Vivir deprisa

Estamos en unos momentos en que todo lo que acontece bueno o malo se desarrolla de forma vertiginosa y, algunas veces, me atrevería a decir endiabladamente. Lo cierto es que, apenas nos da tiempo a procesarlo o a digerirlo, pues al parecer nuestras neuronas son más propicias a un análisis de la situación más sosegado. Realmente, la perspectiva con que vemos los hechos, aunque pongamos de nuestra parte todo lo posible para que prolifere una objetividad, que haga desaparecer los árboles que nos impide ver el bosque. Aún sin pretenderlo, nos puede traicionar y prime de algún modo la subjetividad. Aún así, seguimos luchando para alcanzar una subjetividad-objetivada o una objetividad-subjetivada, que viene a ser lo mismo, a pesar de la velocidad con que se nos presentan actualmente los hechos, que nos obliga a rescatar algún consejo que nos aclare las ideas para no caer en malhumor. Para ello, les aconsejo si me lo permiten, que recurra al Sabio Caralampio que nos dice aquel pensamiento: «Digo yo: No vayas tan deprisa por si no encuentras quien te pare». Y que no seamos nosotros quienes frenemos sino aquellos que han ocasionado esas circunstancias que entorpecen la convivencia, que han dado lugar a que su acumulación surja ya no sólo rauda sino precipitada, impetuosa, desatinada y hasta violenta, sirviéndonos de estos y otros seudónimos. Creo que vale la pena pensar y darle una vuelta a este asunto y, que tal vez, sea preferible ampliar el campo de visión en su temporalidad, que nos permita ser más objetivos. Siempre y cuando, reconozcamos qué pasó, cuándo ocurrió y quién o quiénes fueron sus protagonistas.

Recordarán, si han leído las últimas «Riá» que vamos haciendo memoria de hechos más o menos trascedentes que sucedieron en Orihuela en 2006, y que tal cómo va la vida, aunque hayan pasado veinte años, ésta ha trascurrido deprisa y sus meses han seguido rápidamente el mismo ejemplo.

Sin llegar a martirizar a nuestro hipocampo recordemos algunas cosas del mes de mayo de 2006. En el que continuaron los numerosos actos con motivo de la celebración del Séptimo Centenario del Hallazgo de la imagen de Nuestra Señora de Monserrate. En dicho mes se efectuó la peregrinación de los alumnos del Colegio Diocesano Santo Domingo, del Colegio de Jesús y María de San Isidro, del Colegio Diocesano Oratorio Festivo con la imagen de María Auxiliadora y del Colegio de Jesús María de San Agustín. Así como, entre otras, de la parroquia de los Desamparados con la imagen titular Nuestra Señora de los Desamparados, del Grupo de Catequistas de la Parroquia de El Salvador, de la Mayordomía de Nuestra Señora de los Dolores, y de un buen número de oriolanos residentes en Murcia con la presencia del obispo emérito de Cartagena Javier Azagra Labiano. Dentro del programa, el día 10, el profesor de la Universidad de Alicante, Juan Antonio Barrio Barrio, dictó la conferencia «Contexto Histórico del Hallazgo de Nuestra Señora de Monserrate, Patrona de la Ciudad de Orihuela».

Con motivo del primer Centenario de la extinta Caja de Ahorros y Socorros de Nuestra Señora de Monserrate, fundada el 12 de mayo de 1906, fusionada en su momento en la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, y en esos momentos Caja de Ahorros del Mediterráneo, algunos empleados de la misma, como Francisco Cascales, Federico Andreu, José Manuel Díaz, José Luis Agulló Mateo y Carmelo Raja, entre otros, se constituyeron en Comisión, a fin de efectuar una serie de actos. Entre ellos, una ofrenda floral a la Patrona con motivo del Centenario y una convivencia entre antiguos empleados.

Nuestra Señora de Monserrate, patrona de Orihuela. / A. L. Galiano

A nivel universitario, el día 4, los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas del Campus de Las Salesas celebraron su fiesta anual, pronunciando el pregón la profesora de Fundamento de Análisis Económico, Juana Aznar Márquez. Por otro lado, en ese mismo día, el Colegio San José Obrero, dirigido por Juan Jesús Ferrer, celebró su exposición cultural bajo el lema «La comunicación a través de los lenguajes», en la que se mostraron fotografías, y se realizaron talleres de batuta, lenguaje de signos y cinematográficos. En estos talleres participaron 400 alumnos de los colegios de Desamparados, Andrés Manjón, Virgen de la Puerta, La Aparecida, El Palmeral, Las Espeñetas, Oratorio Festivo y Santo Domingo. Por otro lado, la Fundación San José Obrero, a cargo de la cual estaba Enmanuel Sánchez, tutelaba dentro de su sección residencial cuatro hogares y tres pisos de acogida, en los que se atendía a 52 menores. En el plano municipal, en el mes de mayo Los Verdes, presentaban un escrito en el Ayuntamiento para que volviese a poner en marcha la Oficina del Casco Histórico de Orihuela, y los vecinos de Las Espeñetas daban cuenta al Ayuntamiento del riesgo que podían ocasionar las fumigaciones que se estaban llevando a cabo, tanto para personas como para animales de compañía. Otro de los puntos negros en las carreteras de nuestro municipio era la curva del Hospital Comarcal de la Vega Baja, en su salida de la ciudad hacia el mismo, recogiéndose hasta el mes de mayo tres mil firmas de vecinos, para que se eliminase. El Pleno Municipal de hacía eco de la demanda y la asumía por unanimidad, el día 30 de dicho mes.

La Asociación Amigos de Orihuela, en el mes que nos ocupa, mantuvo una campaña por el derribo del edificio que se le había dado en llamar «Casa Carrió», en la calle Comedias, al ser un inmueble protegido. Sin embargo la Concejalía de Urbanismo justificaba dicho derribo por el estado de ruina en que se encontraba y aseguraba el mantenimiento de la fachada y la recuperación de los elementos protegibles. Por otro lado, Cáritas, propietaria del inmueble contaba con la correspondiente licencia para su rehabilitación. Esta institución junto con la Hermandad de la Resurrección y Manos Unidas abría una tienda de Comercio Justo en la calle Mayor de Ramón y Cajal (frente al claustro de la Catedral) y avanzaba la construcción de su albergue para transeúntes en el citado edificio de la calle Comedias.

En referencia a fiestas, en el Barrio de San Isidro, a mitad de mayo, se efectuó una romería en la que participaron carruajes adornados, mujeres vestidas de huertanas y niñas de sevillanas, interviniendo en la misa de campaña la rondalla «La Naranja». Culturalmente El traductor de rumano, Joaquín Garrigós Bueno, director del Instituto Cervantes de Bucarest, era investido como Doctor «Honoris causa» por la Universidad Vasile Goldis, el día 25 de mayo, víspera del acontecimiento nacional de los «Días Poesis». Este oriolano, era desde 1999 comendador de la Orden del Mérito Cultural, máxima distinción en Rumania. Por su mediación, la revista oriolana Empiurema participó en el encuentro de revistas literarias en Bucarest, organizado por el Instituto Cultural Rumano y Suceava (Universidad), durante el mes de mayo, estando representada por su director José Luis Zerón Huguet.

No dejemos a un lado al deporte y, en referencia al mismo, el Orihuela F.C. que militaba en el Grupo XIII de Tercera División concluía la temporada el 28 de mayo, con el partido celebrado en el Campo Municipal de «Los Arcos», empatando con el Murcia B, por dos a dos. Después de este partido el equipo oriolano quedó clasificado como primero de su grupo, pasando a la fase de promoción.

En ciclismo, hay que reseñar que el 14 de mayo, con la subida al Seminario, concluía la II Vuelta Ciclista Orihuela y Pedanías.

El 5 de mayo se celebró la fase final de la II Olimpiada Escolar Orihuela 2006, con la participación de aproximadamente 2.000 escolares. La antorcha olímpica fue llevada por niños representantes de cada colegio participante, desde el Ayuntamiento hasta el Pabellón Municipal. El encargado de encender la antorcha fue el alcalde José Manuel Medina Cañizares y se contó con la presencia de la olímpica española Isabel Pagán.

Efectivamente, a pesar de vivir deprisa, es preferible antes que estar sometidos y angustiados por todo lo que sucede en estos momentos, volvamos la vista atrás y recordar objetivamente aquello de lo que fuimos testigos.