
