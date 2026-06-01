El mes de junio.

Junio es el sexto mes del año en el calendario gregoriano, cuenta con 30 días y marca el inicio del verano en el hemisferio norte y del invierno en el sur. A nivel etimológico las raíces de “junio” proceden de la palabra latina “Iunius”, derivado de Juno, diosa romana del matrimonio y el parto, y esposa de Júpiter, rey de los dioses. El nombre de junio no es en vano, pues este mes era habitualmente en el imperio romano un momento de matrimonios y de nacimientos, con lo que se relaciona directamente con la diosa Juno.Comúnmente es un mes de temperaturas más cálidas, siendo muy importante para la agricultura pues marca la llegada del verano y da fin a la primavera con el acontecimiento conocido como ‘solsticio’ de verano (entre el 20 y el 21), que es el día más largo del año en el hemisferio norte. Géminis y Cáncer son los guardianes del zodíaco de este mes, aportando intelecto y protección a quienes nacieron en él. En iconografía, se le representa bajo la figura de un joven desnudo que señala con el dedo un reloj solar para dar a entender que el sol empieza a bajar y teniendo en la mano una antorcha encendida como símbolo de los calores de la estación. Las flores de nacimiento de junio son la madreselva y la rosa, que simboliza el amor. Valores del mes de junio son la humildad yel compromiso, que nos ayuda a convertir una promesa en realidad a pesar de las adversidades y nos hace esforzarnos al máximo para conseguir nuestro objetivo. Las personas que nacen en junio suelen ser sociables, tienen facilidad para hacer amigos y les encanta el sentido del humor. Aunque también son indecisos y les gusta pensar mucho las cosas antes de actuar. En junio se mantienen los alimentos de primavera y empiezan los propios de los meses más veraniegos. Las frutas típicas son albaricoque, cerezas, frambuesa, ciruelas, fresas, higo, limón, melocotón, melón, nectarina, níspero y sandía. En cuanto a verduras, destacan la acelga, ajo, calabacín, coliflor, espinaca, pepino, pimiento, tomate o zanahoria. El clima en junio es perfecto para fiestas; así, la noche del 23 de junio se celebra en España el día de San Juan, una importante fiesta popular cuyas raíces se remontan al paganismo. Se cree que tras este día la luz comienza a debilitarse y la oscuridad se impone; por eso, para honrar la luz hay baile y comida, y se encienden hogueras por todo el país al anochecer, como una manera de dejar atrás los malos recuerdos y a traer la buena suerte, porque el fuego purifica y quema lo viejo y malo, con el fin de dejar espacio a nuevas oportunidades y deseos. El 24 de junio es san Juan Bautista, el único santo del que se festeja el día de su nacimiento, y hay municipios que celebran este día por todo lo alto, como Alicante, por la festividad de “Les Fogueres de Sant Joan”, las Fiestas Oficiales de la Ciudad de Alicante, porque sonexpresión viva y popular de los alicantinos, conjunción de fuego, música, arte, historia, cultura, sátira, convivencia, pólvora e indumentaria, que se identifican como patrimonio común y propio del conjunto de la ciudad de Alicante. Están declaradas de Interés Turístico Internacional y Bien de Interés Cultural Inmaterial. Además, en el catolicismo, Junio está dedicado a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y se conoce como el Mes del Sagrado Corazón. Porque fue en junio de 1675 que Jesús apareció ante Santa Margarita María de Alacoque en Francia, para manifestarle: “He aquí el Corazón que tanto ha amado a los hombres y que no ha ahorrado nada hasta el extremo de agotarse y consumirse para testimoniar su amor”. Junio es un mes vibrante, lleno de eventos significativos.El 5 de junio. Se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, con la finalidad de sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el respeto al medio ambiente. En el Día Mundial del Medio Ambiente, toca reflexionar sobre un problema creciente en el planeta: la contaminación por plásticos. Están en el mar, en la atmósfera, en el aire que respiramos e incluso en nuestro propio cuerpo en forma de microplásticos. El 8 de junio. Se celebra el Día Mundial de los Océanos, una fecha establecida por la ONU con el objetivo de reconocer la importancia que tienen los océanos en el planeta. Los océanos son el principal pulmón del planeta, ya que son los responsables de generar gran parte del oxígeno. Además, el océano alberga la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra. Estas grandes masas de agua funcionan como sostén planetario y son vitales para el natural ciclo de la vida. En ellas se producen los llamados accidentes climáticos y otros fenómenos naturales que pueden afectar de forma negativa algunas regiones pobladas del planeta, sobre todo, a las que viven cercanas a las costas. La importancia de los océanos radica en que son la principal fuente de vida de todo lo que existe y se mueve sobre la Tierra. Sin embargo, a través de los años, el hombre, en su constante afán de avanzar hacia la búsqueda de nuevos desarrollos, ha provocado un gran daño a los mares y océanos. 16 de junio. Se conmemora la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de la Armada Española y de todos los hombres del mar. Su veneración tiene sus raíces en Tierra Santa, en el Monte Carmelo, nombre derivado de Karmel o Al-Karem (jardín de Dios). Allí se dice que vivieron los primeros ermitaños cristianos. Estos ermitaños, inspirados por el profeta Elías, veneraban a Santa María como la Flor del Carmelo. La orden de los Carmelitas, fundada en el siglo XII, adoptó a la Virgen del Carmen como su patrona y propagó su devoción por todo el mundo.La tradición narra que se apareció a San Simón Stock el 16 de julio de 1251, entregándole el escapulario marrón, símbolo de protección. Llevar el escapulario de la Virgen del Carmen es signo de consagración a María, de confianza en su protección, como una buena madre. En la Edad Media se alababa a la Virgen como “Estrella del Mar”, ya que los marineros dependían de las estrellas para marcar su rumbo en el inmenso océano. De aquí la analogía con la Virgen María quien, como estrella del mar, es especialmente protectora de las gentes del mar. A ella se han dirigido y ella ha estado siempre atenta a sus necesidades. Ella acompaña a los marineros en sus faenas de trabajo, en los largos viajes de los que navegan hasta que alcanzan el ansiado puerto.Por eso, en los pueblos de costa, la fiesta de la Virgen del Carmen es especialmente celebrada y se multiplican por todo el litoral procesiones marítimas en honor a la Virgen. Las procesiones marítimas son ceremonias impresionantes donde las embarcaciones se engalanan y llevan la imagen de la Virgen por la costa, simbolizando su protección constante sobre los navegantes. Además, la Virgen del Carmen es especialmente invocada para interceder por las almas del Purgatorio. Ella se encarga de llevar a las ánimas benditas, una a una, ante la presencia de Dios para entrar en el cielo. A ella le pedimos por nuestros difuntos, a los que deseamos gocen ya de Dios cara a cara. 21 de junio. Día Europeo de la Música, que se hace oficial a partir del año 1982 y se ha vuelto un acontecimiento de envergadura mundial, ya que existen otros países como los Estados Unidos de América y otros países del continente suramericano y otras partes del mundo que lo celebran de igual manera, pero adaptándolo a sus tradiciones culturales. La música se ha transformado en un verdadero bálsamo para la vida. Se sabe, de acuerdo con innumerables estudios, que son muchas las bondades y ventajas que tiene la música para todos los seres humanos y que si se inicia en las primeras etapas de la formación de los niños, puede obrar verdaderos milagros. 28 de junio. Día Internacional del Orgullo LGBT (lesbiana, gay, bisexual y transexual), también conocido como Día del Orgullo Gay se celebra cada año el 28 de junio y consiste en una serie de eventos que los distintos colectivos realizan públicamente, para luchar por la igualdad y la dignidad de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. En la actualidad, en muchos países del mundo la diversidad sexual está perseguida y criminalizada, por parte de las leyes y las autoridades. Asimismo, en varios países ya ha sido aceptada a nivel estatal. La sociedad sigue estando muy lejos de aceptar una realidad que ya debería haber sido normalizada desde hace mucho tiempo. se celebra en todo el mundo para promover la tolerancia, la igualdad de derechos ante la ley, la no discriminación y la dignidad de las personas LGBT. 30 de junio.Día de las Redes Sociales. Su objetivo primordial es que las redes sociales sean una herramienta que permita a la población mundial una mayor y mejor comunicación, así como un medio para mantenerse informado, utilizando una plataforma globalizada como es Internet. Las redes sociales son estructuras que se crean en Internet y que conectan a personas con intereses similares. Las redes sociales permiten que se creen vínculos de una manera rápida y efectiva, donde la distancia no es un obstáculo para que las relaciones personales o laborales se lleven a cabo.