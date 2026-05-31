Sol Picó en Alicante

Siempre me ha admirado la capacidad de Alcoy para generar artistas de toda índole. Su nómina de celebridades es muy superior a la media de las ciudades de su tamaño. Sol Picó goza de la excelencia en el arte de la danza, habiendo creado un estilo propio y reconocible, algo tan difícil en un mundo donde todo parece inventado. Su mixtura entre el baile de puntas y el estilo flamenco ha merecido numerosos Premios Max y nominaciones posibles.

Sol Picó, que se ha paseado por todos los festivales habidos y por haber, tardó en llegar a nuestro Teatro Principal (lo había hecho antes al Arniches). Sucedió el 5 de febrero de 2023 cuando trajo el espectáculo de gran formato “Malditas plumas”. Aquel domingo por la tarde, a la hora de subir el telón, el patio de butacas estaba en cuadro. Tampoco había público en el palco corrido ni en el anfiteatro. Pero cuál sería la sorpresa de los asistentes cuando, iniciado el espectáculo, nos dimos cuenta que entre las butacas estaban camuflados, vestidos de paisano, numerosos figurantes que en el instante preciso subieron al escenario como colaboradores de aquella fiesta danzarina. Esto es, que ni siquiera los pocos espectadores que nutrían el patio de butacas aquella tarde lo eran de verdad. Por un instante nos dio la impresión de que había más gente arriba que abajo del escenario. ¡Con Sol Picó pisando las tablas de su tierra!

La anécdota viene a cuento a propósito de la cruda realidad que vive Alicante en su día a día. La que debía ser capital del arte contemporáneo (el MACA), la dramaturgia más actual (la Muestra) o la música contemporánea (aquel magno Festival Internacional enterrado), a poco que rasques, no es más que un trampantojo del que salvamos de la quema unos cuantos figurantes.