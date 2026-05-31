Hay algo profundamente inquietante en que hayamos normalizado hablar de jueces conservadores y progresistas como si se tratara de una clasificación natural, inocua o incluso inevitable. Lo repetimos con tanta frecuencia en tertulias, medios de comunicación y debates políticos que apenas reparamos ya en la enorme contradicción que encierra. Porque si la justicia debe sustentarse sobre la imparcialidad y la aplicación objetiva de la ley, ¿qué significa exactamente que un juez sea identificado públicamente por su tendencia ideológica? ¿Y, sobre todo, qué consecuencias tiene eso para la confianza de la ciudadanía?

Naturalmente que los jueces tienen ideología. Como la tienen periodistas, enfermeras, profesores, ingenieros o cualquier otra persona. Pretender lo contrario sería absurdo. Nadie deja de tener convicciones personales en función a su profesión u ocupación. El problema no es que existan ideas. El problema aparece cuando esas ideas parecen proyectarse sobre la interpretación de la ley hasta el punto de que la ciudadanía acaba percibiendo que determinadas resoluciones pueden depender más de la sensibilidad ideológica del tribunal que de la propia norma jurídica.

Ahí es donde empieza el deterioro. Porque entonces la justicia deja de contemplarse como un espacio de garantías comunes para convertirse en una especie de lotería institucional donde el resultado parece condicionado por quién juzga, quién acusa, quién es acusado y cuál es el contexto político del momento. Una democracia puede soportar discrepancias jurídicas. Lo que difícilmente soporta es la sospecha creciente de que las decisiones judiciales fluctúan dependiendo del sesgo ideológico de quienes las adoptan.

Resulta especialmente preocupante cuando determinadas cuestiones vinculadas a derechos y libertades generan resoluciones aparentemente previsibles según la etiqueta ideológica atribuida al tribunal. Violencia de género, derechos de las personas LGTBI, eutanasia, aborto, migración, memoria democrática o determinadas causas políticas parecen haberse convertido, en demasiadas ocasiones, en escenarios donde parte de la ciudadanía ya anticipa qué posición tomará un juez incluso antes de conocer los argumentos jurídicos. Cuando eso ocurre, el problema deja de ser exclusivamente jurídico para convertirse en un problema democrático.

La ley no debería aplicarse de forma distinta según las convicciones morales o políticas de quien la interpreta. Precisamente por eso existen garantías, procedimientos, jurisprudencia y principios de igualdad ante la ley. O al menos deberían existir para eso. Lo contrario supone asumir implícitamente que la justicia no funciona como un sistema de derechos compartidos, sino como un territorio atravesado por afinidades ideológicas, equilibrios de poder y sensibilidades personales.

Pero hay otro elemento todavía más inquietante, cuando esta división ideológica no solo condiciona la percepción que la ciudadanía tiene de la justicia, sino que también acaba funcionando como un mecanismo interno de control y confrontación dentro del propio estamento judicial. Porque son los propios jueces quienes, agrupados corporativamente en asociaciones claramente identificadas por su tendencia ideológica, actúan muchas veces unos contra otros, cuestionando nombramientos, resoluciones o posicionamientos en función de esa lógica de bloques. Y eso contribuye a trasladar la sensación de que la justicia ya no es únicamente un poder independiente, sino también un espacio de disputa interna por cuotas de influencia y control.

La paradoja alcanza niveles aún más preocupantes cuando es el propio poder político quien participa activamente en esta lógica de bloques. La composición de determinados tribunales superiores o constitucionales se negocia públicamente desde parámetros ideológicos, como si lo verdaderamente importante no fuera la solvencia jurídica o la independencia profesional, sino garantizar cuotas de influencia conservadora o progresista dentro de los órganos judiciales.

Se habla de «mayoría conservadora o progresista» con la misma naturalidad con la que se habla de mayorías parlamentarias. Como si los tribunales fueran una prolongación sofisticada del tablero político y no órganos cuya legitimidad debería descansar precisamente en su independencia respecto a él. El resultado es demoledor para la credibilidad institucional, ya que la ciudadanía acaba percibiendo que la justicia también funciona por bloques, afinidades y estrategias de poder.

¿Es realmente igual la justicia para todos? Porque más allá de la retórica solemne y de la iconografía de ojos vendados, la realidad demuestra que existen demasiados factores capaces de condicionar el acceso, la interpretación y hasta el resultado de la justicia. La capacidad económica para sostener determinados procedimientos, la clase social, la exposición mediática, el origen racial, el género o el respaldo político influyen de manera mucho más decisiva de lo que a menudo se reconoce públicamente. Y si a todo ello se añade además la percepción de una posible inclinación ideológica judicial, la igualdad ante la ley empieza a parecer más un principio aspiracional que una realidad efectiva.

Una democracia puede sobrevivir a gobiernos malos, a crisis económicas e incluso a enormes tensiones políticas. Lo que difícilmente puede soportar durante demasiado tiempo es que una parte creciente de la ciudadanía llegue a pensar que la justicia también depende de quién seas, de cuánto tengas o de quién te juzgue.

Esta mañana he tenido un ataque de alergia, cosa que ya consideraba prácticamente una antigüedad médica, como la Enciclopedia Salvat o los discos de Celtas Cortos. Uno cree que ciertas cosas desaparecen con los años y luego descubre que no: simplemente estaban esperando.

La alergia tiene algo de francotirador balcánico. Puede pasarse meses quieta y luego reaparecer una mañana cualquiera, normalmente cuando varios olivos deciden coordinarse contra ti. Las lluvias, estupendas para el campo y para los agricultores sonrientes de los telediarios, no son recibidas con el mismo entusiasmo por todos. Hay un grupo creciente de personas que observamos la primavera con la misma mezcla de temor y resignación con la que otros esperan una inspección de Hacienda.

Y eso que yo fui un niño razonablemente asilvestrado. Me revolcaba en el barro. Jugaba en descampados donde hoy probablemente exigirían permisos medioambientales. Volvía a casa cubierto de tierra, sangre seca y una sustancia negruzca de origen incierto que mi madre resumía bajo el término genérico de «porquería”. He convivido con perros, gatos y criaturas que quizá ni siquiera pertenecían todavía a ninguna clasificación veterinaria conocida. He bebido agua de manguera. He respirado polvo de obras públicas de dudosa legalidad. Durante años pensé que aquella infancia casi rural me había inmunizado contra todo. Luego uno crece, estudia medicina y descubre que el cuerpo humano es bastante menos épico de lo que imaginábamos. Y, aun así, aquí estamos. Por algún motivo, mi sistema inmunológico ha decidido interpretar el polen como una amenaza personal.

Lo curioso de ponerse enfermo siendo médico es descubrir hasta qué punto uno también ha terminado creyéndose esa ficción absurda según la cual los médicos somos personas resistentes, infatigables e inmunes a casi todo. Hasta que un buen día haces un broncoespasmo serio y descubres que tus bronquios han decidido cerrar por reformas. Entonces pasas al otro lado.

La enfermera me preguntó si podía hablar seguido. Le contesté que sí en tres respiraciones. Después llegaron los broncodilatadores, los corticoides y esa sensación ligeramente humillante de comprobar que respirar bien vuelve a parecer un lujo razonable cuando llevas un rato sin conseguirlo. De repente eres tú quien espera. Tú quien mira la cara de otros intentando interpretar si todo va bien. Tú quien agradece que alguien entre al despacho, aunque sea solo para preguntarte cómo te encuentras. Y, sobre todo, compañeros. Compañeros de la sanidad pública que te atienden con una mezcla de profesionalidad y paciencia admirable incluso cuando tú, convertido temporalmente en paciente, recuperas esa costumbre tan médica de opinar sobre todo mientras te ponen el tratamiento.

Nos hemos acostumbrado a pensar en la sanidad pública como si fuera una estructura abstracta, una expresión que aparece en debates políticos y campañas electorales. Pero a veces la sanidad pública es algo mucho más sencillo. En este caso, un neumólogo que, pese a las interconsultas pendientes, las urgencias y los avisos de planta, encuentra tiempo para asomarse tres veces a verte porque un compañero tiene auténtica cara de estar ahogándose. Y porque el color de tu piel ha pasado de «he dormido bien» a un pajizo preocupante. Eso también sostiene un hospital. No los discursos. Eso.

Mientras me iba encontrando mejor pensé que quizá nos hemos acostumbrado demasiado a todo esto. A que te atiendan rápido. A que te escuchen. A que alguien se preocupe sinceramente de si consigues volver a respirar tranquilo.