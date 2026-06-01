"Emigradas" ★★½ Dirección y coreografía: Yoshua Cienfuegos

El tema de una obra se acoge siempre desde un enfoque escénico que genera emociones. En esta ocasión, la danza contemporánea pone en juego los movimientos plásticos con representación de ideas, sentimientos y sensaciones. Cuerpo y palabra. Así se pretende ofrecer un testimonio de supervivencia identitaria. Y una transformación constante de la identidad rompiendo ciertos límites. La migración y el desarraigo, y frente a la opresión y los prejuicios, la necesidad de resistencia. De pertenecer, permanecer y reinventarse. Es decir, lo que fuimos y lo que somos o queremos ser con libertad. El cambio en un proceso vivo y constante. Esto quiere decir Emigradas con la tarea del coreógrafo y premiado director artístico Yoshua Cienfuegos, quien da nombre a su compañía creada en Valencia con proyección internacional.

La persona migrante cobra aliento con la exploración del lenguaje corporal de dos bailarinas y un bailarín, y los asistentes estrechan (o alejan) su relación con lo que sucede en el escenario. Una amplia gama de técnicas y expresiones, incluso de flamenco, en Titanas/Locas, donde se manifiestan los miedos y estereotipos que condicionan la personalidad. Bailan e interpretan Ariadna Llussà, Úrsula Mercado y Deivid Barrera. La Lunares nos expone la intimidad y la memoria variable con Barrera de nuevo. Un monólogo en el que la expresión del cuerpo y la actuación verbal se fusionan dilatadamente. Más singular que la pieza anterior. La música de Giuliano Parisi y el bello clima admiten formas libres, abstractas. Más allá del balé clásico, hay detalles rupturistas y versátiles acciones con un depurado estilo. Pero una previa declaración de principios y esclarecer verbalmente durante la función no bastan para orientar a los espectadores. El simbolismo visual debe tener un papel determinante. Sea como fuere, CienfuegosDanza tiene veinte años de gran trayectoria con el impulso de un proceso creativo que despertó el aplauso en el Teatre Arniches de Alicante.