Por fin llegó a nuestras pantallas 'La gran aventura de la lengua española', una de esas series documentales que merecen el tratamiento de usía. Iñaki Gabilondo aporta el prestigio a una producción modélica; Juana Acosta el precioso acento latino.

Coincidiendo con su estreno nos enteramos del fallecimiento del profesor José Manuel Blecua, a los 86 años, que fuera director de la RAE y divulgador de nuestra lengua en espacios televisivos. Conocí a Blecua en 1987 cuando arrancó el concurso 'Hablando claro' en La 1 de TVE. El programa se emitía en riguroso directo a las ocho, cuando la segunda edición del Telediario llegaba puntual a las ocho y media, por lo que había que ajustar el minutado al milímetro.

Durante las cuatro semanas que tuve ocasión de compartir buena parte de la tarde con el equipo del programa lo que más me impresionó fue conocer a personas de la talla de José Manuel Blecua, que entonces debía tener 46 años. Qué relativa es la edad. Él representaba como pocos la figura del sabio, indefectiblemente unida a la virtud de la humildad. Su dominio de la lengua castellana era parejo a su bonhomía. Para mí aquellos jueves en Prado del Rey supusieron lo más parecido a una epifanía. A mis 25 años veía muy lejos Madrid. No solo por las ocho horas de tren, sino porque residir allí se me antojaba una quimera. Pero la vida da muchas vueltas, una década me incorporé al gabinete de comunicación de los Cursos de Verano de la UIMP de Santander, y fue allí donde pude reencontrarme con el profesor Blecua y una pléyade de sabios de todas las disciplinas. Nunca dejé de deleitarme con el valor de la palabra bien dicha.